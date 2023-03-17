«Жеребьёвка — фальсификация». Фанаты убеждены, что УЕФА тащит «Наполи» в финал ЛЧ

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов – получились следующие пары:

«Реал» Мадрид — «Челси»;

«Бенфика» — «Интер»;

«Манчестер Сити» — «Бавария»;

«Милан» — «Наполи».

Победитель пары «Милан» — «Наполи» встретится в полуфинале с победителем пары «Бенфика» — «Интер», а, соответственно, «Манчестер Сити» или «Бавария» встретятся либо с «Реалом», либо с «Челси».

Расклад, при котором в полуфинале гарантированно сыграет итальянская команда, расстроил многих болельщиков: «Твиттер» после жеребьёвки просто заполонили записи об «очередной фальсификации УЕФА». Некоторые почему-то уверены, что всё сделано для того, чтобы «Наполи» сыграл в финале: якобы в одной полуфинальной сетке команды сильно слабее, чем в другой, что открывает прямой путь итальянскому клубу к решающей игре за кубок.

@wanderinsoul: «Конечно, «Наполи» досталась самая простая жеребьёвка, сценарий УЕФА до дурости очевиден. Сфальсифицированный идиотский бардак».

@trevsenpai: «Они сфальсифицировали эту жеребьёвку, чтобы в финале была команда Серии А».

@Mo_Batan: «Обе жеребьёвки еврокубков прошли нечестно».

@namlaajay: «Все жеребьёвки УЕФА так легко предсказать. Я вам отвечаю, была фальсификация. Я всё вижу, УЕФА».

@EtasDaniels: «Эти жеребьёвки всегда сфальсифицированы. ВСЕГДА. Настолько предсказуемо. Как могло получиться так, что «Сити» не попал ни на одну итальянскую команду и попал на «Баварию». Они всегда хотят такие матчи, которые дадут им максимум просмотров, а не делают рандомный выбор».

@KirbyChinsinsi: «Это самая провальная жеребьёвка, которую я только видел. Правда, кажется, что это фальсификация. Ощущение, что им хотелось засунуть самые слабые команды в одну часть, чтобы кто-то из них имел шанс попасть в финал».

@_NiQQi_: «УЕФА что, не мог хотя бы немного перемешать команды? Ощущение, что жеребьёвка — постанова, иначе я не понимаю, как образовалась пара «Милан» — «Наполи» и «Интер» — «Бенфика». Какой в этом прикол?»

@yxngiceberg: «Какая постанова, они просто пытаются предоставить «Наполи» самый простой путь в финал».

@Zweisamkeitt: «Наполи» под защитой, потому что жеребьёвка – сплошная фальшь».

@HowardNas0415: «Ура, мы получили постановочную жеребьёвку, чтобы итальянский клуб попал в финал».

@orisha: «Фальсификация! Давайте уже Суперлигу».

@Cyber_GRC: «Эта жеребьёвка была сделана под итальянцев, и вы не сможете меня переубедить».

По Лиге Европы тоже возникли вопросы: болельщики «Юнайтед» в шоке, что клубу досталась очередная испанская команда. Возмущения очень схожи: фальсификация, бред, предсказуемо до ужаса, аж бесит. «Опять «Севилья», что за жесть!», «Фальсификация, иначе это объяснить невозможно», «Две жеребьёвки – две постановы» – и всё в таком духе.

При этом во время самих трансляций ничего противоестественного замечено не было: даже если УЕФА и подстроил какие-то результаты, то сделал это максимально искусно. Настолько, что даже не прикопаешься к самому процессу – только к результатам.