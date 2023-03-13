«Работали над переходом в Англию до самого закрытия окна». Уникальная футболистка «Динамо»

25-летняя Марина Фёдорова — уникальная футболистка. Она выступала за основную, мини-футбольную и пляжную сборные России, а в 2018 году была признана лучшей пляжной футболисткой мира. Марина уезжала играть в Европу, проведя по сезону во французском «Меце» и испанском «Бетисе», после чего вернулась и в составе «Локомотива» завоевала чемпионство Суперлиги, дважды взяла Кубок и Суперкубок России.

В начале года она внезапно объявила об уходе из железнодорожного клуба, а позднее присоединилась к московскому «Динамо», для которого этот сезон станет дебютным в высшем дивизионе чемпионата России. В разговоре с «Чемпионатом» полузащитница рассказала о предложениях из Англии, тяжёлых событиях прошедшего года и детстве в футбольной семье.

— Главной новостью января стал твой уход из «Локомотива». В прощальном посте бросается в глаза, что ты упомянула всех, кроме главного тренера. Это случайность?

— Это не случайность. На самом деле, я не хотела уходить из «Локомотива», но мы не сошлись во взглядах с тренером. У меня закончился контракт, и я не стала его продлевать. Мне предлагали, но я не смогла смириться с некоторыми моментами.

— Каким для тебя был прошлый год?

— Он был тяжёлым. Мы не попали на Евро, больше нет Лиги чемпионов, отменилось много соревнований. Ты к чему-то двигался, например, пробился на чемпионат Европы, стремился на ЧМ, а у тебя это всё забрали. Понятно, что если ты амбициозен, то будет спад. Спорт — это короткий промежуток времени. Евро — раз в четыре года, туда было очень тяжело отобраться, с Португалией были сложнейшие стыки. ЧМ. Лига чемпионов… Это всё может быть один раз в жизни. Я очень хотела выбраться из этого состояния, хочу развиваться и попробовать ещё поиграть за границей. Надо было перестраиваться.

Марина Фёдорова в «Локомотиве» Фото: fclm.ru

— У тебя была большая пауза после ухода из «Локо» и до объявления перехода в «Динамо». С чем это связано?

— Я ждала решения из Англии. До самого закрытия трансферного окна агенты работали над переходом, всё шло нормально. Но, как я поняла, не все в руководстве клуба были за то, чтобы меня подписать. Не из-за отношения, а скорее из-за документации. Тренер был во мне заинтересован. Не буду говорить, что за клуб, раз не получилось. Пока ждала, тренировалась индивидуально с тренером в Москве.

— Какие ещё были предложения?

— Из Италии. Но чемпионат Италии всё-таки слабее, чем английский, поэтому ждала решения оттуда.

— Как появился вариант с «Динамо»? Ходили слухи про ЦСКА и «Зенит».

— Со мной связывались разные клубы, и я выбрала «Динамо». Пока ждала ответа из Англии, думала, что, возможно, вообще завершу карьеру. Но это было что-то психологическое. Я понимаю, что не хочу заканчивать, просто нужна была пауза. Мне понравилось в «Динамо», здесь хороший тренер. Я посмотрела все матчи прошлого сезона: команда старается играть, всё через пас. Здесь много молодых девчонок, будет непросто, но тем интереснее. Это вызов. Мне нравятся искренность и человечность как игроков и штаба, так и руководства и всех сотрудников.

Марина Фёдорова в «Динамо» Фото: w.fcdm.ru

— Какие цели на дебютный сезон?

— Это новая команда, идёт построение. От игры к игре будем становиться всё лучше. Было бы чем-то сверхъестественным, если бы мы вышли и сразу начали показывать суперрезультат. Понятно, что может быть тяжело. Цели — показывать красивую и интересную игру, быть как можно выше. Здесь всё очень разумно.

— На недавних сборах в Турции женское «Динамо» пригласило детей, которые потеряли родителей во время землетрясений.

— Да, они приехали на наш матч, мы подарили этим детям форму. У меня были слёзы. Я хотела их всех забрать, они очень маленькие. Мне очень жаль, что с ними такое случилось. Готова всё отдать, чтобы такого не было вообще, чтобы они улыбались. Но я очень рада, что они приехали, надеюсь, кто-то из них станет футболистом, когда вырастет. Они были очень рады нам.

— Первый матч «Динамо» будет на «Сапсан Арене» — домашнем стадионе женского «Локо». Какие мысли?

— Никаких. Я хочу и люблю играть в футбол. Рада, что буду играть, место — не важно. На «Сапсан Арене» — значит на «Сапсан Арене».

— Ты уже уезжала играть в Европу в 2019-м. Почему вернулась?

— «Мец» в том сезоне вылетел в низшую лигу. А в «Бетисе» убрали тренера, к которому я приходила. Ещё, кажется, я психологически не была готова к тем нагрузкам. Мне было всего 20 лет. Сейчас понимаю, какие там требования, что нужно делать, чтобы попадать в состав в хорошей команде. Я очень выносливая, но тогда для меня тренировки в «Бетисе» были тяжёлыми. Ты там легионер: в каждом матче должен выходить и решать моменты, стабильно показывать хорошую игру. За тобой никто не будет бегать: вот поле, вот стадион, играй.

— Как ты пережила международный бан и отстранение от Евро?

— Я играла на чемпионате Европы в 2017 году в Нидерландах, и это были нереальные ощущения. Атмосфера — не передать словами. Праздник. Поэтому, когда мы отобрались на Евро-2022, я была самым счастливым человеком на планете. Была в предвкушении этого футбольного праздника, тем более в Англии. Когда ещё на нас будут приходить зрители в таком количестве. А в последнем нашем международном турнире в Испании мы заняли второе место и проиграли сборной Бельгии только по пенальти. Мы росли как сборная. И действительно могли бы выступить на том Евро очень хорошо.

— Насколько больно было узнать, что вы не едете?

— У меня была истерика. Сначала были слухи о том, что нас исключают, но параллельно всегда были новости, что женскую сборную всё-таки оставят. Я отправляла всем статьи, где говорилось, что мы всё равно сыграем. Через неделю объявили в командном чате, что всё. Это была моя маленькая мечта — Евро в Англии. Я готова была всё оставить в тех стыковых матчах с Португалией, лишь бы мы туда поехали. Пережить всё это мне помогали друзья, моя лучшая подруга Алсу (Абдулина, футболистка «Челси».— Прим. «Чемпионата»), родители, девочки из команды. Прошлый год у меня был на спаде, я играла не так, как могу играть.

— Как дела у Алсу в «Челси»?

— У неё всё хорошо. Конечно, там непросто, другой уровень. Она тренируется с одними из лучших игроков мира, там крутой тренер и сильная конкуренция. Многие могут сказать, мол, зачем уехала, если не играет. Она тренируется с сильнейшими, думаю, в любом случае она работает, будет играть, будет выходить, потом будет играть в старте. Я в это верю.

Марина Фёдорова и Алсу Абдулина Фото: Mikhail Shapaev/The Football Union of Russia

— Смотрела Евро-2022?

— Да. Надевала футболку сборной России и смотрела. Собирались с девочками из команды и смотрели на то, где должны были играть. Я думаю, мы когда-нибудь вернёмся. Очень на это надеюсь.

— Когда ты перешла в «Локо», то перестала играть в пляжный футбол. Планируешь возвращаться?

— Я играла недавно, когда тренировалась индивидуально. Во время футбольного сезона это тяжело совмещать, особенно когда было много матчей вместе с основной сборной. Понятно, что сейчас их нет, но пляжный футбол тоже попал под бан. Вообще, все матчи пляжки — это наслаждение для меня.

— Пляжный футбол в России сильнее обычного. С чем связано?

— У нас сильные сборные и одни из сильнейших чемпионатов в мире. Как мужской, так и женский. Есть свои хорошие игроки, приезжают легионеры, здоровая конкуренция. На этом виде спорта сделали хороший акцент, стали вкладываться. Хотя при этом там маленькие зарплаты. Но как и женский футбол, это история не про деньги. Это эмоции, любовь к футболу и желание показывать, что наша игра такая же интересная. Сюда идут не для того, чтобы заработать, а потому, что ты влюблён в футбол.

Марина Фёдорова в пляжном футболе Фото: из личного архива Марины Фёдоровой

— Ты родилась в Севастополе. Как часто удаётся бывать дома?

— Была там недавно. Но в своей жизни ещё никогда не летала домой на отдых, я еду туда тренироваться. Мой папа — футбольный тренер, всегда, когда приезжаю, тренируюсь с его мужской командой.

— Как тебя там встречают мужчины-футболисты?

— Они очень милые ребята, поэтому хорошо. Мужчины всё-таки быстрее, поэтому ты тоже набираешь хорошую форму.

— Твои братья тоже футболисты. Это всё твой папа?

— Старший брат играет в сборной России по пляжному футболу, тот, что помладше тоже, а самый маленький любит большой футбол. Папа всю жизнь работает футбольным тренером, у него взрослая команда и детская. В детстве он повёл моего старшего брата в секцию, а потом и меня. Мы вставали до школы в 5:30 утра и выходили бегать с мячом. Плохо бежать нельзя — будешь наказан.

— Он смотрит твои матчи сейчас?

— Да, папа смотрит все матчи, потом делает разбор. Иногда мы одновременно смотрим игру и обсуждаем мои ошибки. Он даёт понять, как и почему в каком-то моменте я поступила неправильно. Бывает, что звонит после игры и говорит: «Назови хоть одно своё полезное действие на поле, я что-то не заметил». Это мотивация, хотя и бывает обидно, конечно. Но я обижаюсь больше на себя. У меня сильный внутренний критик, постоянно думаю о том, где надо было взять игру на себя, где я отдала неидеальную передачу. Делаю выводы.

Марина Фёдорова в матче Россия — Португалия в стыках Евро-2022 Фото: Mikhail Shapaev/The Football Union of Russia

— Ты себя иногда хвалишь?

— Это одна из моих проблем, я очень самокритичная. Даже если забиваю гол, сразу хочу забить два. Если отдала передачу и с неё не забили, значит, неточно её отдала. Всегда поднимаю руку и извиняюсь, это можно заметить во время матчей.

— А за что папа может похвалить?

— Это надо очень хорошо сыграть. Он держит строго, чтобы я не расслаблялась. Благодаря ему никогда не заболею звёздной болезнью.

— Как думаешь, какое будущее у женского футбола в России?

— Я надеюсь, что светлое. Сейчас нас показывают по телевидению, про нас пишут, появляются новые академии. Даже по «Динамо» видно, как много сейчас появилось крутых молодых футболисток. Главное — не бросать развивать этот вид спорта. Если у каждой мужской команды будет женская, болельщики будут приходить. У женского «Динамо» крутой фан-сектор, который поддерживал команду весь прошлый сезон. Здесь стараются сделать крутой коллектив, основанный на своих воспитанниках. Так что всех болельщиков ждём на женском футболе: Fan ID не надо, билеты практически даром, блестящий футбол, море эмоций, красивые девушки, эстетика!