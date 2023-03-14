Сборная России однажды уже играла в товарищеском турнире. И даже выиграла его!

Сборная России сыграет в международном турнире? По сообщениям «Матч ТВ», команда Валерия Карпина примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Турнир пройдёт в июне 2023 года.

Информацию об участии России сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев. Однако служба коммуникаций РФС заявила «Чемпионату», что переговоры ещё продолжаются: «В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной федерации сообщаем: в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире».

Проблема заключается в пересечении даты проведения турнира (9-21 июня) с суперфиналом Фонбет Кубка России (11 июня). Участие в чемпионате CAFA – 2023 подтвердили все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

Напомним, сборная России отстранена от международных матчей по решению УЕФА и ФИФА. Последняя официальная игра с участием российской команды прошла в ноябре 2021 года: тогда команда Карпина минимально уступила Хорватии (0:1), лишившись шансов на прямое попадание на ЧМ-2022. С тех пор сборная провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Теперь Россия может встретиться с соперниками снова, но уже в рамках чемпионата CAFA. В 2003 году у российской сборной был опыт игры в товарищеском турнире. Тогда команда Валерия Газзаева приняла участие в Кубке Кипрской футбольной ассоциации. Что это за соревнование?

Кубок Кипрской футбольной ассоциации — ежегодный международный турнир, проводившийся на Кипре в феврале с 1997 по 2011 год. В нём участвовали сборная Кипра (за исключением турнира в 2008-м) как хозяйка турнира и несколько приглашённых команд. Россия единственный раз приняла участие в соревнованиях в феврале 2003-го. Сборной после турнира предстояло семь официальных встреч в рамках отбора к Евро-2004 в течение года. Возглавивший команду летом 2002-го Валерий Газзаев успел бы провести к насыщенному отрезку только две игры на посту. Поэтому Кубок Кипрской футбольной ассоциации рассматривался как плацдарм для изучения футболистов и донесения им тактических мыслей. В турнире 2003 года, помимо Кипра и России, приняли участие сборные Румынии и Словакии. Отметим, что все команды привезли основные составы. Например, за сборную России сыграли Алексей Смертин, Валерий Карпин, Виктор Онопко, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычёв, Сергей Овчинников, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Владимир Бесчастных.

Валерий Газзаев. 2003 год Фото: РИА Новости

Турнир проводился по олимпийской системе: команды образовали две полуфинальные пары, затем победители встречались в финале, проигравшие – в матче за третье место. Сборная России в полуфинале сыграла с хозяевами – Кипром. Валерий Газзаев выпустил на поле следующий состав: Чижов; Нижегородов, Соломатин, Онопко, Евсиков; Хохлов, Смертин, Карпин, Лоськов; Сычёв, Бесчастных. Встреча прошла под контролем российской команды, но завершилась лишь минимальной победой – 1:0.

На результат сильно повлияли два фактора: турнир проходил спустя пару дней после тура в европейских чемпионатах, что повлияло на готовность легионеров. Также в Лимасоле, где состоялась игра, в тот день прошёл сильный ливень, испортивший качество поля на стадионе «Цирион». Единственный гол на 44-й минуте забил Дмитрий Хохлов: подобрав мяч недалеко от штрафной киприотов, он прошёл с ним и обыграл защитника, после чего пробил в нижний угол ворот. «Как мне показалось, наша команда добилась уверенной победы, затратив при этом минимум энергии. Я бы даже сказал, она играла вполсилы. Особенно это было заметно по легионерам, которые за три дня до этого проводили свои игры в национальных чемпионатах. Поэтому пришлось дать некоторым сыграть всего по тайму. Конечно, могли победить с более крупным счётом, но на этот раз подвела реализация моментов. Мог арбитр назначить и пенальти за снос Сычёва — там всё было очевидно. Однако победа есть победа, тем более игравшие в родных стенах киприоты прилагали максимум усилий, чтобы сыграть достойно. Более высокий класс и академичная игра сделали свое дело», – отмечал после матча Валерий Газзаев.

ВИДЕО МАТЧА

В параллельном матче Румыния оказалась сильнее Словакии (2:1). Именно с румынами Россия встретилась в финале, который состоялся на следующий день после встречи с Кипром. Газзаев освежил состав, выпустив восемь новых футболистов: Овчинников; Нижегородов, А. Березуцкий, Соломатин, Евсиков; Алдонин, Кусов, Каряка, Гусев; Аршавин, Кержаков. Встреча завершилась волевой победой России со счётом 4:2.

На 13-й минуте первый гол во встрече забил будущий защитник «Спартака» Габриэль Тамаш, затем российская команда отличилась четыре раза: автогол на счету ещё одного будущего спартаковца – Флорина Шоавэ. Также забитыми мячами отметились Андрей Каряка, Андрей Аршавин и Ролан Гусев. А последний гол на 70-й минуте забил с пенальти Штефан Григорие. «Я, конечно, доволен, что мы выиграли этот турнир. Хотя уже подчёркивал ранее, что мы не ставили цель победить во что бы то ни стало. Важно было посмотреть, на какой стадии подготовки находятся кандидаты в сборную. Те игроки, что выступали в матче с Румынией, начнут играть на официальном уровне только через месяц — когда стартует чемпионат России. Поэтому в последние 20 минут игра у нашей сборной не ладилась — физически ещё не все футболисты готовы должным образом. Но в целом мне понравился тот уровень игры, который показала команда. Матч получился очень зрелищным. Румыны мне, кстати, тоже понравились — в их составе есть ряд очень неплохих игроков. Соперники имели преимущество в первые минуты, потом мы перехватили инициативу. А в конце матча вновь лучше смотрелись румыны», – отметил после встречи Газзаев.

ВИДЕО МАТЧА

Тренер сборной России, совмещавший посты в национальной команде и ЦСКА, просмотрел в деле большую группу футболистов и заодно выиграл трофей. Но это не сильно помогло ему в официальных встречах. Россияне уступили в отборочном цикле Евро-2004 Албании (1:3) и Грузии (0:1), а также сыграли вничью со Швейцарией (2:2). Газзаев был отправлен в отставку, а задачу отобраться на чемпионат Европы в непростой ситуации доверили Георгию Ярцеву (успешно).

Кто ещё выигрывал Кубок Кипрской футбольной ассоциации? За 13 розыгрышей турнира дважды его выигрывали четыре сборные: Кипр, Украина, Румыния и Греция. По разу, кроме России, побеждали Чехия, Финляндия, Польша и Болгария. Теперь российская команда может получить возможность добавить в послужной список победу в ещё одном товарищеском турнире.