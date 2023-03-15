Робот? Монстр? Инопланетянин? Простите, у нас закончились эпитеты для Холанда

«Сити» в Лиге чемпионов – это, как правило, история страдания. Уже долгие годы команда при Гвардиоле считается одним из главных фаворитов турнира (а то и вовсе главным), но каждый раз чего-то не хватает для победы. Последнее время вопрос только в том, в какой момент плей-офф вылетит «Сити».

И в этом плане первый матч, который проходил в Лейпциге, закончился весьма характерно. «Сити» был лучше, но не смог выиграть – 1:1. И вот ответный матч начался ровно с того же. «Сити» просто запер «Лейпциг» на его трети поля. За первые 20 минут по ударам получилось 5:0. И при этом все удары «Сити» случились из штрафной!

А потом VAR внезапно обнаружил пенальти, о котором игроки «Сити» даже не просили. Удивительно, как арбитры с помощью повторов обнаружили микроскопическое касание мяча и руки Хенрикса. С пенальти Холанд пробил безжалостно – вратарь Бласвих хоть и угадал, куда падать, но всё равно не дотянулся.

Игра возобновилась, и прошло всего 15 секунд, когда Холанд забил снова. «Сити» настолько разошёлся, что Де Брёйне отдал голевую передачу рикошетом от перекладины. Случайно, конечно же, но выглядело издевательски. Вратарю «Лейпцига» снова оставалось лишь падать в очередной попытке дотянуться. Этот процесс он натренировал за вечер изрядно.

Единственный момент в матче, который теоретически мог подарить интригу, случился на 34-й минуте. Вратарь «Сити» Эдерсон непонятно зачем убежал далеко из ворот. Очевидно, что Гвардиола требует от него играть высоко, но в этой ситуации он не успевал к мячу, а нападающего и так накрывал защитник.

Фото: Кадр трансляции

Тут непонятно, что удивило больше. Неоправданный забег Эдерсона или решение главного арбитра. Словенский судья Винчич не зафиксировал явный фол вратаря «Сити», который сбил Лаймер, не коснувшись мяча. VAR не стал вмешиваться, потому что фол тянул лишь на жёлтую карточку. У Эдерсона не было фола последней надежды, потому что и мяч уходил к угловому флажку, и защитники «Сити» успевали вернуться в защиту.

Дальше «Сити» включил режим уничтожения. Точнее, его включил Холанд, который ещё в первом тайме сделал хет-трик. А во втором тайме оформил пента-трик!!! Мог забить и больше, но Гвардиола убрал с поля норвежца уже на 63-й минуте. Трибуны проводили его овацией.

Вот как Холанд забил ещё три мяча:

На этом фоне классные голы Гюндогана и Де Брёйне меркнут как что-то малозначительное. Болельщики во втором тайме уже настолько сходили с ума, что встали в обнимку спиной к полю и начали прыгать. И речь не про фанатскую трибуну за воротами, а в том числе и про центральные сектора.

Ненормальный матч, особенная атмосфера.

Матч закончился с 7:0 на табло. «Сити» в этом сезоне весьма гибок. Может быть прагматичным, как в последнем туре АПЛ против «Кристал Пэлас», где «Сити» не раскрывался и вообще исключил риск (а заодно удары в створ по своим воротам). И в то же время «Сити», как и раньше, готов порезвиться в открытом футболе, который предложил «Лейпциг».

Уже в эту пятницу состоится жеребьёвка 1/4 финала ЛЧ. Кажется, самым нежеланным соперником будет именно «Сити».