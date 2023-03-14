«Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака». Теперь судьи ошиблись и в Кубке?

«Спартак» и «Урал» вновь встретились в Москве. С прошедшего скандального матча в РПЛ (2:2) прошло чуть больше недели, теперь команды играли уже в Кубке. И да, сегодня после матча снова будут говорить о судействе.
Что у «Спартака» было с судьями в этом году?
Скандалов было достаточно. И мы много писали о них на «Чемпионате». Ниже саммари рестарта красно-белых этой весной.
– Началось всё тоже в Кубке. «Спартак» играл ответный матч с «Локомотивом», и в двух ключевых эпизодах матча арбитром Сергеем Ивановым были приняты решения в пользу команды Абаскаля. Вот тут мы разбирали их с экспертом Игорем Федотовым.
– Дальше был матч в РПЛ – как раз с «Уралом». Работал на игре Виталий Мешков. Он и стал самым обсуждаемым участником игры, так как отменил два гола «Спартака». Вернее, не отменил, а не дал их забить – своим свистком он дважды в матче остановил игру до взятия ворот, из-за чего голы не были засчитаны. И если по первому моменту с Михаилом Игнатовым были споры, то по второму – с голом Соболева – споров не было вообще. Практически всё футбольное комьюнити увидело здесь ошибку Мешкова. Разбор моментов – ниже.
– Наконец, третий скандальный матч случился на прошлых выходных. Владислав Безбородов не засчитал гол Соболева в ворота «Факела» и назначил 11-метровый в ворота хозяев (после просмотра VAR). Вот тут мы подробно всё разбирали, но добавим скрин нарушения и в этот текст – позже объясним зачем.
Что случилось сегодня?
Снова спорное решение. На 24-й минуте игрок хозяев Кристофер Мартинс Перейра боролся с Силвие Бегичем в штрафной «Урала». И, как показалось на повторе, получил от него по лицу. Но Сергея Карасёва к монитору не позвали, игра продолжилась.
Этот эпизод мы также попросили прокомментировать Игоря Федотова.
– Если ЭСК признаёт, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица (как раз на первом скрине в этом тексте. – Прим. «Чемпионата»), то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать жёлтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака». Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом: в выходные и теперь сегодня. Просто даже исходя из решения КДК и слов Каманцева.
А что думаете вы? Стоило ли наказывать «Урал»?
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