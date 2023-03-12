Играл у Газзаева, но был не нужен Сёмину. «Торпедо» спасёт экс-форвард сборной Бразилии?

«Торпедо» приблизилось к вылету из РПЛ, потерпев сухое домашнее поражение от «Урала» (0:1). Московскому клубу не хватило целой зимы, чтобы усилить как следует атаку, и во второй части сезона аутсайдер продолжает вымучивать голы. Но после закрытия трансферного окна у чёрно-белых всё же появится ещё один нападающий. Причём бывший игрок сборной Бразилии! На рынке свободных агентов «Торпедо» отыскало 32-летнего Андре Фелипе.

Приезд в последнюю команду чемпионата России экс-игрока «селесао» – большое событие. Впрочем, связь Андре со сборной Бразилии едва ли должна воодушевлять болельщиков «Торпедо». Нападающий так давно выступал в национальной команде, что и сам, наверное, не вспомнит, как это было. Фелипе сыграл четыре матча за Бразилию в возрасте 19–20 лет – в 2010 и 2011 годах. Выходил на замену в товарищеских встречах с США, Украиной, Аргентиной и Францией. Ему уступали место на поле такие звёзды, как Алешандре Пато, Робиньо и Неймар. В футболке «селесао» Андре отыграл в общей сумме около часа, но голов не забил.

Как раз в августе 2010-го нападающий покинул родину и уехал в Европу: «Сантос» продал Андре киевскому «Динамо» за € 8,1 млн. Подписание бразильца одобрил тогдашний главный тренер украинской команды Валерий Газзаев. На тот момент продажа Фелипе была третьей по цене в истории «Сантоса»: больше денег клуб получал только за Робиньо (€ 24 млн от «Реала») и Алекса (€ 11,5 млн от «Челси»). В списке покупок «Динамо» Андре и вовсе занимал первое место.

Однако в Киеве бразилец провёл всего полгода – новичок стал настоящим трансферным провалом. Андре сыграл только девять матчей и отметился одной-единственной голевой передачей в 1/8 финала Кубка Украины. Когда же Газзаев ушёл из «Динамо», молодой нападающий крепко прилип к скамейке запасных.

Андре Фелипе в киевском «Динамо» Фото: fcdynamo.com

«Для меня было бы лучше, если бы Газзаев остался в «Динамо», потому что именно он пригласил меня в Киев. Теперь, когда у команды другой тренер, мне нужно прикладывать ещё больше усилий, чтобы не оставаться в запасе, а играть. Тренер сборной Бразилии волнуется из-за того, что у меня нет постоянного места в составе. Я теряю форму, теряю ритм игры. Когда ты сидишь на скамейке, ничего нового не узнаёшь, а только теряешь. На Украине очень силовой, атлетичный футбол. В Бразилии у тебя больше места на поле и больше времени, чтобы думать», – жаловался Андре.

Высказывалось мнение, что в Киеве бразильца просто неправильно используют. Игрок штрафной, обладающий голевым чутьём и здорово действующий на опережение, вынужден был искать мяч в разных зонах и зачастую находиться не в створе ворот. Так или иначе Юрию Сёмину, сменившему Газаева в «Динамо», Фелипе оказался не нужен. Нападающего отдали в аренду «Бордо». Вскоре после трансфера Андре признался, что предпочтёт «что угодно, но только не возвращение на Украину». Потом он повторял эти слова, и уехав летом 2011-го на правах аренды в «Атлетико Минейро». Кстати, Францию бразилец тоже не покорил: восемь матчей и ноль голов за «Бордо» в Лиге 1.

Ещё через год «Атлетико» Минейро» выкупил права на Андре. Как ни удивительно, «Динамо» смогло вернуть фактически все потраченные на нападающего деньги. По данным Transfermarkt, аренда стоила € 2 млн, а выкуп прав – ещё € 5,8 млн. И почти вся остальная карьера Фелипе прошла в Бразилии.

Андре часто менял клубы: он вернулся в «Сантос», потом поиграл за «Васко да Гама», «Спорт Ресифи», «Коринтианс», «Гремио», «Куябу». У Фелипе были по-настоящему хорошие сезоны, когда он забивал 12–13 и даже 16 мячей за чемпионат. Всего же на счету нападающего 77 голов и 13 голевых передач в 265 матчах бразильской Серии А.

Летом 2016-го, уже будучи достаточно зрелым, почти 27-летним футболистом, Андре предпринял новую попытку покорить Старый Свет. Его продали в лиссабонский «Спортинг» за € 1 млн. Но бразилец опять продержался в европейской команде всего полгода. За «Спортинг» он хотя бы успел забить три гола (два в Кубке Португалии плюс один в Примейре) и отдать две голевые передачи в 15 матчах. Умеющие делать бизнес на футболе португальцы и тут умудрились заработать: отпустили Фелипе в Бразилию за € 1,2 млн.

А когда в августе 2020-го Андре переходил свободным агентом в «Газишехир», он наверняка думал, что это его последнее путешествие в Европу как футболиста. В Турции нападающий отыграл полный сезон-2020/2021. Статистика тоже была не выдающейся: 22 матча, два гола в Суперлиге и 1+1 в Кубке страны.

В «Васко да Гама» и «Атлетико Минейро» у Андре возникали проблемы с дисциплиной. Он любил погулять, обожал ночную жизнь. Бразильские СМИ писали, что это раздражало даже его одноклубников. Руководители «Атлетико Минейро» однажды отстранили Фелипе и его приятеля, экс-нападающего ЦСКА Жо от основного состава за загул. Возможно, с возрастом Фелипе стал более профессионален. Но всё равно его трансфер в «Торпедо» похож скорее на крик отчаяния чёрно-белых, нежели на хорошо обдуманное усиление состава, ведь за целый сезон-2022 Андре забил только четыре гола: последний из них – в августе.