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«Фейеноорд» — «Шахтёр» — 7:1, обзор матча Лиги Европы, Шиманьски отдал голевую передачу, 16 марта 2023

Шокирующий результат в Лиге Европы! «Шахтёр» получил семь мячей, но избежал антирекорда
Кирилл Закатченко
«Фейеноорд» — «Шахтёр» — 7:1
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В разгроме принял участие экс-футболист «Динамо».

«Шахтёр» завершил выступление в Лиге Европы после того, как проиграл на выезде «Фейеноорду». Сам факт вылета не сильно удивляет, а вот итоговый результат шокировал.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
7 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Хименес – 9'   2:0 Кёкчю – 24'   3:0 Кёкчю – 38'   4:0 Идрисси – 49'   5:0 Идрисси – 60'   6:0 Джаханбакш – 64'   7:0 Данило – 67'   7:1 Келси – 87'

Украинский клуб приехал в Нидерланды, сохраняя шансы на проход в четвертьфинал. Неделю назад команды не выявили победителя — 1:1. Однако в Роттердаме всё стало понятно ещё после первого тайма. Хозяева отгрузили в ворота соперника три мяча, поставив «Шахтёр» в практически безвыходное положение. Сначала отличился Сантьяго Хименес, затем дубль оформил Оркун Кёкчю. Последний воспользовался передачей бывшего футболиста «Динамо» Себастьяна Шиманьского, а затем реализовал пенальти. После перерыва рисунок игры не изменился. Хозяева продолжили избиение соперника — Уссама Идрисси сделал дубль за 11 минут, а потом отличились Алиреза Джаханбакш и Данило.

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Что касается Шиманьского, то в этом сезоне поляк уже забил семь мячей и отдал шесть результативных передач во всех турнирах. На групповом этапе Лиги Европы он неплохо проявил себя в матчах с датским «Мидтьюлланном» (гол+пас), а во всех остальных встречах обходился без результативных действий.

Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Фото: Ben Gal/Getty Images

«Фейеноорд» претендовал на самую крупную победу в истории плей-офф Лиги Европы/Кубка УЕФА. Подобного разгрома не было с 1999 года, когда «Сельта» вынесла «Бенфику» — 7:0. Весомый вклад в ту феерию внесли российские легионеры: Валерий Карпин оформил дубль, а Александр Мостовой набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас».

Однако «Шахтёр» избежал антирекорда. За три минуты до окончания основного времени матча украинский клуб отыграл один гол усилиями Кевина Келси, который реализовал выход один на один с вратарём. 18-летний нападающий вышел на замену в начале второй половины матча и реализовал свой шанс. В этом сезоне венесуэлец провёл пять игр во всех турнирах и оформил второй гол. До этого он забивал «Кривбассу» (3:0) в чемпионате Украины.

Любопытно, что в начале марта «Шахтёр» разгромил «Металлист-1925» — 7:0, а теперь сам шёл на такой же счёт, но всё-таки лишил вратаря соперника «сухаря». В еврокубковой истории «горняков» были два поражения со счётом 0:6 (от «Манчестер Сити» и от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха) и одно 0:7 — от «Баварии» в 2015 году.

Украинский клуб покидает Лигу Европы, а «Фейеноорд» ждёт следующего соперника, который станет известен по итогам жеребьёвки (17 марта).

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