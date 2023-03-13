Для «Спартака» в сложной ситуации Соболев важнее Промеса! Матч с «Факелом» это доказал

В минувшую субботу «Спартак» обыграл «Факел» — 3:2. Победный гол во многом сделал центральный нападающий Александр Соболев: он головой скинул мяч Кристоферу Мартинсу Перейре. Подобная картина уже привычна — в текущем сезоне РПЛ обозначенное голевое действие стало для Соболева уже пятым со второго этажа, по данному параметру он является лидером лиги!

Соболев даёт разнообразие: реализует ситуации, на которые «Спартак» не очень рассчитывает

Невероятно, но «Спартак» лишь шестой в лиге по навесам в среднем за игру (17 за матч) и 14-й – по длинным передачам (60 за матч). То есть стиль команды совсем не способствует голевым действиям центрфорварда наверху — к упрощению игры красно-белые прибегают лишь вынужденно. Тем ценнее, что Александр в такие моменты качественно проявляет себя.

Есть и ещё один удивительный факт, который сейчас заставляет восхищаться Соболевым. На январских и февральских сборах Гильермо Абаскаль наигрывал Александра на позиции крайнего форварда в схеме 4-3-3.

Впереди в основном действовал Павел Мелёшин, которому предстояло играть в кубковых матчах, так как Соболев и Шамар Николсон в этом турнире дисквалифицированы. Существовала вероятность, что Соболеву может потребоваться какое-то время, чтобы снова качественно выступать на острие, но нет — заиграл сразу!

Домашний матч с «Факелом» стал вторым в текущем сезоне РПЛ, в котором Соболев сделал голевую скидку. В первой игре красно-белые тоже одержали победу над воронежцами (4:1), а нападающий сбросил мяч на Квинси Промеса после длинного паса от голкипера Александра Максименко.

Голевая скидка Александра Соболева на Кристофера Мартинса после навеса Антона Зиньковского

Голевая скидка Александра Соболева на Квинси Промеса после передачи Александра Максименко

Ещё в трёх встречах текущего сезона РПЛ Соболев сам забивал верховые мячи — с «Оренбургом» (4:1), «Крыльями Советов» (5:2) и «Ростовом» (2:4). В двух встречах из трёх на счёту Александра победные голы.

Гол Александра Соболева после навеса Квинси Промеса

Гол Соболева после навеса Джикии

Гол Александра Соболева после навеса Антона Зиньковского

Голевые действия Соболева на втором этаже — одна из причин нахождения «Спартака» на втором месте. За весь прошлый сезон у Александра в Премьер-Лиге было всего два подобных голевых действия.

Несмотря на то что у «Спартака» нет акцента на навесы и длинные передачи, команда к повышению результативности форварда после подач причастна напрямую. Во-первых, по сравнению с прошлым сезоном москвичи больше владеют мячом (было 52,9%, стало 57,1%). Когда ты чаще с мячом, то больше возможностей для хорошей передачи. Во-вторых, иная кадровая ситуация. Теперь с самого начала сезона есть Промес, с навеса которого Соболев забил один из своих мячей головой. В-третьих, летом у «Крыльев Советов» приобрели Зиньковского, после навесов которого Соболев уже и сам забил, и партнёру ассистировал.

Благодаря королю воздуха Соболеву «Спартак» прямо сейчас очень разнообразен впереди. Гораздо лучше, когда ты умеешь забивать и после атак низом, и после атак верхом, чем каким-то одним способом. В результате «Спартак» нащёлкал уже 45 голов в РПЛ — на восемь меньше, чем самая результативная команда лиги («Зенит»), но на девять больше, чем третья команда по результативности («Краснодар»).

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Без такого форварда, как Соболев, в РПЛ сложно. Примеры — ЦСКА и «Локомотив» в первой части сезона

Если соперник закрывается, перекусывая все варианты проникнуть в штрафную низом, то иметь в составе классно играющего наверху форварда – мягко говоря, очень желательно. Особенно в лиге, где «автобус» — в порядке вещей. Попробовать забить через навес или заброс всяко лучше, чем безрезультатно 90 минут ломиться через мелкий пас в закрытую штрафную.

Озвученное в первой части сезона на себе познали ЦСКА и «Локомотив». Армейцы в чемпионате не смогли поразить ворота «Ростова» (0:0), «Торпедо» (0:1) и «Пари НН» (0:1). При этом в дерби и в игре с нижегородцами владели мячом 65% времени! Во всех играх на острие в стартовом составе выходил Фёдор Чалов, который наверху не очень силён.

Железнодорожники не смогли огорчить «Зенит» (0:5), «Краснодар» (0:3), «Факел» (0:2), «Спартак» (0:1), «Сочи» (0:4) и ЦСКА (0:1). В той или иной степени все соперники «Локо» по ходу матчей оказывались в позиционной обороне. Особенно громадное территориальное преимущество у красно-зелёных было с ЦСКА (63%) и «Факелом» (62%). Впереди чаще других выходил Иван Игнатьев, но игра на втором этаже — не его конёк.

Иван Игнатьев (на переднем плане) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, что урок ЦСКА и «Локомотив» усвоили. Армейцы всё чаще подтягивают к стартовому составу мощного Антона Заболотного – в минувшие выходные он даже забил головой в ворота «Крыльев». В то же время железнодорожники не стали ничего изобретать и подписали контракт с мощным Артёмом Дзюбой, который тут же стал лидером атаки. Результативных действий головой у него пока нет, но хет-трик в ворота «Ростова» он уже оформил – в том числе дважды отличившись после фланговых атак.

До «бразилизации» «Зенит» был успешен в РПЛ за счёт Дзюбы и Азмуна

В четырёх предыдущих сезонах чемпионом России неизменно становился «Зенит». В этот период Дзюба забил головой 13 мячей, Азмун — тоже 13.

Артём Дзюба и Сердар Азмун Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Это ещё один наглядный пример, что очень здорово иметь в составе атакующего футболиста или нескольких игроков с высоким качеством игры наверху. Пока «Зенит» не купил большую бригаду бразильских футболистов, он спокойно брал титулы, не усложняя игру, а упрощая её. Четыре чемпионских трофея подряд доказывают, что в РПЛ такая тактика может быть весьма действенной.

Кстати, о «Зените». Интересно, что в текущем сезоне сразу у двух ближайших преследователей команды из Санкт-Петербурга есть успешный на втором этаже форвард. У идущего третьим «Ростова» таковым является Николай Комличенко, трижды забивший головой! И это тоже подтверждает актуальность нападающего подобного типа для РПЛ.

Бесспорно, Промес — безоговорочный лидер атаки «Спартака». Но нет никаких сомнений, что без Соболева так высоко в турнирной таблице РПЛ забраться было бы сложно. Когда игра не идёт, Александр незаменим.