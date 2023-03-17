«Реал», «Бавария», «Сити» или «Наполи» — кто выиграет Лигу чемпионов?

Плей-офф Лиги чемпионов в самом разгаре. Матчи 1/8 финала уже позади, и теперь нас ждут четвертьфиналы. В турнире осталось всего восемь команд, но у какой из них больше шансов на трофей? На этот вопрос предлагаем ответить вам. Голосуйте в нашем рейтинге!

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.