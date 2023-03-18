Карпин забыл про одного легионера. У Оздоева сезон не хуже, чем у Головина и Миранчука

Валерий Карпин впервые за долгое время вызвал в сборную России легионеров, выступающих в Европе. В окончательный состав попали полузащитники Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Торино». По словам главного тренера, это связано с двумя причинами. Во-первых, с силой ближайшего соперника – участника ЧМ-2022 Ирана, с которым наша национальная команда к тому же играет на выезде. Кроме того, пауза затянулась: пора российским легионерам вспомнить, чем живёт сборная.

Это решение Карпина можно только приветствовать. В национальную команду должны вызываться лучшие футболисты страны, даже когда обстоятельства требуют давать игровое время талантливой молодёжи. Однако, пригласив Головина и Миранчука, тренер почему-то не вспомнил о другом российском легионере, выдающем отличный сезон – Магомеде Оздоеве. Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» в 22 матчах Суперлиги поучаствовал в восьми голевых атаках команды: забил четыре гола, сделал две голевые передачи и заработал два пенальти. Пусть чемпионат Турции уступает по уровню чемпионатам Франции и Италии, он на сегодняшней день во многом превосходит РПЛ.

В турецкой лиге не заиграл Артём Дзюба, а Оздоев – смог. При этом, в отличие от экс-капитана сборной России, Магомед, кажется, не имеет проблем во взаимоотношениях с тренером. Представитель полузащитника Анзор Гаргаев так прокомментировал его отсутствие в заявке национальной команды:

«У главного тренера прерогатива выбора. Мы полностью придерживаемся этой установки. Если Карпин является тренером, это сугубо его выбор. Насколько я знаю, с Магомедом Карпин не связывался, но при этом между ними нет никакого недопонимания, конфликта. Если Карпин посчитает необходимым в следующий раз вызвать Магомеда, он с радостью поедет. Оздоев – гражданин России. Провёл немало игр за сборную. Если не захочет Карпин вызывать, без проблем» (Metaratings.ru).

В общем, Оздоев, судя по всему, ждал звонка от Карпина. Но не дождался. Почему – неизвестно. Возможно, всё дело в том, что в ноябре 2022-го Магомеду исполнилось 30 лет, а Валерий не хочет, чтобы на данном этапе за сборную России выступали футболисты из категории 30+. С другой стороны, Карпин вызвал из «Зенита» Далера Кузяева, которому стукнуло 30 в январе. Значит, проблема, наверное, не в возрасте.

Оздоев прогрессирует у Андреа Пирло, даже будучи зрелым футболистом. Вероятно, легендарный в прошлом игрок сборной Италии ещё не стал большим тренером, но центрхав от центрхава точно что-то почерпнуть может. Вообще, у Пирло результаты становятся лучше. «Фатих Карагюмрюк» не потерпел ни одного поражения в последних девяти турах Суперлиги и поднялся на девятое место (по потерянным очкам – на восьмое).

До декабрьской паузы Оздоев отметился лишь одной голевой передачей и заработанным пенальти. В матче с «Истанбулспором» Магомед поддержал атаку рывком из глубины по правому полуфлангу и в касание забросил мяч на дальнюю штангу под удар головой. В игре с «Хатайспором», ворвавшись в штрафную соперника слева, российский полузащитник получил удар по ногам, и судья поставил 11-метровый.

Магомед Оздоев празднует забитый гол Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Getty Images

Потом Пирло стал использовать Оздоева повыше – как следствие, выросла результативность легионера. В этих девяти матчах, составивших беспроигрышную серию «Фатих Карагюмрюк», Магомед четыре раза поразил ворота соперников. И добавил к этому голевой пас с заработанным пенальти.

Во встрече с «Трабзонспором» Оздоев забил курьёзный первый гол. Открылся левее центра, получил мяч, а после этого сделал полупас-полуудар. Мяч полетел по неудобной для голкипера траектории (партнёр-форвард не дотянулся до него) и влетел в сетку. В матче с «Коньяспором» россиянин тоже открыл счёт. Поддержал атаку вторым темпом, одним касанием обработал мяч, а другим пробил из-за штрафной. Небольшой рикошет сыграл в пользу нашего полузащитника. В той же игре Оздоев ассистировал на последних минутах: при ауте хорошо открылся в штрафной под мяч, развернулся, находясь под давлением сразу троих оппонентов, и прострелил – получился пас под удар.

Потом в матче с «Бешикташем» гол Оздоева спас «Фатих Карагюмрюк» от поражения. В ходе быстрой атаки по центру Магомед ворвался из глубины под скидку, выскочил один на один и пробил в падении над вратарём. После этого от россиянина досталось «Сивасспору». Наш полузащитник снова совершил рывок под скидку после аута и нанёс точный удар низом в касание с 14–15 метров. Наконец, в последней игре с «Гиресунспором» Оздоев опять помог «Фатих Карагюмрюк» уйти от поражения. Эпизод в чём-то похожий: аут, сброс мяча и попадание опоздавшего защитника по ноге россиянину.

По оценкам статистического сайта Whoscored.com, Оздоев входит в топ-5 игроков «Фатих Карагюмрюк» с оценкой 6,74 балла. По индексу InStat россиянин вообще второй после итальянского нападающего Фабио Борини. В среднем за 90 минут на поле Магомед отдаёт 43 передачи с 83% точности, выигрывает 50% единоборств, совершает 4,9 подбора мяча, 3,2 перехвата и 1,59 отбора. Цифры – лишь иллюстрация к игре. Главное, что Пирло очень ценит нашего легионера.

Российские болельщики (за небольшим исключением) не видели Оздоева с мая 2022-го. А за сборную Магомед в последний раз и вовсе выступал летом 2021-го на чемпионате Европы. То есть ещё под руководством Станислава Черчесова.