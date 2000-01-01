Безумные рекорды Холанда в матче с «Лейпцигом»
Пента-трик Холанда в матче с «Лейпцигом» — сам по себе впечатляющий перформанс, однако в истории Лиги чемпионов лишь трём игрокам удавалось забить пять голов в ворота соперника.
Наряду с Эрлингом этим похвастаться могут Лионель Месси, одолевший «Байер» в 2012 году, и Луис Адриано, который в 2014 году разнёс БАТЭ.
Норвежец пробил отметку в 30+ голов в Лиге чемпионов быстрее других футболистов — для этого ему потребовалось всего 25 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Руду ван Нистелрою (34 игры).
Кроме того, Холанд — самый молодой игрок с 30+ голами в ЛЧ — сейчас ему 22 года и 236 дней. Для сравнения, Килиан Мбаппе достиг такого же результата, когда ему было 22 года и 352 дня.
Всего в арсенале Эрлинга 33 гола в самом престижном международном турнире. Ему удалось обойти Уэйна Руни по этому показателю — англичанин забил на три мяча меньше.
Позади форвард «Манчестер Сити» оставил таких звёзд, как Арьен Роббен (31), Антуан Гризманн (30), Кака (30) Самуэль Это’O (30), Эдин Джеко (29) и других. Для сравнения, у Роналду 140 голов в ЛЧ, у Месси – 129.
Каждому из них пришлось потратить от 10 до 17 сезонов, чтобы добиться такого результата, в то время как Холанд преодолел этот рубеж всего за четыре года.
Лишь в этом сезоне у Эрлинга 10 голов в Лиге чемпионов — больше за «Манчестер Сити» в одном розыгрыше не забивал никто. А ведь впереди у Холанда как минимум ещё два матча.
Когда Холанд догонит Роналду и Месси? Сегодня он побил ещё несколько крутых рекордов в ЛЧ
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