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Окончательный состав сборной России на матчи с Ираном и Ираком, подробности, мнение, вызов Миранчука и Головина

Миранчук и Головин снова в сборной России! Наконец-то Карпин вызывал игроков для победы
Дмитрий Зимин
Окончательный состав сборной России
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Знакомство с новичками позади.

Сборная России полетит в Иран за победой. При Карпине их не было давно. Прошлый год – лишь успех в игре с Кыргызстаном (2:1). Но на грани. Уткин забил победный на 89-й минуте. Не особо закономерный. Потом ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. И объяснение результата просмотрами новичков. А сквозь эти реплики мысль: когда и если мы вернёмся к официальным турнирам, то не должны стать слабее. То самое возвращение, возможно, потихоньку прорисовывается: летом Россию ждут на соревновании в Центральной Азии (а там, может, и ситуация с восприятием нашего спорта изменится). Чем не повод забыть про знакомства и просмотры?

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Ниже итоговый состав сборной России на Иран и Ирак.

Вратари: Александр Селихов, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Илья Помазун.

Защитники: Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Артём Макарчук, Александр Солдатенков.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Иван Обляков, Алексей Миранчук, Александр Головин.

Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин.

Если сравнивать с игроками, которых вызывали на последние товарняки, есть несколько важных изменений. Карпин скинул всех, кто уже тогда провоцировал вопросы: Агапова, Кривцова, Карпукаса, Садулаева – то есть молодых, которые бесспорно талантливы. Но их время в сборной пока ещё не пришло.

Отсутствие Уткина, Мостового, Писарского – вот что удивляет. Здесь требуется пояснение тренера. Первые двое, вероятно, сейчас не в оптимальной форме. А бомбардир совсем недавно в новом клубе. Может, и правда лучше освоиться. Чтобы продолжать разрывать. В сборной обойдутся без него. Сейчас неплох Тюкавин. Очень хорош Соболев. Интересен выбор и Комличенко, учитывая проблемы «Ростова» с голами. Но тренер ближе, так что ему виднее.

Николай Комличенко

Николай Комличенко

Фото: Михаил Шапаев/РФС

Главная новость – включение в список двух легионеров. Алексей Миранчук и Головин не играли за команду в 2021 года. Теперь приедут вдвоём. Вот как Карпин объяснял их вызов сайту РФС 6 марта.

Валерий Карпин
Валерий Карпин
главный тренер сборной России

«Ранее не вызывали Миранчука и Головина из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдёт в России. Ещё один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется».

Карпин не скрывает важную мысль: с Ираном нельзя сыграть плохо. Это сильный соперник. Участник чемпионата мира. Так что на него наверняка выйдут сильнейшие. Уже не просматриваться перед тренерским штабом, а забирать победу. С Ираком попроще. Но тоже важен результат. Болельщики соскучились.

В любом случае даже по статусу оппонентов эти матчи кажутся более серьёзными, чем прошлогодние. Плюс всё идёт к тому, что с Ираком сборная сыграет в России. Опять же впервые с 2021 года. Международный футбол и Россия в нём потихоньку оживают. И это здорово.

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