«Зенит» страдает без Барриоса. А впереди у чемпиона — ЦСКА

Неожиданно у «Зенита» наступил сложный период. В среду команда Сергея Семака вылетела из Кубка России, уступив «Динамо» (1:1, 4:5 пен.), а в прошлое воскресенье в рамках РПЛ лишь за счёт гола в компенсированное время одолела находящиеся на предпоследнем месте «Химки» (3:2).

Общее у двух не самых удачных матчей «Зенита» — проблемы в центре поля в отсутствие Вильмара Барриоса. Колумбийца очень не хватало команде в опорной зоне, чем и пользовались соперники.

В матче с «Химками» легионер был заменён из-за травмы плеча уже на 40-й минуте, и после его ухода подмосковная команда и организовала два гола. С «Динамо» колумбиец в любом случае бы не сыграл из-за дисквалификации, полученной за драку в игре со «Спартаком». В Кубке соперник забил сразу после начала встречи — на 12-й секунде.

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Барриос — главный разрушитель чужих атак в «Зените». Сейчас его потеря особенно некстати

По данным WhoScored, колумбийцу нет равных в команде по успешным отборам (2,3 в среднем за игру), а ещё он лучший в средней линии и третий во всей команде по перехватам (1,5). Кроме того, легионер срывает много чужих атак, вытесняя соперников в некомфортные для них зоны, где они теряют мяч.

Такой игрок важен всегда, но особенно сейчас, ведь у «Зенита» обновился центр обороны: ушёл основной центральный защитник 33-летний Деян Ловрен, ему на смену пришёл 19-летний Роберт Ренан. Порядком в центре поля можно было снизить нагрузку на линию обороны и помочь быстрее обрести уверенность в новых сочетаниях сзади. Но отсутствие Барриоса усугубило и без того непростую ситуацию.

Символично, что «Химки» оба мяча в ворота «Зенита» забили в результата лёгкого преодоления центра поля.

Развитие первой голевой атаки «Химок» в матче с «Зенитом»

Атака «Химок» в матче с «Зенитом» перед заработанным пенальти

Сбои в средней линии при обороне ведут к пертурбациям в защитной линии, которая должна реагировать на чужую атаку. Если один из защитников при преодолении соперником центра поля выходит своевременно встречать атакующего игрока с мячом, то тем самым даёт хавбекам шанс вернуться назад и ещё вмешаться в оборону. Тот же Барриос классно читает такие ситуации. Но в этом недостаточно сильны его партнёры.

Когда у «Химок» Бутта Магомедов забивал свой первый мяч, Вендел видел его открывание в свободной зоне, но решил проигнорировать, оставшись в роли зрителя. Шанс вернуться в оборону и принести пользу команде Венделу дал Роберт Ренан: убежал встречать игрока с мячом и тем самым замедлил чужую атаку. Увы для Ренана, единомышленника в лице Вендела он не нашёл. Барриос наверняка пришёл бы на помощь.

Вендел видит открывание Бутты Магомедова при голевой атаке «Химок»

Бутта Магомедов принимает мяч и готовится к удару, а Вендел остаётся зрителем

В матче с «Динамо» зенитовцы пропустили на первой минуте, дав спокойно пробить из-за пределов штрафной. Во втором тайме они могли получить в свои ворота пенальти, когда Клаудиньо оказался в опорной зоне и засадил по ноге Тюкавину, но арбитр закрыл на эпизод глаза.

Голевой удар Муми Нгамалё без сопротивления в матче с «Зенитом»

Весь хаос в обороне «Зенита» в двух последних матчах во многом связан с отсутствием Барриоса. Вильмар — тот игрок, который даёт порядок при обороне и вселяет уверенность в партнёров. Классно, когда такой футболист в твоём составе есть, и очень плохо, когда он выбывает.

«Зениту» и раньше было плохо без Барриоса. Показательны осенние матчи в Кубке России

Без Барриоса осенью «Зенит» проиграл в Кубке «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (0:3). В этом плане валидольный матч с «Химками» и неудачный с «Динамо» укладываются в логику событий: без Барриоса сложности возникают почти на регулярной основе.

Сейчас любопытно вспомнить, что привело к трансферу Вильмара Барриоса. В конце 2018-го года «Зенит» в РПЛ завалил на финише три матча из четырёх: уступил ЦСКА (0:2), «Арсеналу» (2:4) и «Рубину» (1:2). Поэтому на зимнюю паузу команда из Санкт-Петербурга уходила с чётким пониманием: оборона нуждается в усилении. В итоге 1 февраля 2019-го было объявлено о трансфера Барриоса из «Бока Хуниорс». По данным Transfermarkt, за хавбека «Зенит» заплатил € 15 млн.

С Барриосом «Зенит» уже четыре раза подряд стал чемпионом России, а в этом году идёт на пятый титул. Самым сложным был как раз первый трофей. До трансфера Барриоса в чемпионате России состоялось 17 туров, «Зенит» опережал шедший вторым «Краснодар» лишь на одно очко. Но после трансфера команда Сергея Семака опередила ближайшего конкурента сразу на восемь баллов!

Вильмар Барриос и Сергей Семак Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Когда качество при обороне барахлит, компенсировать её промахи способна атака. Но из атакующих футболистов «Зенита» в этом сезоне регулярно впереди тащит лишь Малком. В РПЛ у него уже 16 голов и пять ассистов. А если с ним что не так? Из-за дисквалификации он не играл с «Динамо» в Кубке. А вот матч с «Химками» вытянули во многом благодаря ему — у него два гола и предголевая передача. Так как результативный лидер у «Зенита» впереди один, команда очень нуждается в надёжности сзади. Без Барриоса её чаще всего нет.

Как думаете, сможет ли ЦСКА воспользоваться травмой оборонительного лидера «Зенита»? Игра уже в воскресенье, 19 марта. Любопытно, что не так давно Игорь Дивеев в интервью «Чемпионату» сказал, что в матчах с «Зенитом» не нужно бояться атаковать. Если все игроки ЦСКА сделали такой вывод после первой встречи, то с учётом травмы Барриоса у армейцев неплохие шансы проявить себя в атаке. О большем говорить трудно, ведь в целом команда Семака даже сейчас мощнее и кадрово сильнее.