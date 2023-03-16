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«Ференцварош», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция, где смотреть матчи Лиги Европы, 16 марта 2023

Будет ли чудо от Черчесова? Пройдут ли «МЮ» и «Ювентус»? Жара в Лиге Европы! LIVE
Михаил Рождественский
Черчесов, «МЮ» и «Ювентус» в Лиге Европы. LIVE
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Во втором еврокубке начинается всё самое интересное. Следите вместе с нами!

Друзья, всем привет! Лига Европы, хоть обычно и уступает по уровню Лиге чемпионов, всё равно умеет порадовать яркими вывесками. Сегодня, 16 марта, во втором еврокубке пройдут ответные матчи 1/8 финала, и это стадия, на которой за турниром обязательно нужно следить!

В 20:45 мск начнут играть гранды, которых мы привыкли видеть в Лиге чемпионов. «Ювентус» дома переиграл «Фрайбург», но всего в один мяч, и теперь попытается удержать преимущество в Германии.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия

А в Испании в это время будут играть «Бетис» и «Манчестер Юнайтед». Англичане на своём поле разгромили соперника (4:1), но расслабляться точно нельзя.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия

А в 23:00 мск настанет время следить за Станиславом Черчесовым. Его «Ференцварош» в первом матче проиграл на выезде «Байеру», но шансы на проход в следующий раунд всё ещё остаются. Будет ли камбэк?

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главных матчей вечера в Лиге Европы. Присоединяйтесь!

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