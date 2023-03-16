«Реал» снова обыграл «Ливерпуль» в ЛЧ! Счёт по сумме двух матчей просто неприличный

«Реал» ещё раз обыграл «Ливерпуль». После победы со счётом 5:2 на «Энфилде» для испанцев не составило труда решить задачу и пройти дальше в плей-офф.

Юрген Клопп в общении с журналистами рассуждал о своих надеждах и шансах в Мадриде:

«Если бы я сидел по ту сторону стола, то увидел бы то же самое – у «Ливерпуля» нет шансов. Это означает, что мы одни с небольшой верой в успех. Попробуем и посмотрим, что получится… Даже если шанс всего 1%, надо пытаться. Если мы удивили себя в негативном плане, значит, можем удивить и в позитивном. Конечно, мы не говорим «Реалу»: «Берегитесь, мы идём». Но приехали сюда, чтобы победить. Нам нечего терять».

Со стартовым свистком «Ливерпуль» полетел и постарался запугать «Реал» прессингом. Но не тут-то было. Команда Карло Анчелотти успокоила соперника контролем мяча, отодвинула игру от своей штрафной быстрой перепасовкой. Действующий победитель Лиги чемпионов не стал глубоко обороняться, надеясь впереди только на дуэт Винисиус Жуниор – Карим Бензема, что случалось со «сливочными» в больших битвах за результат, а ввязался в открытый футбол. Было весело и страшно, как на американских горках. Так что первый момент «Ливерпуль» создал на контратаке, когда Тибо Куртуа парировал удар Дарвина Нуньеса.

Но «Реал» был ближе к голу. Хозяева зарабатывали угловые один за другим, забирали подборы. Забей Эдуарду Камавинга ударом на исполнение с 22–23 метров, это был бы очень красивый гол! К сожалению для Мадрида и всех ценителей прекрасного, мяч попал в перекладину. Алисон тоже коснулся мяча. Однако самое крутое спасение голкипер «Ливерпуля» совершил за несколько минут до этого, когда плечом отбил удар Винисиуса Жуниора в упор из вратарской. Вот это всем сейвам сейв!

Статистика к перерыву отражала равенство сил. «Реал» чуть больше контролировал мяч (55% на 45%), пробил девять раз и в створ попал четыре. «Ливерпуль» – восемь (в створ тоже четыре). Из идей Клоппа при владении можно отметить смещения Трента Александер-Арнольда в полуфланги и центр, чтобы насыщать среднюю линию. Да и Винисиуса Жуниора правый защитник вытаскивал за собой в гущу игроков со свободного пространства. Любопытно, что после 45 минут игры крайние защитники англичан оказались «лидерами» команды по потерям владения – 10 у Эндрю Робертсона, девять у Трента.

Этому живому матчу не хватало того, что с избытком было в первой игре – голов. После перерыва «Реал» жалил «Ливерпуль» контрвыпадами. Винисиус Жуниор открывался за спины защитникам под длинные передачи в разных зонах, а Бензема тонким пасом вывел Федерико Вальверде один на один с Алисоном. Однако поймавший кураж бразилец продолжал выручать. Команда Клоппа тоже зарабатывала достаточно угловых, чтобы забить, но «сливочные» успешно отбивались на стандартах. И даже убегали в опасные ответные атаки после них.

Клопп горел игрой на бровке – именно немецкий тренер «Ливерпуля» получил первую жёлтую карточку на «Сантьяго Бернабеу». Но, конечно, Юрген всё понимал: его парни так и не превратили свой один процент хотя бы в 50%. Наверное, для Клоппа было очень важно, чтобы «Ливерпуль» просто выиграл в Мадриде с любым счётом. Победа, тем более сухая, добавила бы команде веры в собственные силы. Впрочем, возможно, и коуч англичан в глубине души аплодировал великому художнику «Реала» Луке Модричу в эпизоде, когда хорват каким-то цирковым трюком обыграл оппонента из «Ливерпуля» и создал момент для Вальверде.

«Ливерпуль» всё же не смог сыграть «на ноль». Бензема с Винисиусом Жуниором на пару разорвали центр обороны команды Клоппа за четверть часа до конца. Ужасно действовал в этом эпизоде Ибраима Конате. Защитник бросил Бензема и во время передачи из глубины, и тогда, когда Вирджил ван Дейк подчищал за напарником, переключившись на бразильца.

«Реал» – в четвертьфинале Лиги чемпионов. Абсолютно заслуженно.