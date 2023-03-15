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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени мог перейти в «Ливерпуль», как трансфер повлиял на сезон команд, разбор

Трансфер Тчуамени повлиял сразу на три топ-клуба! Больше всех пострадал Клопп
Никита Паглазов
Орельен Тчуамени мог перейти в «Ливерпуль»
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Тренер «Ливерпуля» очень ждал полузащитника на «Энфилде» и пытался уговорить его по телефону, но игрок мечтал только о «Реале».

В летнее межсезонье 2022 года между «Ливерпулем» и «Реалом» разгорелась борьба за талантливого французского полузащитника Орельена Тчуамени. Английский клуб обозначил его как главную трансферную цель, а мадридцы хотели усилить состав перспективным футболистом. В итоге Тчуамени выбрал «Реал», несмотря на звонки от Юргена Клоппа и гарантии большей зарплаты от «ПСЖ». Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Орельен хотел переехать только в Мадрид. «Я знал, что в «Реале» игроки испытывают большое давление. Это лучший в мире клуб. Я обо всём подумал, когда переходил сюда. Возможно, в других клубах у меня было бы больше гарантий относительно игрового времени, но я хотел принять этот вызов», – отмечал француз. Как выбор Тчуамени в итоге повлиял на «Реал» и «Ливерпуль»?

Тчуамени на презентации в «Реале»

Тчуамени на презентации в «Реале»

Фото: Helios de la Rubia/Getty Images

Французский полузащитник перешёл в «Королевский клуб» в июне 2022 года. Сначала руководство и тренерский штаб рассчитывали, что Тчуамени станет важным игроком ротации. Но планы «Реала» изменило предложение «Манчестер Юнайтед» по Каземиро: в августе англичане оформили трансфер бразильца за € 60 млн. Игрок принял новый вызов в АПЛ. «Реал» не стал сопротивляться уходу Каземиро по двум причинам: во-первых, команда получила солидные деньги за 30-летнего полузащитника, а переход Тчуамени уже закрывал вопрос с опорником. Так что мадридцам даже не нужно было искать замену.

Плюс ко всему по некоторым статистическим показателям Тчуамени оказался круче Каземиро в сезоне-2021/2022: у француза был перевес над бразильцем по ключевым передачам — 0,9 за матч против 0,65, по удачным тоже — 0,38 против 0,2. Тчуамени делал больше кроссов и совершал их точнее Каземиро (28% против 17%), Орельен реже терял мяч (4 потери за матч против 5,2), в частности на своей половине (0,76 против 1,53). По отборам игроки находились на одном уровне — по семь за матч. Но Орельен чаще отбирал на чужой половине поля (2,5 против 1,8). Также у Тчуамени в сезоне-2021/2022 был выше процент выигранных единоборств (63% против 58%), а также он получал меньше жёлтых карточек (13 – 19) и забил больше голов (шесть, у Каземиро – два).

Орельен Тчуамени в «Монако»

Орельен Тчуамени в «Монако»

Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Орельен с ходу занял место в старте «Реала», появившись в 28 матчах мадридцев в сезоне (в основе – 21). При этом француз пропустил девять встреч из-за различных повреждений (в январе – феврале 2023-го получил мышечную травму, а затем подхватил грипп). Тчуамени выделяется сразу по нескольким важным для опорника показателям: количество передач в среднем за матч, процент успешных пасов, количество продвигающих передач, перехваты, процент выигранных единоборств. Показатели – ниже в таблице (перцентиль – процент игроков, которые хуже Тчуамени по данному показателю).

ПоказательСтатистикаПерцентиль
Передач на 90 мин.68,6492%
% успешных передач90,897%
Количество продвигающих пасов7,2087%
Перехваты2,3599%
% выигранных единоборств1,7886%

При этом Орельен из-за смены позиции (в «Монако» чаще оказывался ближе к воротам) стал хуже в некоторых параметрах в сравнении с другими полузащитниками. Например, француз совершает всего 1,5 продвигающего прохода за матч (он лучше всего лишь 61% игроков), также сократились касания мяча в чужой штрафной (1,32 за игру, лучше 57%) и число предударных действий в среднем за встречу (2,60, 60%). Бросается в глаза плохой показатель отборов Тчуамени – 2,14 за игру (лучше лишь у 53%). Не лучшие цифры для опорного полузащитника, даже несмотря на то, что с перехватами у Орельена всё в порядке.

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А как выглядит Тчуамени в сравнении с Каземиро в «МЮ»?

ПоказательТчуамениКаземиро
Гол+пас0+35+6
% успешных передач93,177,8
Продвигающие передачи127149
Ключевые передачи1224
% точности ударов по воротам18,439
Предударные действия на 90 мин.2,323,01
Предголевые действия на 90 мин.0,440,39
Отборы3851
Перехваты4145
% выигранных единоборств65,565,2
% набранных очков командой с игроком на поле1,942,44
Забитые голы команды с игроком на поле4157
Пропущенные голы команды с игроком на поле2724

Француз в текущем сезоне уступает бразильцу во многом, но стоит учитывать, что Каземиро провёл большее количество минут на поле (2729 против 2135). В защиту игрока «Реала» скажем, что проигрывать в цифрах одному из лучших опорников мира – не зазорно. Отметим и то, что после ЧМ-2022 форма Тчуамени оставляет желать лучшего. Об этом говорил Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
главный тренер Реала

«Давайте не забывать, насколько хорош был Тчуамени в первой половине сезона. Он поразил быстрой адаптацией. Он был невероятен. Уверен, что Орельен скоро вернёт свою лучшую форму. У меня нет никаких сомнений по этому поводу».

Отказ Тчуамени переходить в «Ливерпуль» косвенно повлиял на неудачи команды в текущем сезоне. Концепция Юргена Клоппа в отношении трансферов строится на том, что команде нужны «правильные» игроки – то есть те, кто идеально подходит под философию. Орельен – один из тех, кого немецкий тренер хотел встроить в команду. Именно поэтому Тчуамени и был целью номер один для «Ливерпуля» летом-2023. После провала переговоров англичане изучили несколько альтернатив, но все они оказались невнятными в сравнении с французским опорником. В конце летнего окна «Ливерпуль» всё же взял в аренду Артура Мело из «Ювентуса», но тот сразу серьёзно травмировался.

Полузащита – сердце команд Клоппа с точки зрения прессинга, это главное оружие Юргена. Поэтому проблемы в средней линии всегда ощутимо влияют на работу всего механизма. Именно в полузащите «Ливерпуля»-2022/2023 кроется корень многих проблем. Одна из самых болезненных тем – форма Фабиньо. Бразилец заметно сдал в сравнении с прошлыми сезонами, когда он успевал абсолютно везде, маскируя, например, слабости при обороне у Трента Александер-Арнольда либо спасая после эпизодических провалов команды при высоком прессинге.

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Нестабилен и часто травмируется Тьяго Алькантара, не всегда хорошую игру выдаёт капитан Джордан Хендерсон. Не блещут и игроки ротации: Харви Эллиотт, Кёртис Джонс, 37-летний Джеймс Милнер, а также вечно травмированные Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. Единственным выделяющимся футболистом стал 18-летний Стефан Байчетич, которого Юрген Клопп поднял из академии. Испанец замаскировал некоторые проблемы «Ливерпуля», но для идеальной работы полузащиты необходимо, чтобы идеально играла вся линия.

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Приход Тчуамени добавил бы свежести, скрыл плохую форму Фабиньо и избавил от судорожных попыток заполучить Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». А тренер мог бы начать перестройку, перенесённую теперь на предстоящее лето. А так получается, что француз в статусе игрока мадридской команды близок к тому, чтобы выбросить англичана из розыгрыша Лиги чемпионов. Это с новой силой запустит трансферную борьбу «Ливерпуля» и «Реала»: оба клуба летом хотят заполучить Беллингема.

Лига чемпионов – немаловажный фактор при принятии решения. «Ливерпуль» имеет все шансы пропустить следующий розыгрыш главного европейского турнира из-за своей формы в АПЛ (шестое место, пять очков по потерянным от зоны ЛЧ). Так что Беллингем, как и Тчуамени, может предпочесть переезд в Испанию. Одно решение Орельена о трансфере в перспективе повлияло сразу на три клуба: «Реал», «Ливерпуль», и «МЮ».

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* В тексте были использованы статистические данные с сайта FBref.com.

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