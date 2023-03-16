Сумасшедший удар Рашфорда! Видео гола, который принёс «МЮ» победу в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» на своём поле добился такого преимущества (4:1), что в ответном матче с «Бетисом» мог себе многое позволить. Например, в центре защиты вышел Магуайр, а на правом фланге атаки – Пельистри.

В первом тайме «МЮ» больше атаковал, но лучшие моменты оставались за «Бетисом». При большем везении испанцы могли даже сравнять счёт по сумме двух матчей, но то удар приходился в штангу, то Магуайр накрывал, то выручал де Хеа.

На 35-й минуте Рашфорд и Песселья повздорили у углового флажка. Главному арбитру пришлось успокаивать футболистов. После этого эпизода игру будто переклинило. Чуть ли не каждую минуту кто-то фолил. Стадион «Бетиса» на 56 тысяч был почти заполнен и ещё больше подогревал зарубы между футболистами. Показалось, что возросли и скорости, но забить в первом тайме никому не удалось.

Пельистри за несколько секунд до перерыва пробил в штангу. 21-летний уругваец по ходу матча много суетился, часто терял мяч, но на 45+2-й минуте едва не открыл счёт – чуть-чуть не повезло. Как и на 29-й минуте, когда судья показал ему жёлтую карточку, хотя Пельистри даже не фолил, судя по повторам.

Второй тайм едва не начался с гола «Бетиса» – спас де Хеа. А вот вратарь хозяев через несколько минут пропустил удар Рашфорда с дальней дистанции. Правда, у англичанина получился действительно классный удар.

Счёт по сумме двух матчей стал и вовсе 5:1. По выходу в 1/4 финала отпали последние вопросы. Тен Хаг заменил Рашфорда на Санчо, а Фреда – на Забитцера, который восстановился после небольшого повреждения и теперь дебютировал в Лиге Европы за «МЮ». Затем команды уже просто доигрывали матч, а многие болельщики ушли со стадиона до финального свистка, что было хорошо видно по трансляции.

Слепая жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу (17 марта) в 15:00 по Москве.