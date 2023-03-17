«Ещё б выложили переговоры — и вообще замечательно». Штаб «Спартака» встретился с судьями!

А что, так было можно?

Тренерский штаб «Спартака» по инициативе собственного руководства встретился с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Мутко Против». По информации источника, на встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и ошибки в матчах московской команды. Якобы разговор получился жёстким, а Каманцев и Мешков признали, что в некоторых эпизодах судьи были неправы. Видимо, речь об ошибках самого арбитра в игре с «Уралом».

Информацию о встрече подтвердили в пресс-службе «Спартака», но не уточняли детали.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога – пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», – сказал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

Дальше данными поделился инсайдер Иван Карпов. Он утверждает, что на встрече обсуждались не только спорные моменты, но и общие тенденции футбола. Абаскаль рассказывал, как, по его мнению, можно сделать игру динамичнее. И в целом всё прошло в благоприятной атмосфере.

Гильермо Абаскаль Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По информации «Чемпионата», для руководства судейского корпуса это не первая закрытая встреча с клубом. И был ещё как минимум один диалог с другой командой РПЛ. Если что – речь не о «Зените». С питерцами по каким-то причинам контактов не было. Хотя в любом случае выглядит странно: выбирать для диалога конкретный клуб вместо того, чтобы разговаривать со всеми. Либо лично, либо устроить общую встречу. Вопросы есть не только у «Спартака».

За это выступает и эксперт «Чемпионата», бывший арбитр Игорь Федотов.

«Судейскому корпусу надо встречаться не только со «Спартаком». И не только когда происходят резонансные события. Но и с другими клубами. Глобально это правильно. Приходят и объясняют. Хорошо, что свою позицию не побоялся объяснить и сам арбитр. Это нормально. Так и должно быть. Ещё бы выложили переговоры — и было бы вообще замечательно. Люди должны понимать, что это именно судейские ошибки, а не какой-то фактор извне.

Я нормально отношусь к этой практике. Открытость со стороны руководства быть должна. Но важно не забывать говорить с другими командами. С «Динамо», например, чтобы объяснить действия Кукуляка. РФС пытается делать судей медийными. Но ведь главное, чтобы не ошибались. А медийными могут быть руководители. Они должны работать со СМИ и болельщиками. Объяснять свою позицию, выкладывать переговоры во время матчей».

При этом сам Каманцев пока не подтверждал факт встречи и не рассказывал подробностей. Последний раз публично судьи встречались с клубами осенью прошлого года. Тогда они объездили чуть ли не все команды с лекциями по спорным моментам. Вполне официальное и понятное мероприятие.

Закрытые встречи же всегда вызывают лишние вопросы. Особенно когда на них нет конкретных ответов.