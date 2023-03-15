Один из лучших форвардов мира чуть не переехал в Россию. Были варианты с тремя топ-клубами

«Наполи» мчит к чемпионству в Серии А, а также отлично выступает в Лиге чемпионов. Сегодня, 15 марта, итальянцы сыграют второй матч 1/8 финала с «Айнтрахтом». В первом матче в Германии неаполитанцы победили 2:0, поэтому должно случиться что-то невероятное, чтобы команда не прошла дальше.

Успех «Наполи» был бы невозможен не только без Хвичи Кварацхелии, но и без Виктора Осимхена. Нигерийский форвард в этом сезоне забил 21 гол и отдал пять голевых передачах во всех турнирах. Он с отрывом лучший бомбардир Серии А с 19 забитыми голами, а за его трансфер бьются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и другие топы.

Однако карьера Виктора могла пойти по совершенно иному пути. Несколько лет назад он вполне мог оказаться в РПЛ. Мы узнали подробности и ниже расскажем, в какие клубы он мог перейти и почему этого не случилось.

Виктор Осимхен Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Спартак»

«Спартак», как и остальные российские клубы, интересовался Виктором, когда тот играл в бельгийском «Шарлеруа». Интерес подтверждал и сам форвард во время своего интервью нигерийскому радио.

Виктор Осимхен нападающий «Наполи» «Мной интересовались многие команды. «Интер», «Барселона», «Арсенал», московский «Спартак». Тогда мы с семьёй выбирали лучший вариант для продолжение моей карьеры».

По нашей информации, этот интерес был в самом начале 2019 года: тогда у красно-белых были хорошие отношения с руководством бельгийского клуба. Но дальше интереса дело не пошло. «Спартак» переключился на других кандидатов.

ЦСКА

Интерес другого московского клуба к Виктору был куда конкретнее. ЦСКА плотно изучал Осимхена. Селекционный отдел сразу понял, что это будущая звезда. Кандидатуру Виктора одобрили и Роман Бабаев с Виктором Гончаренко. Всё упиралось в деньги. Согласно нашим источникам, в тот момент, когда ЦСКА вступил в диалог, «Шарлеруа» был готов продать нигерийца за € 9-11 млн. Но руководство просто не смогло найти денег на выкуп форварда, хотя и очень этого хотело.

Виктор Осимхен Фото: Vincent Van Doornick/Getty Images

«Краснодар»

Ближе всего к трансферу Осимхена был «Краснодар». Интерес «быков» к Виктору зародился ещё в октябре 2018 года. Тогда шёл разговор о трансфере за € 3 млн. Но потом форвард начал забивать, цена стала постепенно подниматься, а переговоры продолжались. «Краснодар» часто менял свою позицию, был то готов, то не готов заплатить нужную сумму. Летом 2019 года после общения с бельгийским клубом выразил готовность приобрести Осимхена за € 12 млн. Виктор был очень близок к переезду в РПЛ, его самого, по нашей информации, устраивал этот вариант. Но в этот момент со своим предложением к бельгийцам пришёл «Лилль» и предложил € 17 млн и бонусы. После этого переговоры с «Краснодаром» закончились. И Осимхен в итоге делает классную карьеру за пределами России.