11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть

В «Интере» играло много звёзд футбола. Но о некоторых вы могли забыть
Филиппе Коутиньо (Бразилия)
«Интер» — первый европейский клуб в карьере воспитанника «Васко да Гама». Контракт подписали в 2008 году, когда ему было 16 лет, однако дебютировал он в Италии в 2010-м. Полностью Коутинью раскрылся уже в «Ливерпуле», куда ушёл в 2013-м.
Роберто Карлос (Бразилия)
Чемпион мира 2002 года, который в начале прошлого десятилетия выступал за «Анжи» в РПЛ, поиграл за «Интер» в начале карьеры – в сезоне-1995/1996. Защитник, регулярно подключавшийся к атакам, забил пять голов в 30 матчах в Серии А.
Лукаш Подольски (Германия)
Чемпион мира 2014 года мелькнул в «Интере» в 2015-м, где выступал на правах аренды – забрали его у «Арсенала». Форвард лишь однажды отличился в 17 матчах чемпионата Италии.
Юрген Клинсман (Германия)
Чемпион мира 1990 года выступал за «Интер» с 1989 по 1992 год. На счету форварда 34 мяча в 95 играх в Серии А. В сезоне-1990/1991 Клинсман выиграл с «Интером» Кубок УЕФА.
Деннис Бергкамп (Нидерланды)
Легендарный форвард «Аякса» и «Арсенала» так и не смог освоиться в Серии А. За два сезона за «нерадзурри» (с 1993 по 1995 год) Бергкамп забил лишь 11 голов в 52 матчах в чемпионате, выиграв при этом Кубок УЕФА в 1994-м.
Жоау Канселу (Португалия)
Защитник, будучи игроком «Валенсии», провёл за «Интер» сезон-2017/2018 в аренде. Он лишь раз отличился в 26 матчах в чемпионате Италии, выкупать Канселу не стали.
Адриан Муту (Румыния)
«Интер» — первый иностранный клуб в карьере румынского форварда. Муту отыграл за «нерадзурри» вторую половину сезона-1999/2000, ни разу не отличился в 10 матчах Серии А – и ушёл в «Верону».
Неманья Видич (Сербия)
«Интер» оказался последним клубом в карьере экс-спартаковца, ставшего легендой «МЮ». Защитник перебрался на Апеннины в 2014-м, а полтора года спустя закончил карьеру. В Милане ему мешали травмы – серб забил один мяч в 23 играх в чемпионате Италии.
Диего Форлан (Уругвай)
Европейская карьера легенды «Атлетико» и лучшего игрока ЧМ-2010 закончилась после сезона-2011/2012 в «Интере». Форвард 10 раз смог отличиться в 34 матчах в Серии А.
Диего Годин (Уругвай)
Многолетний лидер защиты «Атлетико» в 2019-м ушёл в «Интер», где провёл один сезон. Годин сыграл 23 матча в чемпионате, забив один гол, и дошёл с клубом до финала Лиги Европы.
Матео Ковачич (Хорватия)
Полузащитник перешёл в «Интер» из загребского «Динамо» зимой 2013-го. Он провёл в клубе два с половиной сезона, забив пять мячей в 80 играх в Серии А, после чего ушёл в «Реал».
Бонус: Игорь Шалимов (Россия)
Экс-спартаковец перешёл в «Интер» в 1992 году, отыграв сезон в «Фодже». «Нерадзурри» купили его за сумму, равноценную € 6,75 млн (данные Transfermarkt). Шалимов взял Кубок УЕФА в 1994-м, а в Серии А на его счету 11 голов в 50 матчах (за два сезона).
11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть
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