11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть

Деннис Бергкамп (Нидерланды)

Легендарный форвард «Аякса» и «Арсенала» так и не смог освоиться в Серии А. За два сезона за «нерадзурри» (с 1993 по 1995 год) Бергкамп забил лишь 11 голов в 52 матчах в чемпионате, выиграв при этом Кубок УЕФА в 1994-м.