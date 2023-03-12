«ПСЖ» будет собирать новую команду? Уже известны семь трансферных целей клуба

После вылета из Лиги чемпионов «ПСЖ» настроен совершить целый ряд трансферов для усиления состава предстоящим летом. Как сообщает L'Equipe, французский клуб планирует приобрести игроков в каждую линию: в защиту Пау Торреса из «Вильярреала», в полузащиту — Ибраима Сангаре из ПСВ и Куадио Коне из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Самые серьёзные приобретения намечаются в атаку. Французский гранд попытается купить атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающих «Лиона», «Наполи» и «Бенфики» Райана Шерки, Виктора Осимхена и Гонсалу Рамуша соответственно. Рассказываем, в каком состоянии сейчас находятся эти игроки и с какой проблемой «ПСЖ» столкнётся летом.

Пау Торрес, защитник, «Вильярреал»

Испанец – воспитанник «Вильярреала». 26-летний защитник провёл почти всю карьеру за родной клуб, за исключением сезона-2018/2019, когда отлучался в аренду в «Малагу». Торрес – игрок старта, провёл 160 матчей за «Вильярреал» и 23 встречи за сборную Испании. Вместе с родным клубом Пау выиграл Лигу Европы в 2021 году. Что касается его достижений со сборной, то игроком команды до 23 лет он стал серебряным призёром ОИ-2021. Контракт центрального защитника с «Вильярреалом» истекает летом 2024 года, а его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в € 50 млн.

Ранее Le10Sport со ссылкой на Le Parisien сообщал, что Пау Торрес вместе с Гонсалу Инасиу («Спортинг») находятся в шорт-листе «ПСЖ». По информации источника, в связи с длительными сроками восстановления Преснела Кимпембе от разрыва ахиллова сухожилия парижане летом рассмотрят возможность приобретения центрального защитника с рабочей левой ногой.

Ибраим Сангаре, полузащитник, ПСВ

В 2022 году к ивуарийцу проявляли интерес «Барселона» и «Челси», но он остался в ПСВ, с которым связан контрактом до лета 2027 года. Ибраим Сангаре сыграл 123 матча за голландский клуб и выиграл с ним три трофея. В этом сезоне опорник провёл 35 встреч во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Кроме того, на днях полузащитник отметился пушечным ударом в матче с «Ден Хаагом»: скорость полёта мяча составила 170 км/ч. Это восьмой по силе удар в истории футбола с тех пор, как начали замерять соответствующий показатель. За сборную Кот-д’Ивуара у Ибраима Сангаре пять голов в 24 матчах. Сейчас его трансферная стоимость находится на пике – € 35 млн.

Ибраим Сангаре Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Куадио Коне, полузащитник, «Боруссия» М

Два года назад француз перешёл из «Тулузы» в «Боруссию» М за € 9 млн. Сейчас Куадио Коне проводит второй отличный сезон в Бундеслиге, играет в старте и перескочил порог в 50 матчей за клуб из Мёнхенгладбаха. В 2022 году центральный полузащитник сыграл шесть встреч за сборную Франции до 21 года, но результативных действий не совершал. Француз связан с «Боруссией» М контрактом до лета 2025 года. Его стоимость оценивается в € 25 млн. Полтора года назад «Ювентус» интересовался Коне, но не подписал игрока.

Куадио Коне Фото: Frederic Scheidemann/Getty Images

Бернарду Силва, полузащитник, «Манчестер Сити»

Португалец играет за «Манчестер Сити» шестой год. За это время Бернарду Силва провёл 288 матчей за клуб, забил 52 гола, сделал 56 ассистов и выиграл 11 национальных трофеев, включая четыре чемпионства Англии. В этом сезоне атакующий полузащитник играет в старте и записал на свой счёт 4+5 в 37 матчах во всех турнирах. А вот в Лиге чемпионов португалец пока без результативных действий. Ничем особенным не отметился он и на ЧМ-2022, где провёл пять матчей.

Полузащитник оценивается в € 80 млн, а его соглашение с «Сити» будет действовать ещё два года. Сам португалец, по информации The Athletic, хочет перейти в «Реал» или «Барселону». Как сообщало каталонское издание Sport, «Манчестер Сити» готов отпустить Бернарду Силву в «Барсу» за € 65 млн. Возможно, французский гранд перебьёт предложение этим летом.

Бернарду Силва Фото: Michael Regan/Getty Images

Райан Шерки, нападающий, «Лион»

19-летний форвард – воспитанник «Лиона». Для Райана Шерки это четвёртый сезон в Лиге 1. У француза, внешне напоминающего Карима Бензема, всего 4+4 по системе «гол+пас» в 27 матчах во всех турнирах. Нападающий чередует игры в старте с выходами со скамейки запасных. За «Лион» Шерки сыграл 90 матчей и забил 13 голов. Не совсем понятно, чем нападающий заинтересовал скаутов «ПСЖ». Его контракт с «Лионом» действует до лета 2024 года. Рыночная стоимость – € 18 млн.

Райан Шерки Фото: Marcio Machado/Getty Images

Виктор Осимхен, нападающий, «Наполи»

Этим летом за Виктора Осимхена будут бороться многие топ-клубы Европы. Уже сейчас интерес к нападающему приписывают «ПСЖ» и «Челси». Лучший бомбардир Серии А (19 голов) мчит с «Наполи» к чемпионству Италии. Осимхен наколотил 49 мячей за клуб в 88 матчах и 15 голов в 23 играх за сборную Нигерии. Форвард уже играл во Франции за «Лилль»: в сезоне-2019/2020 он оформил 13+5 по системе «гол+пас» в 27 матчах Лиги 1. Очевидно, что «Наполи» будет просить за своего бомбардира € 100+ млн, хотя Transfermarkt оценивает его «всего» в € 70 млн. Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

Гонсалу Рамуш, нападающий, «Бенфика»

У «наследника Роналду» лучший сезон в карьере – 23+9 в 34 матчах за «Бенфику» и хет-трик на чемпионате мира в игре с Швейцарией. По информации L’Equipe, Гонсалу Рамуш – альтернатива Виктору Осимхену в случае срыва трансфера. К португальцу также проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Контракт Рамуша с «Бенфикой» истекает летом 2026 года, а его трансферная стоимость составляет € 40 млн. Нападающему всего 21 год, и он наверняка ещё будет прогрессировать. Так что ещё одна многомиллионная продажа «Бенфики» никого не удивит.

С какими проблемами «ПСЖ» столкнётся летом

Сейчас в составе «ПСЖ» 26 игроков, у двоих – Серхио Рамоса и Лионеля Месси – контракты истекают ближайшим летом. Скорее всего, руководство парижан постарается сохранить обоих. Несмотря на интерес из Саудовской Аравии, Серхио Рамос хочет остаться в «ПСЖ», но его будущее зависит от игры до конца текущего сезона. При этом у французского клуба есть 10 игроков, розданных по арендам. Летом эта гвардия вернётся в «ПСЖ», и их снова придётся куда-то пристраивать. Тут Мауро Икарди, Абду Диалло, Леандро Паредес, Жоржиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Эрик Дина Эбимбе, Кейлор Навас, Лейвин Курзава, Колин Дагба и Эдуар Мишю. В случае подписания семерых новых игроков «ПСЖ» столкнётся с той же проблемой, что и «Челси» – явным перебором дорогостоящих футболистов.