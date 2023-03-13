«Это похороны. Новые арбитры просто не готовы». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ

В РПЛ прошёл второй тур после зимней паузы, он же 19-й по счёту. Неделю назад у многих были вопросы к судейству, но в этот раз их стало только больше. Болельщики были недовольны после матча «Спартака», а встреча «Ростова» и «Пари НН» и вовсе стала скандальной.

Специально для «Чемпионата» судейство в 19-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Сочи» — «Оренбург» — 0:4

Дебют Сергея Чебана. Сырой ещё арбитр, необученный. Повезло, что не было ключевых моментов, где ему надо было разбираться. Как мне показалось, команды понимали, что это дебютант, а не сын папы, работающего в РПЛ.

На 14-й минуте Чебан не показал жёлтую карточку игроку «Оренбурга» за срыв перспективной атаки. А потом в одном эпизоде неверно показал жёлтую футболисту «Оренбурга» и не показал жёлтую игроку «Сочи»: Мелкадзе попал рукой по лицу соперника, который затем сорвал перспективную атаку. Следовало назначить штрафной удар в пользу «Оренбурга» и показать жёлтую Мелкадзе.

Сергей Чебан Фото: vk.com/pfcsochi

Чебан ещё не обучен, не воспитан в плане судейства, не понимает, что делает, часто перепрыгивал через мячи, неверно занимал позицию. Он не готов к РПЛ, потому что с ним не работали. К сожалению, такое бывает, когда дети чиновников куда-то приходят. Инспекторы ФНЛ консультируются со мной и спрашивают насчёт судей. Так вот, они боялись и завышали Чебану оценки. Сами звонили мне и говорили об этом. Например, работает Чебан, и они спрашивают: «Что это?» Я говорю: «Это 11-метровый. Он не назначил». «Что мне с ним делать?» — «Ничего, это отрицательная оценка». «Я не могу» — «Ну раз не можешь, то не звони мне».

Это точно не человек Премьер-Лиги — он сырой и не готов. Скажу больше, с ним даже не надо работать. Это арбитр для первого дивизиона. Команды оттуда скажут: «Зачем он нам нужен?» Согласен, зачем он вам нужен? Не нужен. Значит, убирайте его дальше, во второй дивизион. Там то же самое скажут. Значит, вообще убирайте его. Чебан не обучен, не знает движения, куда уходить — он ничего не знает.

Оценка Чебана — 8,1.

«Торпедо» — «Урал» — 0:1

Второе назначение Галимова. Понимаю и поддерживаю руководство в этом плане, потому что человек работал в РПЛ, в отличие от Чебана и Фёдорова, к которому мы ещё вернёмся. Он обучен и понимает, что делает. Хотя есть моменты с карточками. Я бы говорил только об одном: когда Галимов не показал жёлтую на 43-й минуте. Но я бы это отнёс к командной работе — помощник и резервный не подсказали. Пошёл вынос от защитника, арбитр смотрел за мячом, а там произошла накладка. Игрок «Торпедо» получил травму, и это не проблема Галимова. Но надо было показать карточку, и Талалаев об этом говорил.

В итоге Галимов не показал жёлтую игрокам «Урала» на седьмой, 43-й и 56-й минутах. Напрягает, что решения против одной команды. С ним тоже надо работать, надо доводить. Не знаю, что будет делать руководство, но разбрасываться такими кадрами я бы не стал. Я бы просто посидел, поговорил с ним и показал, как делать правильно. Потому что парень умный и сообразительный.

Оценка Галимова — 8,1.

Роман Галимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:1

На 20-й минуте Кукуян принял смелое и правильное решение — показал вторую жёлтую Магкееву. Что первая, что вторая — проблема игрока. Насколько знаю, руководство «Ахмата» уделило большое внимание именно этому футболисту. В итоге они поймали двух игроков на Берише. Это хорошая работа тренерского штаба, и для арбитров это тоже полезно: надо не просто ждать назначения, приезжать и творить. Второе удаление — Ненахова — тоже поддерживаю, потому что это наступ на голеностоп Берише.

Оценка Кукуяна — 8,4.

«Спартак» — «Факел» — 3:2

Первый момент на 17-й минуте: Соболев сыграл в мяч, игрок «Факела» выставил руку в сторону и сделал движение к мячу. Игра продолжилась, и «Спартак» забил гол. Безбородов в данном случае дал принцип преимущества. А даётся он только в одном случае: когда сразу забивается гол. Но «Спартак» забил гол, проведя атаку вторым темпом. По правилам и по рапорту, Безбородову должны снизить оценку, потому что была игра рукой. То есть арбитр должен был отменить гол и назначить 11-метровый. Это справедливо или нет? Арбитр должен пойти на снижение оценки или отменить гол и назначить пенальти. В каком случае был бы скандал? Конечно, во втором. Безбородов выбрал первый вариант: поступился правилами и засчитал гол. И потом болельщики «Спартака» пускай рассказывают, какой Безбородов плохой.

Следующий момент — засчитанный гол. В этом эпизоде помощник остался на месте. Это значит, что что-то произошло. Безбородов и ассистент находились по диагонали друг от друга, и второй увидел нарушение Литвинова — применение рук в борьбе за позицию. Я поддерживаю не Безбородова, а бригаду. Если бы это решение было только от Безбородова, я бы усомнился. А когда два человека, которые ездили на сборы, увидели одно и то же, это уже другая ситуация. Руки в данном случае применял только Литвинов, обоюдной борьбы не было.

Но, к сожалению, я не поддерживаю решение по 11-метровому в пользу «Факела» в добавленное к первому тайму время. Во-первых, я не понимаю, для чего туда полез Кукуляк, работавший на VAR. У главного арбитра была идеальная позиция, он развёл руки и продолжил игру. Единственное, что мог сказать Безбородов, — что игрок «Факела» сам врезался в руку. Хорошо, но это не явная и очевидная ошибка. Для чего звать Безбородова? В правилах VAR написано, что в случае явной ошибки рассматривается позиция арбитра. Здесь она открытая — Безбородов всё видел. VAR не имел права в это влезать. Своим решением Кукуляк «привёз» Безбородову плохую оценку.

А самого нарушения не было. Кукуляк показал Безбородову неверные кадры — сверху и в затылок защитника. Главный арбитр посчитал, что голова игрока «Факела» отлетела назад, значит, был контакт. Но надо было показывать с другой камеры, где видно, что борода игрока «Факела» находится над рукавом Пруцева. Для меня это ключевой фактор. Я бы такой пенальти не назначил.

Оценка Безбородова — 7,9.

«Краснодар» — «Динамо» — 3:1

Неожиданно хорошая работа Любимова, хотя больше всего я переживал именно за эту игру. Плюс балл за верно показанную красную карточку Нгамалё. Что касается второго гола «Краснодара», Мозес находился за линией офсайда, но во время удара два игрока «Динамо» перекрывали обзор Шунину. Вратарь сделал движение головой влево, а игрок «Краснодара» находился справа и никак не мешал. Ещё один нюанс — большое расстояние до ворот. Кади бил примерно с 19 метров, и у Шунина было время скоординировать движение.

Оценка Любимова — 8,5.

Артем Любимов Фото: vk.com/fckrasnodar

«Зенит» — «Химки» — 3:2

Дебют Фёдорова. Хороший парень, вопросов нет. Молодец, выдержал давление «Зенита», сделал каменное лицо и не вёлся на провокации. Но, к сожалению, не разобрался на 82-й минуте. Игрок «Химок» вышел один на один, пробросил мяч вверх. Кержаков находился далековато, и я бы не стал говорить, что это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. Фёдоров не назначил 11-метровый самостоятельно, и это я тоже могу понять. Он посчитал, что был удар по воротам, а Кержаков задел соперника по неосторожности. В итоге Фёдоров правильно назначил 11-метровый, но я считаю, что следовало показать красную Кержакову за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Это единственный момент.

Этого арбитра просто надо взять и править, править, править. Но главное, что Фёдоров анализирует. Такие люди нужны Премьер-Лиге.

Оценка Фёдорова — 7,9.

ЦСКА — «Крылья Советов» — 4:0

Хорошая работа Левникова. Вообще никаких вопросов.

Оценка Левникова — 8,4.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» — «Пари НН» — 2:1

Здесь работал Фролов. По-человечески жалко, конечно, парня. Испортили его и сломали, никто ему не подсказывает, не направляет. Но хороший человек — это не профессия.

На 55-й минуте «Ростов» забил гол. Казарцев позвал Фролова к монитору, и тот оставил своё первоначальное решение. Это ошибка. Когда выпрыгивает вратарь, его вообще нельзя толкать. А Осипенко ещё и выставил руку в сторону и попал по руке вратарю. Тот, понятное дело, не достал до мяча, и был забит гол.

На 84-й минуте Фролов назначил 11-метровый в ворота «Нижнего» и показал жёлтую Янсане. Находясь в хорошей позиции, он посчитал, что мяч попал в руку. Но на самом деле было попадание в лицо. Казарцев в очередной раз вмешался, и Фролов поменял решение — отменил 11-метровый и жёлтую.

На 76-й минуте Глебов ворвался в штрафную и ему подбили ногу. Игрок «Ростова» сделал полтора шага и упал. Это фол по неосторожности. Началась проверка, но 11-метровый почему-то не назначили. Некоторые думают, что есть рекомендация продолжать игру в таких ситуациях. Это враньё. Неважно, сколько шагов сделал футболист, прежде чем упасть.

На 89-й минуте Фролов, снова находясь в хорошей позиции, пропустил момент, когда игрок «Нижнего» выпрыгнул и попал предплечьем по лицу футболисту «Ростова». Казарцев позвал его к монитору, и был назначен 11-метровый.

Оценка Фролова — 5,9.

Антон Фролов Фото: vk.com/fcrostov

Это похороны. Если бы в моё время был Каманцев, поверьте, очень много судей бы схоронилось. И сейчас такой результат выдавали бы, что даже собака бы не подкопалась. Но в данный момент старая формация не даёт продукт, то есть судей. Руководитель Первой лиги должен дать продукт для Премьер-Лиги. И когда он это делает, он должен за это отвечать. Но, к сожалению, у нас никто ни за что не отвечает. Соколов — менеджер первого дивизиона, Иванов — Премьер-Лиги. Я бы пришёл к Соколову и спросил: «Почему вы мне даёте то, что не работает?» Если не знаете, то поезжайте туда, откуда приехали, а мы возьмём тех, кто знает.

А на месте Каманцева я бы пришёл к Иванову и спросил, почему они дают плохой продукт. Кто рекомендовал Фролова, Чебана? Это плохой продукт, он гнилой. Что мне с ним делать? Мне это не надо, но вы это дали, а значит, за это будете отвечать вы. Не будете? Тогда спасибо и до свидания. Вот так это должно работать. И пока это калёным железом не выжечь, ничего не поменяется. А сейчас это беда. Появились новые арбитры, которые просто не готовы.