«ПСЖ» упустил кучу крутых игроков академии. Сейчас они точно помогли бы Месси

После очередного вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов болельщики и СМИ снова заговорили о причинах провала клуба. Часть экспертов отмечает, что важную роль в неудачах парижан играет пассивная с точки зрения защиты атакующая группа (Неймар, Месси, Мбаппе). Также в числе проблем «ПСЖ» выделяют слабую скамейку запасных и не совсем адекватный подход к комплектованию состава (тратятся большие деньги на сомнительные активы). Например, у «ПСЖ» куча полузащитников, но некого выпускать в центр защиты.

В решающем матче с «Баварией» в основе вышли 36-летний Рамос, чьи лучшие годы позади, травмированный Маркиньос и номинальный опорник Данило Перейра. По ходу первого тайма бразильца заменил профильный правый защитник Норди Мукиеле, спустя 10 минут также получивший повреждение. На вторые 45 минут выпускать пришлось 17-летнего Эль-Шадая Битшиабу, дебютировавшего в ЛЧ. Нельзя сказать, что он провалил игру, несмотря на то что после его выхода «Бавария» забила два гола.

Важный просчёт «ПСЖ» — клуб совсем не ценит воспитанников. Парижане вырастили много неплохих игроков, которые приносят пользу другим командам, а сейчас не помешали бы родному клубу. Один из них и вовсе лишил «ПСЖ» трофея Лиги чемпионов.

Мик Меньян (вратарь, «Милан»)

27-летний голкипер не сыграл за основу «ПСЖ» ни минуты, однако присутствовал на скамейке команды в матчах Лиги 1. Меньян находился в системе парижан с 14 лет, но покинул клуб в 20 лет, не желая терять время на скамейке. В 2015 году «Лилль» заплатил € 1 млн за Мика, который постепенно подошёл к основе клуба и стал первым номером в 2017 году, заменив Винсента Эньяму. Вместе с «бульдогами» Меньян выиграл чемпионат Франции 2021 года, а на следующий сезон помог «Милану» одержать победу в Серии А. Меньян усилил бы нынешний «ПСЖ», как минимум навязав конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме.

Майк Меньян Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Танги Куасси (защитник, «Севилья»)

20-летний француз сейчас точно не помешал бы «ПСЖ», так как в составе команды осталось всего три номинальных центральных защитника: Серхио Рамос, Маркиньос и травмированный Преснел Кимпембе. Танги воспитывался в системе клуба с 2016 по 2020 год и провёл за основу всего шесть встреч. Летом 2020-го он покинул Париж, перебравшись в «Баварию». Там не сумел закрепиться из-за высокой конкуренции и через два года отправился в «Севилью». В Испании Куасси играет в основе, однако результаты андалусийцев в текущем сезоне не радуют: команда может вылететь из Примеры в Сегунду – настолько всё плохо. Однако однозначно судить Танги по неуспехам «Севильи» нельзя – он мог бы помочь родной команде хотя бы в качестве игрока ротации.

Танги Куасси Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Дан-Аксель Загаду (защитник, «Штутгарт»)

Ещё один футболист на проблемную для нынешнего «ПСЖ» позицию. 23-летний защитник находился в системе парижан с 2011 по 2017 год, проведя девять встреч за вторую команду. Затем Загаду перебрался в дортмундскую «Боруссию», где поначалу на него рассчитывали, но затем он получил ряд серьёзных травм. После этого Дан-Аксель так и не вернулся в основу «Боруссии» и летом 2022-го перебрался в «Штутгарт». Загаду вряд ли рассматривался бы в качестве игрока основы «ПСЖ», но как футболист запаса – неплохой вариант.

Дан-Аксель Загаду Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Адриен Рабьо (полузащитник, «Ювентус»)

Адриен — скандальный выпускник академии «ПСЖ», но один из немногих, кто получил шанс в основе. Рабьо дебютировал за основную команду уже в 17 лет, а через год считался важным игроком, заняв место в центре поля. На карьеру Адриена в родном клубе повлияла история с его капризами и мамой: она по совместительству является агентом сына и старалась выбить побольше денег по новому контракту. Сам футболист устроил демарш и отказался тренироваться с командой.

В итоге «ПСЖ» и Рабьо не договорились о контракте, и он на правах свободного агента перешёл в «Ювентус». Летом 2023-го Адриен покинет «старую синьору» по истечении соглашения. Периодически Рабьо показывает классный футбол, и если он выкинет из головы свои проблемы, то мог бы неплохо усилить «ПСЖ» (Адриен вряд ли слабее Фабиана Руиса или Карлоса Солера).

Адриен Рабьо Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Маттео Гендузи (полузащитник, «Марсель»)

Маттео оказался в академии «ПСЖ» уже в пять лет (2004 год) и тренировался там вплоть до 2014-го. В 15 лет он решился на уход из парижского клуба, выбрав более скромный вариант для развития – «Лорьян». Именно за этот клуб Гендузи провёл первый матч во взрослой карьере осенью 2016 года. В 2018-м полузащитник перебрался в «Арсенал», но Маттео в Лондоне подвёл характер. Он поссорился с тренером Микелем Артетой, после чего покинул команду. После сезона-2021/2022 в «Герте» Гендузи перебрался в «Марсель». В составе провансальцев он стал ведущим футболистом, заслужив поездку со сборной Франции на ЧМ-2022. В текущей ситуации в «ПСЖ» Гендузи точно не сидел бы в глухом запасе.

Маттео Гендузи Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Кристофер Нкунку (полузащитник/нападающий, «РБ Лейпциг», летом перейдёт в «Челси»)

Атакующий полузащитник поступил в систему «ПСЖ», когда ему только исполнилось 12 лет. Нкунку дебютировал за главную команду в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром» в декабре 2015 года. В общей сложности Кристофер сыграл за парижан 78 матчей, в которых забил 11 голов. В какой-то момент он даже занял место в стартовом составе (в концовке сезона-2017/2018, благодаря травмам звёзд). Нкунку покинул Париж летом 2019 года, перейдя в немецкий «РБ Лейпциг» за € 13 млн. В Германии Кристофер стал лидером клуба, демонстрируя умный футбол на разных позициях: атакующий полузащитник, вингер, «ложная девятка» и форвард. Мимо талантливого француза не могли пройти топ-клубы Европы. В итоге летом 2023 года Нкунку отправится в «Челси». Лондонцы заплатят за него € 60 млн. Хотя воспитанник «ПСЖ» помог бы и родному клубу. Тем более что ближайшим летом парижане собираются расстаться с Неймаром.

Кристофер Нкунку Фото: Christian Hofer/Getty Images

Кингсли Коман (полузащитник/нападающий, «Бавария»)

26-летний француз прошёл все ступени в структуре французского клуба. Коман пришёл в школу «ПСЖ» в девять лет, а дебютировал за основу в 16. Однако в Париже Кингсли провёл всего четыре встречи и на правах свободного агента перебрался в «Ювентус». Проведя сезон в Турине, Коман стал игроком «Баварии», где выступает уже восьмой год. В какой-то период игрок страдал от травм и даже раздумывал о завершении карьеры, однако сумел оправиться от них и стать важной фигурой для мюнхенцев. Примечательно, что именно Коман лишил «ПСЖ» шансов на победу в Лиге чемпионов: единственный гол в финале 2020 года забил как раз таки Кингсли. «Один из лучших моментов в моей карьере. Этот гол, конечно, стал для меня источником вдохновения. Приятно вспомнить, но это было довольно давно. Также у меня сохранились приятные воспоминания о времени, проведённом в «ПСЖ», — позже отмечал футболист.

Кингсли Коман Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Жонатан Иконе (полузащитник/нападающий, «Фиорентина»)

Жонатан пополнил академию «ПСЖ» в 2010 году в 12 лет. За основной состав правый вингер сыграл всего семь матчей, причём дебютировал в возрасте 18 лет в игре Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем». После этого Иконе съездил в не совсем удачную аренду в «Монпелье». «ПСЖ» решил избавиться от воспитанника, и в 2018 году Иконе перешёл в «Лилль» за € 5 млн. Но через три года Жонатан отобрал у родного клуба звание чемпионов: в составе «бульдогов» он стал победителем французской Лиги 1. Зимой 2022 года перебрался в итальянскую «Фиорентину», где считается важным игроком основы. На счету Иконе также четыре матча за сборную Франции.

Жонатан Иконе Фото: Marc Mueller/Getty Images

Мусса Диаби (полузащитник/нападающий, «Байер»)

Вингер малийского происхождения перешёл в академию «ПСЖ» в 14 лет. До основы парижан Диаби дорос в 19. Мусса провёл за главную команду «ПСЖ» всего один сезон-2018/2019, чаще появляясь со скамейки запасных по ходу матчей, совершив суммарно 11 результативных действий во всех турнирах. Летом 2019 года он вместе с Нкунку переехал в Бундеслигу. Леверкузенский «Байер» заплатил за вингера € 15 млн. В Германии Мусса сполне раскрылся, а интерес к футболисту периодически проявляют топ-клубы Европы. «Байер» просит за Диаби € 60 млн: неплохой бизнес, учитывая сумму, за которую футболист был приобретён.