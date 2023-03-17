«Реал», «Бавария», «Сити» или «Наполи» — кто выиграет Лигу чемпионов?

Плей-офф Лиги чемпионов в самом разгаре. Матчи 1/8 финала уже позади, и теперь нас ждут четвертьфиналы. В турнире осталось всего восемь команд, но у какой из них больше шансов на трофей? На этот вопрос предлагаем ответить вам. Голосуйте в нашем рейтинге!
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Бавария» (Германия)
«Бавария» пока самый успешный участник Лиги чемпионов в этом сезоне. 18 очков из 18 возможных в «группе смерти» с «Интером», «Барселоной» и «Викторией Пльзень» — поистине исторический результат. Приятный бонус — разность мячей 18:2. Разрывает даже Эрик Максим Шупо-Мотинг, неожиданно ставший полноценной заменой Роберту Левандовскому.
В плей-офф «Бавария» продолжила крушить и дважды победила «ПСЖ», ни разу не пропустив. 1:0 в Париже и 2:0 в Мюнхене — и это при наличии у соперника Лео Месси и Килиана Мбаппе!
«Реал» (Испания)
Действующий победитель Лиги чемпионов занял первое место в группе, но от главного конкурента — «РБ Лейпциг» — оторвался всего на одно очко. А без плей-офф остались «Шахтёр» и «Селтик». Результат команды Карло Анчелотти: 13 очков (четыре победы, одна ничья, одно поражение), разность мячей — 15:6.
В 1/8 финала «Реалу» попался сильный соперник — «Ливерпуль», с которым мадридцы меньше года назад играли в финале Лиги чемпионов. Но проход в следующую стадию получился более чем уверенным. Настроя «Ливерпуля» хватило на половину первого тайма первого матча, когда команда Юргена Клоппа забила два мяча. А потом началось: «Реал» отгрузил пять, итоговый счёт 5:2, после чего в ответной встрече снова победил, на этот раз даже не пропустив — 1:0.
«Манчестер Сити» (Англия)
«Манчестер Сити» уверенно прошёл групповой этап, но дважды очки всё же потерял, сыграв вничью в гостях с «Копенгагеном» и дортмундской «Боруссией». В остальном было без осечек: первое место, 14 очков, разность мячей — 14:2.
В 1/8 финала «Манчестер Сити» достался «РБ Лейпциг». Первый матч закончился ничьей 1:1 и даже, вероятно, дал нейтральным болельщикам надежду на интригу. Но в Англии случилось избиение: «Сити» разнёс немцев со счётом 7:0, а Эрлинг Холанд вошёл в элитный клуб футболистов, забивавших пять мячей в одном матче Лиги чемпионов – на это ему потребовалось 57 минут!
«Наполи» (Италия)
Вероятно, главная сенсация европейского сезона. «Наполи» летом забрал Хвичу Кварацхелию из Грузии, а тот заиграл так, что заслужил сравнения с самим Диего Марадоной. Вместе с Виктором Осимхеном и другими они кошмарят Серию А, но и про Лигу чемпионов не забывают! Команда Лучано Спаллетти заняла первое место в группе, опередив по дополнительным показателям «Ливерпуль» и оставив ниже «Аякс» и «Рейнджерс». Итог: 15 очков и разность мячей 20:6.
В 1/8 финала «Наполи» достался не самый мощный, но и далеко не самый приятный соперник — действующий победитель Лиги Европы «Айнтрахт». Однако интрига в этом противостоянии жила недолго. В Германии «Наполи» прихлопнул соперника со счётом 2:0, а дома окончательно добил — 3:0. Теперь болельщики клуба мечтают не только о скудетто, но и о еврокубке.
«Милан» (Италия)
«Милан» не выходил в четвертьфинал 11 лет, но в этот раз наконец добрался до восьмёрки лучших команд Европы. На групповом этапе действующие чемпионы Италии финишировали вторыми после «Челси», опередив «Зальцбург» и загребское «Динамо». Результат команды Стефано Пиоли: 10 очков (три победы, одна ничья, два поражения), разность мячей — 12:7.
В 1/8 финала ЛЧ «Милан» играл с «Тоттенхэмом». Как и у соседей из «Интера», у команды Пиоли получилось максимально сухое противостояние. Всё решил гол Браима Диаса на седьмой минуте первого матча на «Сан-Сиро», а больше мячей болельщики и не увидели.
«Бенфика» (Португалия)
«Бенфика» номинально самый неожиданный участник четвертьфинала, но это если не вдаваться в подробности. На самом деле, лиссабонцы проводят мощный сезон и в группе Лиги чемпионов набрали 14 очков при разности мячей 16:7. Команде Роджера Шмидта ещё и досталось первое место — благодаря экзотическому показателю выездных голов, поскольку в остальном было полное равенство с «ПСЖ». А за бортом плей-офф остались «Ювентус» и, что куда менее удивительно, «Маккаби» из Хайфы.
В 1/8 финала «Бенфике» откровенно повезло с соперником. Ей достался абсолютный аутсайдер — «Брюгге». Статус бельгийцев «Бенфика» подтвердила в полной мере: сначала увезла 2:0 из гостей, а потом устроила разнос дома — 5:1.
«Интер» (Италия)
«Интер» в последние годы настрадался в Лиге чемпионов, но в этом сезоне дела у команды Симоне Индзаги складываются удачно. В группе итальянцы уступили только мощнейшей «Баварии», при этом оставив без плей-офф «Барселону» и избежав ненужных потерь очков с «Викторией Пльзень». Итог: 10 очков (три победы, одна ничья и два поражения), разность мячей — 10:7.
На жеребьёвке обошлось без неприятных сюрпризов — «Интер» попал на «Порту». И провернул то же самое, что и «Милан»: минимально победил дома и скатал нулевую ничью на выезде. Здесь героем противостояния стал Ромелу Лукаку с голом на 86-й минуте первого матча.
«Челси» (Англия)
«Челси» стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от загребского «Динамо» и сразу же сменил тренера — вместо Томаса Тухеля был назначен Грэм Поттер. К результатам лондонцев стало только больше вопросов, но в еврокубках, надо признать, получается неплохо: первое место при соперниках в лице «Милана» и «Зальцбурга», разность мячей — 10:4.
В 1/8 финала «Челси» попал на дортмундскую «Боруссию», которая, в отличие от лондонцев, проводит сезон успешно и даже борется с «Баварией» за чемпионство в Германии. В Дортмунде англичане проиграли 0:1, но дома собрались и сделали 2:0.
- 17 марта 2023
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