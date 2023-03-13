«Плюнул в судью из СССР, а тот оказался полковником». Заскоки Кантона до карьеры в «МЮ»

Знаменитый французский форвард Эрик Кантона забил 82 мяча за «Манчестер Юнайтед» и выиграл четыре чемпионских титула в составе «дьяволов». На счету Короля Эрика множество выдающихся и гениальных моментов на футбольном поле, характеризующих его как настоящего художника игры, но больше всего он гордится совсем другим. «Лучший момент? Пинок хулигана в матче с «Кристал Пэлас». Никакой гол не сравнится с этим», – убеждён форвард.

Фирменный приподнятый воротник футболки француза давал понять, что его лучше обходить стороной. «Кантона – великий игрок. Но ещё и заряженное ружье, готовое выстрелить в любой момент», – охарактеризовал как-то нападающего тренер «Лидса» Ховард Уилкинсон. От своенравного бунтаря страдали соперники, судьи, тренеры и болельщики задолго до его переезда в Англию.

Отказался подписывать контракт с «Ниццей» из-за нежелания дарить ему вымпел

После второго и окончательного завершения карьеры футболиста в 1997 году в возрасте всего 30 лет Кантона отправился в Барселону, в которой прожил три года. Он читал, рисовал и посещал корриду. Эрик объяснил такое решение желанием проникнуться культурой и атмосферой мест, в которых воспитывался его дед Педро – каталонский антифашист, сражавшийся во время гражданской войны против режима генерала Франко и едва не погибший после ранения в живот. Он выжил благодаря эвакуировавшим его марсельским докторам и скрывался во Франции до начала 1960-х.

Эрик Кантона с тренером «Осера» Ги Ру, которого он называл вторым отцом Фото: imago/PanoramiC/TASS

Папа футболиста был родом из Италии, работал педиатром и увлекался живописью – неудивительно, что в Эрике воплотились каталонская страсть и сардинийская утончённость наряду с желанием творить. Во многом поэтому начинавший на позиции вратаря Кантона в 12 лет переквалифицировался в нападающего. Смена позиции не помогла игроку попасть в любимый «Марсель», поэтому через пару лет он отправился на просмотр в «Ниццу». Всё шло замечательно, с парнем были готовы подписать контракт, но перед отъездом домой Кантона зашёл в клубный магазин и попросил подарить ему клубную майку и вымпел. Футболист нарвался на отказ вкупе с просьбой приобрести товар и вскипел: «Ах так, тогда я еду в «Осер» к Ги Ру!»

Знаменитый тренер «Осера» подобрал ключик к своенравному нападающему и потихоньку подводил его к основе. Ги Ру приставил к игроку нескольких «смотрящих», докладывавших ему о всех передвижениях и знакомствах Кантона. Однако стоило 17-летнему Кантона получить первый вызов в юношескую сборную Франции и пропасть из поля зрения, он сразу же угодил в скандал. В январе 1984-го французы полетели на турнир в Ленинград, и в одном из матчей взбешённый решением судьи форвард плюнул ему в лицо.

«Шумиха поднялась невероятная! – описывал те события в книге «Мятежник, который мог стать королем» журналист Филипп Оклер. – Судья оказался полковником советской армии. Дипломатам чудом удалось сгладить конфликт, Кантона улетел домой и вскоре на год ушёл в армию». Воинская служба совершенно не перевоспитала футболиста: Эрик покуривал травку, а однажды сцепился с капралом, настаивавшим на том, чтобы подчинённый побрился. В наказание Кантона отправили на две недели на сбор урожая картофеля.

Побил одноклубника, погнался за болельщиком на трибунах

В армии Эрик налегал на физическую подготовку и в попытках стать выше не слезал с турника. Помогло – в распоряжение Ги Ру форвард вернулся заметно возмужавшим, рослым (вытянулся до 187 см), окрепшим и забил в первом же матче сумасшедший гол с 35 метров в ворота «Страсбурга». О молодом таланте взахлёб писали газеты, но в команде он не остался из-за внезапно вспыхнувшей страсти. На свадьбе друга Кантона познакомился с девушкой Изабель, проживавшей в 600 км от Осера, поэтому на выходных он мотался к ней на машине. Тренер знал, насколько лихо водит Эрик, поэтому отдал его на полгода в аренду в соседний «Мартиг».

Эрик Кантона с первой женой Изабель Фото: из личного архива

Темпераментный форвард помог боровшейся за выживание во втором дивизионе команде не вылететь. Отличался нападающий не только голами, но и сумасбродным поведением на поле: на втором месяце аренды он отработал приём кунг-фу, который позже использует против болельщика «Кристал Пэлас». Эрик применил его на фанате «Грасса», оскорблявшем футболиста на первом ряду трибун в кубковом матче. Кантона повезло, что его дисквалифицировали всего на три матча.

До конца аренды Эрик больше не буянил, зато по возвращении в «Осер» крышу у него сорвало в первой же игре. Бургундцы отправились на предсезонный турнир в Польшу, и один из фанатов запустил в нападающего яйцом. Глаза Кантона налились кровью, и уже спустя пару секунд он пробирался к обидчику на трибунах. Провокатору повезло, что он затерялся в толпе и ушёл от возмездия. «Ты больной! – набросился на игрока Ги Ру по окончании матча. – Не понимаешь, что коммунисты могут посадить тебя. Да что там – всю команду посадят!»

Достучаться до футболиста у возглавлявшего «Осер» на протяжении 40 лет тренера так и не получилось. Полгода спустя Кантона завёлся на тренировке с вратарём Бруно Мартини, который к тому моменту провёл уже несколько матчей за сборную Франции и считался одним из главных авторитетов в команде. Мартини начальственным тоном распорядился, чтобы Эрик и другие молодые игроки расчистили площадку от снега. Кантона попросил его присоединиться, а когда Бруно отказал, отоварил его хуком с правой.

Очередной заскок у форварда приключился в конце сезона-1987/1988. Эрик полполя гнался за игроком «Нанта» Мишелем Тер-Закаряном, а когда понял, что не догонит, срезал соперника в подкате с двух ног. Эпизод выглядело настолько зловеще, что его можно было квалифицировать как покушение на убийство, но Кантона снова отделался относительно легко – два месяца дисквалификации.

Одного тренера сравнил с мешком с дерьмом, в другого — бросил футболку

Наряду с приступами неадекватности форвард демонстрировал выдающийся футбол, забив 17 мячей в сезоне-1986/1987 во всех турнирах. После этого французские топ-клубы выстроились за игроком в очередь, но Кантона выбрал родной «Марсель». Карьера на «Велодроме» складывалась весьма удачно: связка с Жан-Пьером Папеном давала хорошие результаты, и всё могло сложиться удачно, если бы не благотворительный матч в январе 1989 года с московским «Торпедо» в Седане.

Вырученные средства пошли на помощь пострадавшим от землетрясения в Армении, но поведение Эрика совершенно не соответствовало статусу игры. Форвард так разозлился замене на 75-й минуте игры, что подошёл к тренеру «Марселя» Жерару Жили, сдёрнул с себя футболку и бросил её на поле. Владелец провансальского клуба Бернар Тапи не стерпел такой выходки и отдал форварда в аренду до конца сезона в «Бордо», а затем ещё на сезон в «Монпелье».

Хейтеры остались довольны. Они припомнили нападающему наезд на тренера сборной Франции Анри Мишеля за полгода до выходки в игре с «Торпедо». Тогда Эрик обиделся на специалиста за невызов на товарищескую игру со сборной Чехословакии. «Ноги моей не будет в национальной команде, пока её тренирует Мишель. Это не тренер, а мешок с дерьмом!» – обозлился форвард. После этого Федерация футбола Франции отстранила Кантона от игр за сборную на 10 месяцев. В состав «трёхцветных» он вернулся уже в 1990-х при Мишеле Платини.

Трудно было ожидать, что в аренде игрок возьмётся за ум. Если в «Бордо» Эрик вёл себя относительно спокойно, то на первую тренировку в «Монпелье» заявился в футболке «Тоттенхэма», а после подрался с одноклубником Жан-Клодом Лемулем, обвинившим форварда в ужасном старте сезона.

Выходка Эрика Кантона в матче с «Торпедо» Фото: Кадр из видео

Кантона рассчитывал перезагрузить карьеру в «Марселе» в 1990 году, но попытка провалилась из-за разрыва крестообразной связки правого колена, а затем и из-за ссоры с тренером Раймоном Гуталсом. Так в 25 лет одна из главных надежд французского футбола очутилась в заурядном «Ниме», за который Эрик отыграл всего 16 матчей. Точкой кипения стал матч с «Сент-Этьеном» – защитники беззастенчиво лупили Кантона по ногам, однако судья не замечал даже явных фолов, за что нападающий бросил в него мячом. Дисциплинарная комиссия выписала игроку бан на два месяца, а Эрик в ответ назвал всех её членов идиотами и объявил о завершении карьеры.

Игрок планировал отправиться во Флоренцию писать картины, но агент Дидье Февра через пару месяцев предложил вариант в Англии – «Шеффилд Уэнсдей» не был мечтой всей жизни, однако выбирать не приходилось. Эрик был готов на любые условия контракта, однако тренер Тревор Фрэнсис сомневался и предложил остаться ещё на несколько контрольных матчей. «Я ему не пацан!» – вспылил нападающий и свернул переговоры. Спустя месяц Кантона очутился в «Лидсе» безо всяких условий и помог «белым» выиграть чемпионский титул. Непризнанный на родине гений только начинал покорение Англии исключительно на собственных условиях. По-другому он не умеет.