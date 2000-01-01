11 звёзд футбола, которые играли в «Порту», а вы могли забыть

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В «Порту» играло много звёзд футбола. Но о некоторых вы могли забыть
В «Порту» играло много звёзд футбола. Но о некоторых вы могли забыть
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Эдер Милитао (Бразилия)
Эдер Милитао (Бразилия)
Воспитанник «Сан-Паулу» отыграл за «Порту» всего один сезон (2018/2019), после чего ушёл в «Реал» за € 50 млн. На его счету три гола в 29 матчах в португальской Примейре.
Фелипе Монтейро (Бразилия)
Фелипе Монтейро (Бразилия)
Защитник, который этой зимой перебрался из «Атлетико» в «Ноттингем Форест», выступал за «Порту» с 2016 по 2019 год. Игрок сыграл 93 матча в Примейре, шесть раз отличившись в них, и выиграл чемпионат страны в 2018-м.
Диогу Дало (Португалия)
Диогу Дало (Португалия)
Воспитанник «Порту» почти не играл за главную команду. Он провёл за неё всего шесть матчей в чемпионате в сезоне-2017/2018, после чего ушёл в «МЮ».
Андре Силва (Португалия)
Андре Силва (Португалия)
Форвард, которого одно время считали преемником самого Криштиану Роналду, дебютировал за «Порту» по ходу сезона-2015/2016. На его счету 41 матч и 17 мячей в Примейре. В 2016-м Силва в составе клуба стал чемпионом Португалии.
Каземиро (Бразилия)
Каземиро (Бразилия)
Опорник, будучи игроком «Реала», провёл за «Порту» на правах аренды сезон-2014/2015. И смог трижды забить в 28 матчах в Примейре.
Хамес Родригес (Колумбия)
Хамес Родригес (Колумбия)
Лучший бомбардир ЧМ-2014 выступал за «Порту» с 2010 по 2013 год. На протяжении этих трёх сезонов клуб неизменно становился чемпионом страны, а в 2011-м выиграл и Лигу Европы. Родригес за это время забил 25 голов в 63 играх в чемпионате Португалии.
Фелипе Андерсон (Бразилия)
Фелипе Андерсон (Бразилия)
Полузащитник провёл в аренде в «Порту» сезон-2020/2021. Тогда он принадлежал «Вест Хэму», а сейчас выступает за «Лацио». Фелипе почти не играл за «Порту»: всего пять матчей в Примейре.
Тьяго Силва (Бразилия)
Тьяго Силва (Бразилия)
Защитник играл только за резервную команду «Порту» в сезоне-2004/2005. Летом он ушёл в аренду в московское «Динамо», но и там не играл. У футболиста диагностировали туберкулёз, и он был госпитализирован на полгода.
Деку (Португалия)
Деку (Португалия)
Полузащитник, который также известен по выступлениям за «Барселону», мировой звездой стал именно в «Порту». Он выступал за клуб с 1999 по 2004 год, трижды выиграв Примейру и по разу — ЛЧ и Кубок УЕФА.
Рикарду Карвалью (Португалия)
Рикарду Карвалью (Португалия)
Карвалью, как и Деку, топ-игроком стал в «Порту». Выступая за клуб с 2001 по 2004 год, защитник трижды выиграл чемпионат страны и по разу — ЛЧ и Кубок УЕФА. Только ушёл после этого не в «Барсу», а в «Челси».
Дмитрий Аленичев (Россия)
Дмитрий Аленичев (Россия)
Экс-спартаковец провёл четыре сезона за «Порту» — с 2000 по 2004 год. Он дважды выигрывал Примейру, а также взял ЛЧ и Кубок УЕФА. На счету Аленичева 12 голов в 84 матчах в чемпионате. В 2004-м Дмитрий вернулся в «Спартак», где закончил карьеру в 2006-м.
11 звёзд футбола, которые играли в «Порту», а вы могли забыть
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