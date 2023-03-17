«Зарплата Месси не соответствует его игре». Фанаты «ПСЖ» готовят акцию протеста

Звёздный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси попал в непростую ситуацию. Фанаты клуба разочарованы его игрой в Лиге чемпионов и планируют провести своеобразную акцию протеста. При этом в целом Лео проводит хороший сезон — 18 голов и 17 ассистов в 31 матче.

Активные болельщики «ПСЖ» очень недовольны очередным бесславным выступлением команды в Лиге чемпионов. Фанатов разочаровали действия Месси в матчах 1/8 финала с «Баварией», так что теперь они планируют освистать его на домашней игре Лиги 1 с «Ренном» (19 марта). Лео выглядел бледно в плей-офф Лиги чемпионов, но то же самое касается и его одноклубников.

«Мы собираемся освистать Месси. У Лео слишком высокая зарплата. Она не соответствует тому, что футболист делает на поле», — заявили члены фанатской группировки «ПСЖ» Collectif Ultras Paris. При этом они оставили без ответа вопрос, когда собираются освистывать аргентинца: во время объявления составов, в ходе игры или по окончании встречи. Кроме того, фанаты отказались обсуждать другие возможные акции протеста.

Болельщики «ПСЖ» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Болельщики ищут виновных в вылете команды из Лиги чемпионов. Неймар сейчас на больничном, а Килиан Мбаппе пользуется уважением со стороны фанатов. Судя по всему, в такой ситуации Месси примет на себя основной удар. Подобное поведение радикально настроенных болельщиков может поспособствовать отъезду игрока из Парижа.

Окружение президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи удивлено таким развитием событий. «Это очень странный поступок. На последнем ЧМ Месси доказал, что он лучший футболист в мире», — приводит слова источника из окружения босса «ПСЖ» Mundo Deportivo. И тот же источник добавил, что ничего не знает о возможных акциях протеста.

Месси — один из самых высокооплачиваемых футболистов «ПСЖ», но его контракт истекает летом 2023 года. До сих пор непонятно, в каком клубе Лео проведёт следующий сезон. Руководители «ПСЖ» рассчитывают на продление контракта, однако в услугах звёздного футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и МЛС.

Будущее Месси зависит от проекта, который ему предложит «ПСЖ». Пока непонятно, кто займёт пост главного тренера в новом сезоне. По всей видимости, Кристоф Галтье покинет Париж даже в случае победы в чемпионате Франции. Плюс непонятно, останется ли в команде Неймар. По слухам, руководство «ПСЖ» хотело бы от него избавиться.

Лионель Месси и Неймар Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Ещё один нюанс — финансовый фэйр-плей. УЕФА уже предупредил французский клуб, что придётся сократить зарплатный фонд в сезоне-2023/2024. Представители «ПСЖ» уверяют, что деньги на новый контракт Месси у них есть. Но если договор продлят, то на каких условиях? Marca пишет, что пока Лео не обращает внимания на интерес из Саудовской Аравии. На днях отец Месси был в Эр-Рияде, однако обсуждал вопросы, которые не связаны с переговорами о будущем сына.

По информации испанских журналистов, «Аль-Хиляль» готовит для Месси предложение, аналогичное тому, что получил Криштиану Роналду в «Аль-Насре». То есть с астрономической зарплатой. Правда, пока аргентинец рассматривает вариант с «ПСЖ», для него он в приоритете. Сейчас Месси интересует, кто будет главным тренером, укрепит ли клуб состав, есть ли у руководства деньги на его контракт с учётом финансового фэйр-плей. Не исключено, что эта сага растянется до конца сезона.