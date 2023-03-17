Судья дал забить «Спортингу» с центра поля! А потом «Арсенал» провалил и серию пенальти

А ведь раньше «Арсенал» прошёл бы дальше из-за голов на выезде.

Ответный матч «Арсенала» и «Спортинга» получился намного сложнее для англичан, чем можно было подумать. Хозяева вышли без трёх лучших футболистов – Парти, Саки и Эдегора. Все они оказались в запасе, как и Троссард, который в последнем туре АПЛ отдал три голевые передачи. Похоже, Артета решил поберечь футболистов для чемпионата Англии.

Зато в основе наконец-то появился Габриэл Жезус. Он получил травму во время ЧМ-2022 и с тех пор впервые вышел в основе. Многие переживали, что «Арсенал» без главного нападающего растеряет преимущество в таблице, однако спустя три месяца пять очков отрыва никуда не делись.

Первые 15 минут «Спортинг» выглядел лучше (и это без дисквалифицированного капитана Коатеса). «Арсенал» словно привыкал к своему второму (окей, полуторному) составу. И привык, потому что игровое преимущество гостей исчезло. Особенно после гола Джаки, которому повезло с рикошетом от вратаря. Полузащитник отпраздновал в стиле Буратино, приложив ладонь перпендикулярно к носу. Так швейцарец передал привет дочке.

И вроде бы отличное начало матча, но вместе с тем и весьма грустное для хозяев. Два защитника «Арсенала» получили травмы за первые 20 минут. Томиясу и Салиба пришлось покинуть поле уже в начале игры (на девятой и 21-й минутах). Таким образом, у Артеты остался лишь один слот для замен, если не учитывать перерыв. Так что между таймами у «Арсенала» вместо Жезуса появился Троссард.

Второй тайм получился относительно равным, и в этой борьбе «Спортингу» удалось сотворить чудо. Точнее, ответственность за него несёт полузащитник Гонсалвеш. Он с линии центрального круга жахнул под перекладину – Рамсдейл чуть-чуть не дотянулся. Фантастический гол. Примечательно, что судья Антонио Лаос показал жестом, что не будет давать фол в пользу «Спортинга», чтобы команда закончила атаку.

После этого «Арсенал» выпустил и Парти, и Саку, но принципиально легче не стало. На 72-й минуте нападающий «Спортинга» Эдвардс (кстати, англичанин и воспитанник «Тоттенхэма») убежал один на один, но Рамсдейл вовремя вышел из ворот, и удар форварда пришёлся в голову вратарю.

В результате основное время завершилось вничью, как и в Лиссабоне. В овертаймах футбол стал достаточно сумбурным, хотя «Арсенал» выглядел намного предпочтительнее, а Троссард даже попал в штангу. Несколько раз игроки «Арсенала» в чужой штрафной изящно, но безуспешно скатывали мяч пяткой. Дважды Габриэл опасно бил головой с близкого расстояния. А под самый конец матча «Спортингу» только ценой удаления Угарте удалось сорвать атаку «Арсенала».

Выход в 1/4 финала решался в серии пенальти, где был лишь один промах. Не смог забить Мартинелли. Дальше с огромным трудом, но всё же прошёл «Спортинг». Слепая жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу (17 марта) в 15:00 по Москве.