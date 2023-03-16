Будет ли чудо от Черчесова? Пройдут ли «МЮ» и «Ювентус»? Жара в Лиге Европы! LIVE

Друзья, всем привет! Лига Европы, хоть обычно и уступает по уровню Лиге чемпионов, всё равно умеет порадовать яркими вывесками. Сегодня, 16 марта, во втором еврокубке пройдут ответные матчи 1/8 финала, и это стадия, на которой за турниром обязательно нужно следить!
В 20:45 мск начнут играть гранды, которых мы привыкли видеть в Лиге чемпионов. «Ювентус» дома переиграл «Фрайбург», но всего в один мяч, и теперь попытается удержать преимущество в Германии.
А в Испании в это время будут играть «Бетис» и «Манчестер Юнайтед». Англичане на своём поле разгромили соперника (4:1), но расслабляться точно нельзя.
А в 23:00 мск настанет время следить за Станиславом Черчесовым. Его «Ференцварош» в первом матче проиграл на выезде «Байеру», но шансы на проход в следующий раунд всё ещё остаются. Будет ли камбэк?
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главных матчей вечера в Лиге Европы. Присоединяйтесь!
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