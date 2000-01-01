11 звёзд футбола, которые играли в «Порту», а вы могли забыть

Рикарду Карвалью (Португалия)

Карвалью, как и Деку, топ-игроком стал в «Порту». Выступая за клуб с 2001 по 2004 год, защитник трижды выиграл чемпионат страны и по разу — ЛЧ и Кубок УЕФА. Только ушёл после этого не в «Барсу», а в «Челси».