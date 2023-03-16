Рекордная продажа в истории спорта откладывается. Боссы «МЮ» специально тянут время?

Болельщикам «Манчестер Юнайтед» придётся ещё потерпеть братьев Глэйзеров. Продажа акций клуба, которая должна была состояться весной, всё же перенесена на лето.

Что происходит с продажей прямо сейчас? Почему процесс замедлился?

В прошлую пятницу, 10 марта, начался второй этап представления своих заявок потенциальными претендентами на покупку акций клуба. Процесс включает в себя прямые переговоры с курирующим сделку Rain Group: обсуждать планируют финансы, коммерческую привлекательность и всё, что скрывается за счетами клуба. Также потенциальные инвесторы должны посетить Лондон и Манчестер для встречи с ключевыми сотрудниками «Юнайтед», чтобы в том числе обсудить финансовые вопросы и будущее стадиона. Целесообразность этого второго этапа сомнительная: так как клуб торгуется на бирже, он публично предоставляет ежеквартальные отчёты с самой подробной информацией о состоянии дел – каждый участник торгов спокойно может изучить всё самостоятельно.

Публичных желающих купить «МЮ» всего двое: шейх Джассим ибн Хамад Аль Тани, сын бывшего премьер-министра Катара и председатель Qatar Islamic Bank (QIB), в котором фонду национального благосостояния Катара принадлежит 17,17% акций. Второй претендент – сэр Джим Рэтклифф, британский миллиардер и владелец нефтехимического гиганта INEOS. Во второй этап включился американский хедж-фонд Elliott Management: там заявили, что готовы предоставить займ любым заинтересованным сторонам, включая самих Глэйзеров, если они передумают продавать клуб.

Сами же Глэйзеры решили замедлить процесс: если раньше они собирались завершить сделку весной, то сейчас готовы подождать до лета – инициировать продажу хотят после окончания сезона и до старта трансферного окна. Глобально причина тому одна: деньги. Владельцы «Юнайтед» хотят сильно больше, чем готовы предложить потенциальные покупатели: они оценивают клуб в £ 6 млрд (~ $ 7,1 млрд), некоторые источники и вовсе указывают цифру в £ 8 млрд (~ $ 9,5 млрд). Rain Group же рекомендовал Глэйзерам не соглашаться на сумму меньше £ 6 млрд.

«Манчестер Юнайтед» придётся ещё потерпеть братьев Глэйзеров Фото: Adam Vaughan/EPA/ТАСС

Что предлагают Рэтклифф и катарский шейх. Бизнесмен уверен, что клуб в итоге достанется ему

Рэтклифф хочет приобрести только пакет акций, принадлежащий Глэйзерам (это 69% «Юнайтед»), за £ 4,3 млрд (~ $ 5,1 млрд) наличными и с использованием займов. В свою очередь, Джассим хочет приобрести все 100% акций клуба за £ 4,5 млрд (~ $ 5,3 млрд), обещая при этом вложиться в реконструкцию «Олд Траффорд» и тренировочной базы. Он готов поднять ставку до £ 5 млрд, но не больше: шейх в том числе готов погасить чистый долг клуба в размере £ 656 млн, а это уже выходит сильно дороже его первоначального предложения. Если вложить сюда же £ 200 млн трансферных платежей (то есть суммы за покупки футболистов, которые были распределены по сроку их контракта для снижения нагрузки на бюджет), стадион, затраты на который оцениваются от £ 1,2 до £ 1,6 млрд, базу (около £ 50 млн), инвестиции в мужскую и женскую команды, академию, то получается весомая сумма в дополнение к стоимости акций. Шейх явно не будет переплачивать при всех вводных, равно как и Рэтклифф, который за всю свою бизнес-карьеру отличался довольно разумным инвестированием.

Даже если подсчитать по цене акций клуба, стоимость которых резко возросла после сообщения Глэйзеров о продаже клуба (с $ 10 осенью до $ 20 сейчас), то оценка владельцев от $ 7 до 9 млрд не выглядит справедливой. Но Глэйзеры всё равно будут давить до последнего – и этот второй этап торгов явно нужен для того, чтобы поднять ставки или привлечь новых покупателей.

Впрочем, Рэтклиффа ничего не смущает – он уверен, что клуб достанется именно ему, пишет The Times. Настолько, что INEOS уже «начала процесс определения новой технической и исполнительной команды». Рэтклифф поручил сэру Дэйву Брэйлсфорду набрать команду людей, способных перестроить спортивную организацию «Юнайтед»: спортивный директор INEOS уже провёл беседы с лучшими практиками в области подбора персонала, анализа, спортивной науки и инфраструктуры.

Болельщики «Юнайтед» протестуют против катарских владельцев. Да, дело опять в правах рабочих

На матче с «Саутгемптоном» на «Олд Траффорд» появился баннер: «No Qatari sportswashing at United», что значит «нет катарскому отмыванию через спорт». Правозащитники считают, что Катар использует спорт для того, чтобы улучшить свой имидж и скрыть систематические нарушения прав рабочих в стране. Эта тема широко освещалась перед чемпионатом мира и продолжает подниматься в медиа – особенно после того, как шейх Джассим подал заявку на участие в торгах за «Юнайтед».

Протест был организован местными представителями Amnesty International, организации, которая уже много лет указывает на нарушения прав рабочих в Катаре. Организатор акции Кэтрин Флетчер в беседе с Independent заявила: «Я вхожу в группу болельщиков «Юнайтед», которые глубоко обеспокоены поглощением нашего клуба катарцами. Устав «Манчестер Юнайтед» гласит, что владельцы не должны использовать принудительный труд и должны соблюдать «всеобщее уважение прав и свобод человека для всех, без дискриминации по возрасту, инвалидности, полу или сексуальной ориентации». Как это совместимо с катарским владением? Премьер-лига должна вмешаться, чтобы обеспечить честность в управлении футбольными клубами лиги — болельщики не должны выступать против поглощения владельцами, которые могут быть связаны с серьёзными нарушениями прав человека».

Источники, близкие к шейху Джассиму, утверждают, что он участвует в торгах в одиночку как частное лицо, без какой-либо прямой или косвенной поддержки со стороны катарского государства или суверенного фонда страны Qatar Investment Authority. Он заявлял, что собирается произвести покупку через свой фонд Nine Two Foundation, который, по утверждению журналиста Sportingintellegence Ника Харриса, ещё нигде ни разу не светился.

«Катарские шейхи приезжают сюда, воруют наши прозвища (Харрис считает, что название фонда имеет прямую связь с «Классом 92». – Прим. «Чемпионата»), – написал он в «Твиттере». – Этот чудак не настолько богат, чтобы иметь £ 4 млрд на торги и, возможно, ещё £ 2 млрд на инвестиции. На первый взгляд – очевидное прикрытие для поддерживаемого и финансируемого государством проекта».

Интересно, что отец Джассима был премьер-министром Катара с 2007 по 2013 год и до 2013-го возглавлял суверенный фонд Катара (QIA), чья дочерняя компания, QSI, приобрела «ПСЖ» в 2011-м. Потенциальный покупатель «Юнайтед», впрочем, убеждает общественность, что никаких нарушений в данном случае нет: Nine Two Foundation никак ни связана ни с фондом, ни с его дочерней компанией.