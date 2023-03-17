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«Ференцварош» — «Байер» — 0:2, обзор матча 1/8 финала Лиги Европы, видео голов Диаби и Адли, Черчесов, 16 марта 2023

Станислав Черчесов вылетел из Лиги Европы. «Ференцварош» проиграл в стиле «Ливерпуля»
Михаил Рождественский
«Ференцварош» — «Байер» — 0:2
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Чудо-камбэка в матче с «Байером» не случилось.

Станиславу Черчесову в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» нужен был героизм. После поражения в Германии (0:2) «Ференцварош» оказался в положении, когда надо забивать минимум два и при этом не пропускать. Но план не сработал.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Диаби – 3'   0:2 Адли – 81'

Матч начался по худшему сценарию для «Ференцвароша» из всех возможных — команда Черчесова пропустила уже на 3-й минуте! Мусса Диаби, такое ощущение, воспользовался тем, что соперник ещё не вкатился в игру, очень легко убежал от защитников и реализовал выход один на один. Гол «Байера» означал, что «Ференцварошу» теперь нужно забивать уже не два, а три. Тяжелейшая задача.

Пропущенный гол на некоторое время отправил «Ференцварош» в нокаут. Команда Черчесова растерялась и начала «привозить» себе моменты. Против таких соперников, как «Байер», это вдвойне недопустимо. Вдобавок «Ференцварош» в одном из таких эпизодов лишился игрока: правый защитник Генри Уинго дёрнул заднюю поверхность бедра и отстал от Митчела Баккера, который опасно простреливал изнутри штрафной. Черчесову пришлось провернуть быструю замену и выпустить Маркиньоса.

«Ференцварош» очнулся ближе к середине тайма, но с остротой у ворот соперника было туго. «Байер», вероятно, извлёк урок из первого матча и просто не давал подбираться к Лукашу Градецки, бросаясь на оппонентов большими силами. Решение хозяева нашли в дальних ударах, но из-за этого снизилась вероятность гола. Большинство попыток были откровенно неудачными.

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«Байер» же отлично ловил «Ференцварош» на проседаниях в обороне и создавал моменты. Мог забивать и Сердар Азмун, но бывший нападающий «Зенита» перемудрил с улучшением позиции и потерял мяч. К слову, быстрые атаки «Байера» шли через фланги, по которым высоко подключались Баккер и Жереми Фримпонг.

«Ференцварош» всё же мог забить на 38-й минуте, когда мяч после удара и рикошета прилетел в перекладину. Но гол венгерской команды не вытекал из логики игры. А до перерыва Черчесов успел получить жёлтую карточку. Главный арбитр Артур Суареш Диаш так отреагировал на недовольство российского тренера. Сам Черчесов в этой ситуации проявил себя максимально адекватно и мирно разошёлся с португальцем.

Сердар Азмун

Сердар Азмун

Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

На второй тайм «Ференцварош» должен был выйти с другим настроем, однако началось всё с моментов «Байера». Команда Хаби Алонсо даже забила, но из офсайда. И снова немцам удавалось разрывать фланги соперника. В какой-то момент окончательно пропало понимание, почему счёт всё ещё 0:1. «Байер» не забивал только чудом: вратарь и штанга были против.

Как и в первом тайме, у «Ференцвароша» всё же была своя вспышка. Примерно за полчаса до конца матча команда Черчесова насела на ворота «Байера» и создала несколько моментов. Но той же опасности, что была у соперника, достичь так и не удалось.

После этого темп игры снизился, а атаки стали менее энергичными. Но свой заслуженный второй гол «Байер» всё же забил: «Ференцварош» «обрезался» в центре поля, Диаби покатил в штрафную на Амина Адли, и тот точно пробил под штангу.

Концовка была уже не особо событийной. Полумоменты возникали у «Байера», да и «Ференцварош» пару раз сбегал до чужой штрафной. Но сохранялось полное ощущение, что и те, и другие ждут финального свистка.

Поход «Ференцвароша» в Лиге Европы невозможно назвать провальным: первое место в группе — отличный результат. Но первый матч с «Байером» оставлял надежды на сказку, вместо которой получился вылет в стиле «Ливерпуля». Тоже имелись моменты, однако никакой камбэк при такой игре был невозможен. Черчесов прощается с еврокубками, зато есть хорошая новость: его команда лидирует в Венгрии и уверенно идёт к очередному чемпионству!

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