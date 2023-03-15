«Краснодар» ввалил три «Ахмату». И это без главного бомбардира!

Мы привыкли, что «Ахмат» – чуть ли не самая домашняя команда России при Сергее Ташуеве. Осенью грозненцы почти не проигрывали на своём поле. Благодаря этому – место в верхней части таблицы РПЛ плюс выход в весеннюю стадию Кубка. Пусть и через Путь регионов. В первом матче уверенная победа над «Уфой». Дальше ждал более статусный соперник – «Краснодар».

Интересно, что эта игра была уже третьей подряд на стадионе в Грозном. Сначала команда победила «Оренбург», потом странным образом проиграла «Локо». И вот игра на Кубок. Хороший повод вновь напомнить своим болельщикам, что на родном стадионе всё складывается здорово.

Но что-то случилось. Вновь, как и в матче с «Локомотивом», всё пошло не по плану. Состав почти основной. Ведь игра без права на ошибку. Разве что впереди Ильин, а не Агаларов. Но до нападения мяч в первом тайме доходил нечасто. Игру контролировал соперник. Первый опасный момент создал себе Сперцян. Ловко освободился от опеки, добежал до входа в штрафную, но вместо изящной передачи неудачно пробил. Прошло ещё несколько минут, и «Краснодар» закатил первый мяч. Мозес оказался с мячом перед штрафной и классно закрутил под дальнюю штангу. Дебютный гол для 20-летнего нигерийца в официальном матче. Вместе с Олусегуном они здорово смотрелись впереди. Отсутствие главного бомбардира команды Джона Кордобы, который вышел только во втором тайме, совсем не ощущалось.

Ключевой момент произошёл на 39-й минуте. Тимофеев в центре поля не успел к мячу и открытой подошвой зацепил колено Сперцяна. Со стороны выглядело неприятно. Хорошо ещё, что не сильно. Но Иванов сразу достал красную. Сам Сперцян вскоре поднялся. Но это не помогло изменить решение. К концу первого тайма «Ахмат» потерял ключевого полузащитника. Вместе с шансами на победу.

Гамид Агаларов Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Второй важный момент – уже начало второго тайма. Ташуев выпустил вперёд Агаларова. Значит, появилась новая надежда. И она почти реализовалась. На 54-й минуте Гамид здорово «обокрал» Алонсо и летел один на один с Сафоновым. Но парагваец успел вернуться и с трудом выбил мяч уже в штрафной. Агаларов рухнул на газон, показывая, что это пенальти. Через минуту Иванов уже смотрел эпизод на мониторе. Казалось, фол действительно был. Но камеру отвели на момент, когда нападающий перехватил мяч. Оказалось, тогда он сыграл рукой. Так что если пенальти и был, судья никак не мог его назначить. Матч продолжился.

Видимо, этого грозненцы уже принять не смогли. И очень уж быстро пропустили. Кривцов перехватил мяч, зашёл в штрафную с левого фланга и спокойно покатил мимо вратаря. Это был нокаут.

После этого «Ахмат» почти не атаковал. И ждал неизбежного. «Краснодар» тоже не особо бежал вперёд. Но на ещё один гол сил хватило: и снова отличился Кривцов – уже третий его гол весной.

«Краснодар» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. «Ахмат» завершил выступление в турнире.