Обладатель премии «Отец-тренер года»
Папа очень старался помочь сыну преуспеть во вратарском искусстве. Но соперник был безжалостен.
Обладатель премии «Отец-тренер года»
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