«Жду тебя в Мадриде». За Хвичей охотятся топ-клубы, а Гути зовёт его в «Реал»

Хвича Кварацхелия всего за девять месяцев стал героем Неаполя – таким важным для «Наполи», что его даже начали сравнивать с легендой клуба Диего Марадоной. Команда комментаторов BT Sport называет его «одним из величайших» подписаний «Наполи» за последнее время, болельщики после каждого матча разрывают ленту «Твиттера» восхищениями, а журналисты регулярно отмечают его в своих статьях.

А ещё почти каждую неделю о молодом футболисте появляются трансферные новости: заголовки отправляют его то в один клуб, то в другой, то в третий – Кварацхелия просто нарасхват, хотя его контракт с «Наполи» действует до 2027 года, и клуб явно не настроен расставаться со своей звездой.

«Наполи» выхватил бриллиант, уверены итальянские журналисты, а вот «Ювентус» сильно ошибся: изначально Хвича должен был переехать именно в Турин, но после перехода спортивного директора Фабио Паратичи в «Тоттенхэм» все договорённости обнулились.

«Ньюкасл»

Журналист Дин Джонс говорил GiveMeSport, что «Ньюкасл» уже некоторое время следит за Кварацхелией, но там понимают, что они не одни, кто заинтересован в грузине. Несмотря на будущие попытки клуба всё же его приобрести («Ньюкасл», по информации СМИ, готов заплатить за звезду порядка £ 100 млн), Джонс не верит, что он сможет выиграть конкуренцию у других претендентов.

«Это очень модное имя прямо сейчас, которое будет постоянно ассоциироваться с «Ньюкаслом», – сказал он. – Это будет тяжело. Да и «Наполи» на самом деле не заинтересован в продаже. Даже если это изменится, «Ньюкаслу» придётся бороться с крупнейшими клубами мира за подписание Кварацхелии, потому что он стал звездой сезона, а его талант не вызывает сомнений».

«Манчестер Сити»

Согласно GiveMeSport, «Сити» — ещё один претендент на Хвичу. В клубе серьёзно заинтересованы в вингере, поэтому летом попробуют выкупить его у «Наполи».

«Реал»

По информации Mundo Deportivo, клуб внимательно следит за игроком и держит его кандидатуру в уме среди возможных вариантов для приобретения в летнее трансферное окно. Испанские СМИ также сообщают, что «Реал» хочет получить Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», Жоау Канселу из «Манчестер Сити» и Кварацхелию и готов суммарно потратить на эту тройку € 300 млн. Для Хвичи предложение от мадридского клуба может стать большим: грузин с детства болеет за «Реал» и фанатеет от Гути. Недавно Хвича рассказал историю, что полюбил футбол из-за Гути и сам делал футболку с его номером.

«Когда был маленьким, в Грузии его футболки не продавались, – рассказал он. – Тогда я купил белую футболку и на обратной стороне ручкой написал цифру 14. Я всегда надевал её, когда играл в футбол».

История получила трогательное продолжение: Гути отправил Хвиче свою футболку, приложив к ней письмо: «Для Хвичи. Надеюсь, тебе понравилась футболка и твоя мечта сбылась. Я жду тебя в Мадриде. Обнимаю. Надеюсь, скоро увидимся».

«ПСЖ»

Ещё один претендент на Кварацхелию: в Париже рассматривают вингера в качестве замены Неймару. Если бразилец покинет клуб летом, то «ПСЖ» сделает официальное предложение «Наполи» по Хвиче, пишет All Soccer.

Будущее

«Клубы проявляют большой интерес, — подтвердил агент Мамука Джугели CalcioNapoli. — Однако Квара думает только о победе в чемпионате и о матчах «Наполи» в Лиге чемпионов».

Джугели также заявил, что его клиент не собирается играть за другой итальянский клуб, если в какой-то момент покинет «Наполи»: «Он сказал мне, что с точки зрения футбола в Италии видит себя только в Неаполе. Он никогда не будет играть ни за какой другой итальянский клуб, кроме «Наполи». Он чувствует себя в Неаполе как дома».

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в интервью TNT Sports Mexico сказал, что есть предложения, от которых сложно отказаться: «Я очень хорош в составлении контрактов. Кварацхелию и Осимхена будет несложно удержать. Но никогда не говори никогда, потому что некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего предсказать нельзя».