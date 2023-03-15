«Зенит» выбили из Кубка России в серии пенальти! Теперь в полуфинале сыграет «Динамо»

«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России, выиграв по пенальти в Санкт-Петербурге. Этот матч дал ещё один повод обсуждать уровень судейства в нашем футболе.

«Зенит» сыграл без дисквалифицированных Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао, а также травмированного Ивана Сергеева. Самым большим сюрпризом в составе чемпионов России стал выход номинального третьего вратаря Александра Васютина, тогда как Михаил Кержаков и Даниил Одоевский остались на скамейке запасных. У «Динамо» в основу вернулся Арсен Захарян, пропустивший последний тур РПЛ, а вот Фёдор Смолов из-за мышечных проблем снова не попал в заявку.

И уже через 10 секунд после начала матча Васютин вынул мяч из сетки своих ворот! «Динамо» забило невероятно быстрый гол. К самому голкиперу вряд ли будут какие-то вопросы по этому эпизоду. Мяч отскочил от штанги в Васютина, когда он приземлился, так что Александр просто физически не мог избежать рикошета. Муми Нгамалё здорово сыграл: открылся, принял длинную передачу и пробил. Странно только то, что Вячеслав Караваев и Дмитрий Чистяков пятились назад, а не встречали динамовца.

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Команда Славиши Йокановича отрезками прилично прессинговала «Зенит», однако хозяева выходили из обороны через низовые передачи и пытались использовать свободное пространство. Но большую часть времени «Динамо», выйдя вперёд, проводило в позиционной защите. Успешно организовывало искусственное положение вне игры – зенитовцы несколько раз попадали в офсайдные ловушки. Счёт вынуждал сине-бело-голубых включиться на сто процентов с самого начала, а не катать мяч в среднем темпе и брать паузы, как было в первых матчах РПЛ. В отсутствие Малкома команда Сергея Семака сделала акцент на левую часть поля, где отдававший много красивых, нестандартных передач Клаудиньо, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан и приходивший к ним Вендел устраивали бразильский карнавал. Да и новый левый центрбек Роберт Ренан стремился обострять каждым пасом, тогда как его напарник Дмитрий Чистяков, как правило, отдавал мяч поперёк поля или ближнему.

Мантуан попал в перекладину после ошибки Игоря Лещука, который подменял Антона Шунина. А на 36-й минуте «Зенит» отыгрался благодаря созданной бразильцами комбинации. Ренан с Клаудиньо довели мяч до Дугласа Сантоса, и тот наконец-то выполнил точный кросс. До этого у лидера РПЛ были проблемы с последним пасом. Скучавший справа Зелимхан Бакаев отработал момент безупречно – продавил Дмитрия Скопинцева. Он и «Волге» так забил головой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Захарян был не очень заметен – полузащитник сборной России ещё не набрал форму после простуды. Йоканович заменил Арсена в перерыве. Выход на поле Луки Гагнидзе должен был помочь бело-голубым улучшить контроль мяча, но в первые 10–12 минут второго тайма план сербского тренера не работал. «Динамо» отбивалось. «Зенит» высоко прессинговал, хорошо возвращал себе мяч. Потом москвичи всё же смогли отодвинуть игру от своих ворот, и на исходе часа матча случился спорный эпизод. Клаудиньо, помогая обороне, опоздал к мячу и попал по ноге Константину Тюкавину. Казалось, что это «железный» пенальти, тем не менее судья Евгений Кукуляк после просмотра повтора почему-то не дал 11-метровый.

Момент с неназначенным пенальти как будто эмоционально прибил динамовцев, но ненадолго. Команда Йокановича играла на равных с чемпионом, более того, поддавливала в концовке второго тайма. Семак же заменил Матео Кассьерру и доигрывал без штатных форвардов. Тренеры и болельщики «Зенита» в очередной раз не дождались от колумбийца гола – пока это один из самых провальных трансферов сезона РПЛ. В линию атаки ушёл Мантуан, а после замены бразильца впереди у сине-бело-голубых действовал Александр Ерохин.

По весенним матчам «Зенита» складывается впечатление, что команда не лучшим образом готова физически. «Динамо» точно не уступило в этом компоненте петербуржцам. И вполне могло дожать хозяев за 90 минут! Если бы Вячеслав Грулёв забил из-под Чистякова, то до серии пенальти не дошло бы. Но команде Семака повезло – штанга спасла ворота Васютина. Кстати, оценить игру запасного голкипера «Зенита» очень непросто, так как «Динамо» всего однажды попало в створ за 90 минут. Впрочем, на выходах сменщик Кержакова заметно нервничал.

В серии пенальти Васютин сделал заявку на то, чтобы стать героем матча, вытащив удар Грулёва. Но Лещук переплюнул зенитовского коллегу. Выиграв дуэли у Далера Кузяева и Дугласа Сантоса, голкипер вывел «Динамо» в следующую стадию Пути регионов Кубка России.