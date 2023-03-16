Шокирующий результат в Лиге Европы! «Шахтёр» получил семь мячей, но избежал антирекорда

«Шахтёр» завершил выступление в Лиге Европы после того, как проиграл на выезде «Фейеноорду». Сам факт вылета не сильно удивляет, а вот итоговый результат шокировал.

Украинский клуб приехал в Нидерланды, сохраняя шансы на проход в четвертьфинал. Неделю назад команды не выявили победителя — 1:1. Однако в Роттердаме всё стало понятно ещё после первого тайма. Хозяева отгрузили в ворота соперника три мяча, поставив «Шахтёр» в практически безвыходное положение. Сначала отличился Сантьяго Хименес, затем дубль оформил Оркун Кёкчю. Последний воспользовался передачей бывшего футболиста «Динамо» Себастьяна Шиманьского, а затем реализовал пенальти. После перерыва рисунок игры не изменился. Хозяева продолжили избиение соперника — Уссама Идрисси сделал дубль за 11 минут, а потом отличились Алиреза Джаханбакш и Данило.

Что касается Шиманьского, то в этом сезоне поляк уже забил семь мячей и отдал шесть результативных передач во всех турнирах. На групповом этапе Лиги Европы он неплохо проявил себя в матчах с датским «Мидтьюлланном» (гол+пас), а во всех остальных встречах обходился без результативных действий.

Себастьян Шиманьски Фото: Ben Gal/Getty Images

«Фейеноорд» претендовал на самую крупную победу в истории плей-офф Лиги Европы/Кубка УЕФА. Подобного разгрома не было с 1999 года, когда «Сельта» вынесла «Бенфику» — 7:0. Весомый вклад в ту феерию внесли российские легионеры: Валерий Карпин оформил дубль, а Александр Мостовой набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас».

Однако «Шахтёр» избежал антирекорда. За три минуты до окончания основного времени матча украинский клуб отыграл один гол усилиями Кевина Келси, который реализовал выход один на один с вратарём. 18-летний нападающий вышел на замену в начале второй половины матча и реализовал свой шанс. В этом сезоне венесуэлец провёл пять игр во всех турнирах и оформил второй гол. До этого он забивал «Кривбассу» (3:0) в чемпионате Украины.

Любопытно, что в начале марта «Шахтёр» разгромил «Металлист-1925» — 7:0, а теперь сам шёл на такой же счёт, но всё-таки лишил вратаря соперника «сухаря». В еврокубковой истории «горняков» были два поражения со счётом 0:6 (от «Манчестер Сити» и от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха) и одно 0:7 — от «Баварии» в 2015 году.

Украинский клуб покидает Лигу Европы, а «Фейеноорд» ждёт следующего соперника, который станет известен по итогам жеребьёвки (17 марта).