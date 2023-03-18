«Зенит» потратил больше € 70 млн на аргентинцев шесть лет назад. Где они теперь

Летом 2017 года «Зенит» устроил небольшую революцию. Во-первых, руководство сменило главного тренера — вместо Мирчи Луческу этот пост занял Роберто Манчини. Под нового тренера боссы клуба организовали серьёзную закупку — приобрели целую пятёрку аргентинцев на € 71,5 млн. Рассказываем, как сложились их судьбы после России.

Эмануэль Маммана

Защитника купили у «Лиона» за солидную сумму в € 16 млн. Уже через неделю после подписания контракта он дебютировал за «Зенит» в матче со «Спартаком». Сине-бело-голубые уничтожили принципиального соперника (5:1), а сам Маммана «привёз» пенальти, который реализовал Квинси Промес. Впредь аргентинец демонстрировал уверенную игру, пока в марте 2018-го не порвал «кресты». Более того, осенью 2019 года у игрока случился рецидив. Из-за лимита на легионеров «Зенит» отдавал защитника в аренду в «Сочи». На юге Маммана играл нечасто — травмы мешали вернуть прежнюю форму.

В начале 2022-го защитник вернулся на родину и подписал контракт с «Ривер Плейт». За год с лишним Эмануэль отыграл 30 матчей, но его по-прежнему мучают травмы. В этом сезоне защитник вышел на поле всего раз, хотя его команда провела уже восемь встреч. Маммана пропустил полтора месяца из-за мышечного повреждения. Правда, в Аргентине уверены, что футболист вернёт себе место в основе, как только наберёт форму. Сейчас «Ривер Плейт» тренирует бывший защитник «Баварии» и «Манчестер Сити» Мартин Демикелис. Пока он не очень доволен игрой команды в обороне. Возможно, возвращение Мамманы решит эту проблему.

Эмануэль Маммана Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Матиас Краневиттер

Пожалуй, из всех аргентинских новичков «Зенита» именно Краневиттер выглядел самым спорным приобретением. Футболист не раскрылся ни в «Атлетико», ни в «Севилье», а сине-бело-голубые заплатили за него € 8,5 млн. В Санкт-Петербурге Матиас выступал нестабильно и проиграл конкуренцию Магомеду Оздоеву. В 2018 и 2019 годах аргентинец почти не выходил на поле и предсказуемо был продан — в «Монтеррей» в начале 2020-го за € 2,6 млн.

Краневиттер провёл в Мексике три года и отыграл больше сотни матчей. В начале 2023 года Матиас вернулся на родину и воссоединился с Мамманой в «Ривер Плейт». Правда, пока не провёл ни одного матча. Пару месяцев назад полузащитник сломал лодыжку, и его возвращение в строй запланировано на апрель 2023-го.

Матиас Краневиттер Фото: ФК «Ривер Плейт»

Эмилиано Ригони

Главной проблемой Ригони в «Зените» стала нестабильность. В некоторых матчах Эмилиано выглядел очень прилично, демонстрировал высокую скорость и отличный удар. А в других — просто растворялся на поле. Его трансфер обошёлся «Зениту» в € 9 млн, но на эти деньги Ригони не наиграл. Российский клуб отправлял хавбека в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию», но аргентинец и там не закрепился. Осенью 2020 года «Зенит» продал «Ригони» в «Эльче» всего за € 100 тыс.

В Испании Ригони продержался меньше года, после чего подписал контракт с бразильским «Сан-Паулу». Там он забил 13 мячей в 70 матчах, а летом 2022 года переехал в США и стал футболистом «Остина». Эта команда добралась до финала Западной конференции МЛС, где проиграла будущему чемпиону ФК «Лос-Анджелес» (0:3). Ригони провёл уже 15 матчей в футболке «Остина» (четыре — в этом сезоне), но до сих пор не забил ни одного мяча.

Эмилиано Ригони Фото: Shaun Clark/Getty Images

Леандро Паредес

«Зенит» купил Паредеса у «Ромы» за € 23 млн, а через полтора года продал его в «ПСЖ» за € 40 млн. Из всех аргентинцев только Леандро принёс российскому клубу прибыль. Хотя ему тоже не хватало стабильности. Временами он показывал высокий уровень, а порой откровенно ленился, не утруждая себя игрой в обороне. Когда журналисты спрашивали полузащитника об интересе со стороны европейских клубов, тот не скрывал, что готов покинуть Россию.

В составе «ПСЖ» Паредес остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов. Дело было в 2020 году, когда французский клуб дошёл до решающего матча, но проиграл в ковидном финале «Баварии» — 0:1. Летом 2022-го Паредес вернулся в Италию — его арендовал «Ювентус». В этом сезоне Леандро провёл 23 матча, но руководство недовольно его игрой и не планирует активировать опцию выкупа. Свои главные трофеи Паредес завоевал в составе сборной Аргентины. В 2021 году победил в Кубке Америке, а в 2022-м стал чемпионом мира. На турнире в Катаре экс-игрок «Зенита» провёл пять матчей (три из них — в плей-офф).

Леандро Паредес Фото: Julian Finney/Getty Images

Себастьян Дриусси

Дриусси приезжал в «Зенит» в статусе звезды аргентинского чемпионата, а его трансфер обошёлся в € 15 млн. Себастьян прекрасно дебютировал за новый клуб — отгрузил два мяча «Рубину». Но полностью адаптироваться к российской лиге форвард так и не смог. Аргентинец мало забивал и открыто возмущался тем, что Семак задвинул его на фланг полузащиты. Летом 2021 года «Зенит» отпустил Себастьяна в «Остин» за € 6,4 млн.

В Штатах Дриусси превратился в настоящую звезду. В 2022 году Себастьян наколотил 25 голов (лучший результат в «Остине») и попал в сборную всех звёзд МЛС. Его дважды признавали лучшим футболистом месяца в лиге и включили в символическую сборную сезона. Помимо этого, «Остин» назвал Дриусси лучшим атакующим футболистом клуба в 2022 году. Все эти успехи поспособствовали подписанию нового контракта. Договор рассчитан до 2025 года с опцией продления ещё на один сезон.

Себастьян Дриусси Фото: Omar Vega/Getty Images

В услугах Дриусси был заинтересован «Лидс», однако аргентинец предпочёл продлить договор с «Остином». Главный тренер американского клуба Джош Волфф считает, что в новом сезоне Себастьяну по силам побороться за звание самого ценного футболиста МЛС. По сообщениям американской прессы, Дриусси стал одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Агент Себастьяна убеждён, что тренер «Зенита» просто не смог раскрыть лучшие качества форварда.