Трансфер Тчуамени повлиял сразу на три топ-клуба! Больше всех пострадал Клопп

Тренер «Ливерпуля» очень ждал полузащитника на «Энфилде» и пытался уговорить его по телефону, но игрок мечтал только о «Реале».

В летнее межсезонье 2022 года между «Ливерпулем» и «Реалом» разгорелась борьба за талантливого французского полузащитника Орельена Тчуамени. Английский клуб обозначил его как главную трансферную цель, а мадридцы хотели усилить состав перспективным футболистом. В итоге Тчуамени выбрал «Реал», несмотря на звонки от Юргена Клоппа и гарантии большей зарплаты от «ПСЖ». Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Орельен хотел переехать только в Мадрид. «Я знал, что в «Реале» игроки испытывают большое давление. Это лучший в мире клуб. Я обо всём подумал, когда переходил сюда. Возможно, в других клубах у меня было бы больше гарантий относительно игрового времени, но я хотел принять этот вызов», – отмечал француз. Как выбор Тчуамени в итоге повлиял на «Реал» и «Ливерпуль»?

Тчуамени на презентации в «Реале» Фото: Helios de la Rubia/Getty Images

Французский полузащитник перешёл в «Королевский клуб» в июне 2022 года. Сначала руководство и тренерский штаб рассчитывали, что Тчуамени станет важным игроком ротации. Но планы «Реала» изменило предложение «Манчестер Юнайтед» по Каземиро: в августе англичане оформили трансфер бразильца за € 60 млн. Игрок принял новый вызов в АПЛ. «Реал» не стал сопротивляться уходу Каземиро по двум причинам: во-первых, команда получила солидные деньги за 30-летнего полузащитника, а переход Тчуамени уже закрывал вопрос с опорником. Так что мадридцам даже не нужно было искать замену.

Плюс ко всему по некоторым статистическим показателям Тчуамени оказался круче Каземиро в сезоне-2021/2022: у француза был перевес над бразильцем по ключевым передачам — 0,9 за матч против 0,65, по удачным тоже — 0,38 против 0,2. Тчуамени делал больше кроссов и совершал их точнее Каземиро (28% против 17%), Орельен реже терял мяч (4 потери за матч против 5,2), в частности на своей половине (0,76 против 1,53). По отборам игроки находились на одном уровне — по семь за матч. Но Орельен чаще отбирал на чужой половине поля (2,5 против 1,8). Также у Тчуамени в сезоне-2021/2022 был выше процент выигранных единоборств (63% против 58%), а также он получал меньше жёлтых карточек (13 – 19) и забил больше голов (шесть, у Каземиро – два).

Орельен Тчуамени в «Монако» Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Орельен с ходу занял место в старте «Реала», появившись в 28 матчах мадридцев в сезоне (в основе – 21). При этом француз пропустил девять встреч из-за различных повреждений (в январе – феврале 2023-го получил мышечную травму, а затем подхватил грипп). Тчуамени выделяется сразу по нескольким важным для опорника показателям: количество передач в среднем за матч, процент успешных пасов, количество продвигающих передач, перехваты, процент выигранных единоборств. Показатели – ниже в таблице (перцентиль – процент игроков, которые хуже Тчуамени по данному показателю).

Показатель Статистика Перцентиль Передач на 90 мин. 68,64 92% % успешных передач 90,8 97% Количество продвигающих пасов 7,20 87% Перехваты 2,35 99% % выигранных единоборств 1,78 86%

При этом Орельен из-за смены позиции (в «Монако» чаще оказывался ближе к воротам) стал хуже в некоторых параметрах в сравнении с другими полузащитниками. Например, француз совершает всего 1,5 продвигающего прохода за матч (он лучше всего лишь 61% игроков), также сократились касания мяча в чужой штрафной (1,32 за игру, лучше 57%) и число предударных действий в среднем за встречу (2,60, 60%). Бросается в глаза плохой показатель отборов Тчуамени – 2,14 за игру (лучше лишь у 53%). Не лучшие цифры для опорного полузащитника, даже несмотря на то, что с перехватами у Орельена всё в порядке.

А как выглядит Тчуамени в сравнении с Каземиро в «МЮ»?

Показатель Тчуамени Каземиро Гол+пас 0+3 5+6 % успешных передач 93,1 77,8 Продвигающие передачи 127 149 Ключевые передачи 12 24 % точности ударов по воротам 18,4 39 Предударные действия на 90 мин. 2,32 3,01 Предголевые действия на 90 мин. 0,44 0,39 Отборы 38 51 Перехваты 41 45 % выигранных единоборств 65,5 65,2 % набранных очков командой с игроком на поле 1,94 2,44 Забитые голы команды с игроком на поле 41 57 Пропущенные голы команды с игроком на поле 27 24

Француз в текущем сезоне уступает бразильцу во многом, но стоит учитывать, что Каземиро провёл большее количество минут на поле (2729 против 2135). В защиту игрока «Реала» скажем, что проигрывать в цифрах одному из лучших опорников мира – не зазорно. Отметим и то, что после ЧМ-2022 форма Тчуамени оставляет желать лучшего. Об этом говорил Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти главный тренер Реала «Давайте не забывать, насколько хорош был Тчуамени в первой половине сезона. Он поразил быстрой адаптацией. Он был невероятен. Уверен, что Орельен скоро вернёт свою лучшую форму. У меня нет никаких сомнений по этому поводу».

Отказ Тчуамени переходить в «Ливерпуль» косвенно повлиял на неудачи команды в текущем сезоне. Концепция Юргена Клоппа в отношении трансферов строится на том, что команде нужны «правильные» игроки – то есть те, кто идеально подходит под философию. Орельен – один из тех, кого немецкий тренер хотел встроить в команду. Именно поэтому Тчуамени и был целью номер один для «Ливерпуля» летом-2023. После провала переговоров англичане изучили несколько альтернатив, но все они оказались невнятными в сравнении с французским опорником. В конце летнего окна «Ливерпуль» всё же взял в аренду Артура Мело из «Ювентуса», но тот сразу серьёзно травмировался.

Полузащита – сердце команд Клоппа с точки зрения прессинга, это главное оружие Юргена. Поэтому проблемы в средней линии всегда ощутимо влияют на работу всего механизма. Именно в полузащите «Ливерпуля»-2022/2023 кроется корень многих проблем. Одна из самых болезненных тем – форма Фабиньо. Бразилец заметно сдал в сравнении с прошлыми сезонами, когда он успевал абсолютно везде, маскируя, например, слабости при обороне у Трента Александер-Арнольда либо спасая после эпизодических провалов команды при высоком прессинге.

Нестабилен и часто травмируется Тьяго Алькантара, не всегда хорошую игру выдаёт капитан Джордан Хендерсон. Не блещут и игроки ротации: Харви Эллиотт, Кёртис Джонс, 37-летний Джеймс Милнер, а также вечно травмированные Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. Единственным выделяющимся футболистом стал 18-летний Стефан Байчетич, которого Юрген Клопп поднял из академии. Испанец замаскировал некоторые проблемы «Ливерпуля», но для идеальной работы полузащиты необходимо, чтобы идеально играла вся линия.

Приход Тчуамени добавил бы свежести, скрыл плохую форму Фабиньо и избавил от судорожных попыток заполучить Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». А тренер мог бы начать перестройку, перенесённую теперь на предстоящее лето. А так получается, что француз в статусе игрока мадридской команды близок к тому, чтобы выбросить англичана из розыгрыша Лиги чемпионов. Это с новой силой запустит трансферную борьбу «Ливерпуля» и «Реала»: оба клуба летом хотят заполучить Беллингема.

Лига чемпионов – немаловажный фактор при принятии решения. «Ливерпуль» имеет все шансы пропустить следующий розыгрыш главного европейского турнира из-за своей формы в АПЛ (шестое место, пять очков по потерянным от зоны ЛЧ). Так что Беллингем, как и Тчуамени, может предпочесть переезд в Испанию. Одно решение Орельена о трансфере в перспективе повлияло сразу на три клуба: «Реал», «Ливерпуль», и «МЮ».

* В тексте были использованы статистические данные с сайта FBref.com.