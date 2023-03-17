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Травма Барриоса — проблема для «Зенита»: с трудом обыграли «Химки», вылетели из Кубка от «Динамо» — тактика, разбор

«Зенит» страдает без Барриоса. А впереди у чемпиона — ЦСКА
Евгений Ломоносов
Травма Барриоса — проблема для «Зенита»
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Травма колумбийского опорника стала тяжёлым ударом по обороне сине-бело-голубых.

Неожиданно у «Зенита» наступил сложный период. В среду команда Сергея Семака вылетела из Кубка России, уступив «Динамо» (1:1, 4:5 пен.), а в прошлое воскресенье в рамках РПЛ лишь за счёт гола в компенсированное время одолела находящиеся на предпоследнем месте «Химки» (3:2).

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Общее у двух не самых удачных матчей «Зенита» — проблемы в центре поля в отсутствие Вильмара Барриоса. Колумбийца очень не хватало команде в опорной зоне, чем и пользовались соперники.

В матче с «Химками» легионер был заменён из-за травмы плеча уже на 40-й минуте, и после его ухода подмосковная команда и организовала два гола. С «Динамо» колумбиец в любом случае бы не сыграл из-за дисквалификации, полученной за драку в игре со «Спартаком». В Кубке соперник забил сразу после начала встречи — на 12-й секунде.

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Барриос — главный разрушитель чужих атак в «Зените». Сейчас его потеря особенно некстати

По данным WhoScored, колумбийцу нет равных в команде по успешным отборам (2,3 в среднем за игру), а ещё он лучший в средней линии и третий во всей команде по перехватам (1,5). Кроме того, легионер срывает много чужих атак, вытесняя соперников в некомфортные для них зоны, где они теряют мяч.

Такой игрок важен всегда, но особенно сейчас, ведь у «Зенита» обновился центр обороны: ушёл основной центральный защитник 33-летний Деян Ловрен, ему на смену пришёл 19-летний Роберт Ренан. Порядком в центре поля можно было снизить нагрузку на линию обороны и помочь быстрее обрести уверенность в новых сочетаниях сзади. Но отсутствие Барриоса усугубило и без того непростую ситуацию.

Символично, что «Химки» оба мяча в ворота «Зенита» забили в результата лёгкого преодоления центра поля.

Развитие первой голевой атаки «Химок» в матче с «Зенитом»

Развитие первой голевой атаки «Химок» в матче с «Зенитом»

Атака «Химок» в матче с «Зенитом» перед заработанным пенальти

Атака «Химок» в матче с «Зенитом» перед заработанным пенальти

Сбои в средней линии при обороне ведут к пертурбациям в защитной линии, которая должна реагировать на чужую атаку. Если один из защитников при преодолении соперником центра поля выходит своевременно встречать атакующего игрока с мячом, то тем самым даёт хавбекам шанс вернуться назад и ещё вмешаться в оборону. Тот же Барриос классно читает такие ситуации. Но в этом недостаточно сильны его партнёры.

Когда у «Химок» Бутта Магомедов забивал свой первый мяч, Вендел видел его открывание в свободной зоне, но решил проигнорировать, оставшись в роли зрителя. Шанс вернуться в оборону и принести пользу команде Венделу дал Роберт Ренан: убежал встречать игрока с мячом и тем самым замедлил чужую атаку. Увы для Ренана, единомышленника в лице Вендела он не нашёл. Барриос наверняка пришёл бы на помощь.

Вендел видит открывание Бутты Магомедова при голевой атаке «Химок»

Вендел видит открывание Бутты Магомедова при голевой атаке «Химок»

Бутта Магомедов принимает мяч и готовится к удару, а Вендел остаётся зрителем

Бутта Магомедов принимает мяч и готовится к удару, а Вендел остаётся зрителем

В матче с «Динамо» зенитовцы пропустили на первой минуте, дав спокойно пробить из-за пределов штрафной. Во втором тайме они могли получить в свои ворота пенальти, когда Клаудиньо оказался в опорной зоне и засадил по ноге Тюкавину, но арбитр закрыл на эпизод глаза.

Голевой удар Муми Нгамалё без сопротивления в матче с «Зенитом»

Голевой удар Муми Нгамалё без сопротивления в матче с «Зенитом»

Весь хаос в обороне «Зенита» в двух последних матчах во многом связан с отсутствием Барриоса. Вильмар — тот игрок, который даёт порядок при обороне и вселяет уверенность в партнёров. Классно, когда такой футболист в твоём составе есть, и очень плохо, когда он выбывает.

«Зениту» и раньше было плохо без Барриоса. Показательны осенние матчи в Кубке России

Без Барриоса осенью «Зенит» проиграл в Кубке «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (0:3). В этом плане валидольный матч с «Химками» и неудачный с «Динамо» укладываются в логику событий: без Барриоса сложности возникают почти на регулярной основе.

Сейчас любопытно вспомнить, что привело к трансферу Вильмара Барриоса. В конце 2018-го года «Зенит» в РПЛ завалил на финише три матча из четырёх: уступил ЦСКА (0:2), «Арсеналу» (2:4) и «Рубину» (1:2). Поэтому на зимнюю паузу команда из Санкт-Петербурга уходила с чётким пониманием: оборона нуждается в усилении. В итоге 1 февраля 2019-го было объявлено о трансфера Барриоса из «Бока Хуниорс». По данным Transfermarkt, за хавбека «Зенит» заплатил € 15 млн.

С Барриосом «Зенит» уже четыре раза подряд стал чемпионом России, а в этом году идёт на пятый титул. Самым сложным был как раз первый трофей. До трансфера Барриоса в чемпионате России состоялось 17 туров, «Зенит» опережал шедший вторым «Краснодар» лишь на одно очко. Но после трансфера команда Сергея Семака опередила ближайшего конкурента сразу на восемь баллов!

Вильмар Барриос и Сергей Семак

Вильмар Барриос и Сергей Семак

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Когда качество при обороне барахлит, компенсировать её промахи способна атака. Но из атакующих футболистов «Зенита» в этом сезоне регулярно впереди тащит лишь Малком. В РПЛ у него уже 16 голов и пять ассистов. А если с ним что не так? Из-за дисквалификации он не играл с «Динамо» в Кубке. А вот матч с «Химками» вытянули во многом благодаря ему — у него два гола и предголевая передача. Так как результативный лидер у «Зенита» впереди один, команда очень нуждается в надёжности сзади. Без Барриоса её чаще всего нет.

Как думаете, сможет ли ЦСКА воспользоваться травмой оборонительного лидера «Зенита»? Игра уже в воскресенье, 19 марта. Любопытно, что не так давно Игорь Дивеев в интервью «Чемпионату» сказал, что в матчах с «Зенитом» не нужно бояться атаковать. Если все игроки ЦСКА сделали такой вывод после первой встречи, то с учётом травмы Барриоса у армейцев неплохие шансы проявить себя в атаке. О большем говорить трудно, ведь в целом команда Семака даже сейчас мощнее и кадрово сильнее.

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