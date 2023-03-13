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«Ювентусу» могут вернуть очки, отобранные в результате скандала с финансовыми махинациями, подробности

Неожиданный поворот в деле «Ювентуса»! Будущее клуба может изменить секретная переписка
Никита Паглазов
«Ювентусу» могут вернуть 15 очков?
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«Старая синьора» всё-таки будет в Лиге чемпионов?

У «Ювентуса» появился шанс вернуть 15 очков, отобранных в результате скандала! Напомним, в январе 2023 года апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора и постановил снять с туринского клуба очки из-за финансовых махинаций. Кратко напомним: команду и бывших боссов во главе с Андреа Аньелли обвиняли в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышении трансферной стоимости футболистов, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера заработка игроков.

Во время пандемии коронавируса клуб тайно выплатил 17 футболистам около € 60 млн. Боссы туринцев публично заявляли, что игроки отказались от части зарплат, а сами в обход закона договорились с ними о выплате этих денег. После снятия 15 очков «Ювентус» рухнул из зоны Лиги чемпионов в середину турнирной таблицы. Несмотря на это, к 25-му туру команда поднялась уже на седьмое место, отставая от зоны ЛЧ всего на 12 очков.

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Однако клуб не собирается сдаваться и активно оспаривает решение о снятии баллов. По данным La Gazzetta dello Sport, региональный административный суд Лацио разрешил юристам «Ювентуса» ознакомиться с перепиской, которую вели Комиссия по надзору за профессиональными футбольными клубами (COVISOC) и федеральный прокурор Итальянской федерации футбола (FIGC), датируемой 14 апреля 2021 года. Тогда COVISOC запросила у FIGC информацию о возможном намеренном завышении клубом цен на трансферы футболистов. Суд дал «Юве» доступ к документации, так как она предназначена не только для защиты интересов истца, но и для более общего обязательства прозрачности административных действий.

«Ювентус»

«Ювентус»

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Адвокаты клуба отмечают, что судебное разбирательство началось в апреле 2021 года, а дату начала расследования по делу о снятии очков в итоге назначили уже задним числом. В апелляции «Ювентус» ссылается на то, что федеральная прокуратура не подала 14 апреля запрос, содержащий «интерпретирующие указания». Это означает, что любые действия следствия, совершённые после 14 октября 2021-го, являются недействительными. «Ювентус» хочет использовать этот довод как весомую причину для отмены наказания. Если юристы докажут свою правоту, то судебный процесс признают недействительным, а команде должны будут вернуть отобранные очки.

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«Никто не знает, что ждёт нас в будущем. Посмотрим. На данный момент я обычный футбольный болельщик. Я ушёл с поста президента «Ювентуса» из-за уголовного расследования, которое касается меня лично. Не могу много говорить об этом, потому что дело всё ещё продолжается. Первое предварительное заседание состоится 27 марта, именно тогда и будет решаться вопрос о прекращении дела. Я не хочу, чтобы «Ювентус» так долго нёс это бремя. Новое руководство, которое не имеет ничего общего с обвинениями, может лучше представлять клуб. А лично я волен защищаться в суде от любых обвинений», — отмечал отстранённый от футбольной деятельности экс-президент «Юве» Андреа Аньелли.

Андреа Аньелли

Андреа Аньелли

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Если «Ювентусу» вернут 15 очков, то команда вернётся в тройку в турнирной таблице Серии А и, учитывая их ход по сезону, вряд ли выпадет из зоны ЛЧ. В таком случае совершенно иначе будут выглядеть перспективы клуба в будущем, а также чуть изменится впечатление от неоднозначной работы главного тренера Массимилиано Аллегри.

Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
главный тренер «Ювентуса»

«Гонка за Лигу чемпионов – это трудная вещь. Тем не менее команда на данный момент набрала 50 очков. На поле у нас всё хорошо, и мы должны продолжать. На кону ещё 42 очка, верно? Их только предстоит разыграть, поэтому мы должны идти от матча к матчу. Мы не можем заглядывать слишком далеко вперёд и должны работать шаг за шагом. Попасть в Лигу чемпионов при лишении 15 очков – это не то же самое, что выиграть скудетто. Это было бы всё равно что выиграть три [титула]».

Финальный вердикт по делу «Юве» ещё впереди, но у болельщиков, руководства и игроков появился повод для сдержанного оптимизма. Теперь ситуация, при которой «старая синьора» попадёт в Лигу чемпионов через чемпионат, не выглядит фантастической (плюс остаётся шанс попасть в ЛЧ в качестве победителя Лиги Европы).

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