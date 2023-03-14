Даже «Спартак» не может обыграть этот «Урал»! Проход дальше в Кубке России под вопросом

«Спартак» не сумел прервать беспроигрышную серию «Урала», которая теперь составляет 16 матчей во всех турнирах. В первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России команды Гильермо Абаскаля и Виктора Гончаренко сыграли вничью.

Испанский тренер поменял пять позиций в основе по сравнению с матчем с «Факелом». Александр Селихов и Александр Соболев (а вместе с ними и Шамар Николсон) продолжают отбывать дисквалификацию после драки с «Зенитом». А Даниил Денисов, Роман Зобнин и Антон Зиньковский оказались на скамейке запасных, где сегодня находился и Виктор Мозес. Обращал на себя внимание первый выход в основе «Спартака» Томаша Тавареша.

Между тем и у «Урала» была потеря из-за дисквалификации. Екатеринбуржцы не повторили ошибку «Локомотива» с Дмитрием Бариновым и оставили вне заявки Мингияна Бевеева – новый кандидат в сборную России получил две жёлтые карточки на предыдущей стадии плей-офф.

Команда Виктора Гончаренко смело, высоко прессинговала в дебюте матча, так что игра поначалу шла на половине поля «Спартака». Да и в целом первую четверть часа у красно-белых не было перевеса. Происходившее на поле напоминало перетягивание каната: то одни чуть-чуть тянут в свою сторону, то другие. Потом «Урал» немного сбавил, следуя игровой аритмии, и мы увидели ещё одно доказательство тому, что против сегодняшнего «Спартака» очень опасно глубоко садиться к своим воротам. Абаскаль умеет хорошо насыщать штрафную и придумывать, как вскрывать оборону соперника.

Тавареш на первых минутах не был безупречен. Не помешал нанести опасный удар Александру Юшину, потом дал позиционной ошибкой вскрыть свою зону и провести «Уралу» острую атаку через фланг. Но на мяче португалец хорош, здорово поддерживает наступление. Любопытно, что нередко Томаш, идя вперёд, вообще занимал позицию в полуфланге. У спартаковцев было интересное движение в центре поля, обеспечивавшее им численное преимущество. А на 21-й минуте Тавареш довёл до ума красивую атаку красно-белых. Данил Пруцев отдал португальцу неудобную передачу, не в ногу – в спину, но легионер обработал мяч и нашёл классным пасом Квинси Промеса. Защитная линия «Урала» стала слишком узкой, так как на Тавареша стянулся Лео Гогличидзе, в результате голландец получил свободу на углу вратарской. Промес продолжает забивать, несмотря на то что не работал с командой на зимних сборах.

Как ни странно, этот удар оказался единственным для команды Абаскаля в створ за тайм. Тем не менее к перерыву «Спартак» вполне мог вести и со счётом 2:0. Судья Сергей Карасёв имел основания назначить пенальти в ворота «Урала», когда Силвие Бегич двинул в собственной штрафной рукой по лицу Кристоферу Мартинсу. В похожем эпизоде арбитры наказали Пруцева в матче с «Факелом». Тот 11-метровый был абсолютно по делу – сегодня это подтвердила ЭСК РФС. Тем удивительнее, что видеоассистенты не пригласили Карасёва посмотреть повтор.

Двойная замена от Абаскаля в перерыве (вместо Даниила Хлусевича и Пруцева вышли Денисов и Зобнин) стала неожиданностью. Скорее всего, это плановая перестановка, задуманная ещё до игры, чтобы распределять нагрузку на фоне выступления в двух турнирах. Тавареш переместился на всё же менее удобный для себя левый фланг. «Спартак» вынуждал «Урал» тратить силы на прессинг, а сам заработал несколько опасно разыгранных стандартов. Но на исходе часа матча команда Гончаренко создала супермомент, когда хозяева прозевали открывание Рая Влута между линий. Какой же феноменальный сейв сотворил Максименко после удара Александра Юшина! Кстати, это было четвёртое попадание уральцев в створ ворот, а у спартаковцев оставалось одно.

А в середине второго тайма «Урал» отыгрался. Перед этим голом Гончаренко сменил всю группу атаки, в частности, бросил в бой Эрика Бикфалви. Наверное, возрастному лидеру уральцев уже трудно проводить три матча за неделю, поэтому в Кубке России ему дали меньше времени. Но забил не румын, а Юрий Железнов. Началось всё с потери Промеса под прессингом, и Железнов, умеющий решать эпизоды за счёт индивидуальных действий, здорово показал себя. Вингер ушёл от Руслана Литвинова, а с ударом ему помог рикошет от Павла Маслова.

Остаток игры «Спартак» провёл в позиционных атаках, а «Урал» не стеснялся тянуть время, чтобы сохранить ничью. Это, конечно, не победа, но хороший результат перед ответной встречей в Екатеринбурге (5 апреля). Красно-белым очень не хватало мощи Соболева в чужой штрафной. Павел Мелёшин всё же другой игрок, и этот матч был не лучшим для молодого центрфорварда. Вытащить «Спартак» мог в очередной раз Промес – голландец имел два момента в концовке. Илья Помазун совершил просто феноменальный сейв: такой же крутой, как до этого Максименко.