«Спартак» бесславно слил сезон». Худший матч в Оренбурге топ-клуб РПЛ провёл при Кононове

20-й тур РПЛ откроется матчем в «Оренбурге, куда приехала вторая команда чемпионата. «Спартак» три раза играл в этом городе в РПЛ и одержал две победы. Единственное поражение пришлось на сезон-2018/2019. Встреча состоялась в заключительном туре и завершилась победой хозяев — 2:0.

Тот сезон сложился для «Спартака» тяжело. Команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов, заняла последнее место на групповом этапе в Лиге Европы, завершила выступление в Кубке России на стадии 1/4 финала. В октябре 2018-го руководство попрощалось с главным тренером Массимо Каррерой и через месяц утвердило на этом посту Олега Кононова.

Перед заключительным туром красно-белые занимали четвёртое место в таблице РПЛ, опережая на одно очко ЦСКА. Разумеется, «Спартак» рассчитывал оставить принципиального соперника позади. Но был и другой существенный момент — четвёртая строчка гарантировала путёвку в групповой этап Лиги Европы. Пятой команде РПЛ для попадания в основную сетку необходимо было пройти два раунда квалификации.

Олег Кононов Фото: fcorenburg.ru

«Оренбург» находился в середине таблицы, а командой руководил нынешний главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. На матч со «Спартаком» в составе середняка среди прочих вышли Сергей Терехов (сейчас играет за «Сочи»), Алексей Сутормин (теперь представляет «Зенит») и Джордже Деспотович (позднее оказался в «Рубине» и тульском «Арсенале»). У красно-белых несколько футболистов отсутствовали из-за травм, а Фернандо и Луис Адриано пропускали встречу из-за перебора жёлтых карточек.

«Спартак» вышел на матч с экспериментальной средней линией: Наиль Умяров — Роман Зобнин — Аяз Гулиев. Очередную грубейшую ошибку совершил вратарь столичного клуба Александр Максименко. По ходу того сезона он ронял мяч из рук в Греции и пропускал после удара динамовца Владимира Рыкова с центра поля. На этот раз вратарь занял неверную позицию при дальнем штрафном. Он заранее приготовился к игре на выходе и запустил мяч в ближний угол после удара Рикарду Алвеша.

После этого Максименко несколько раз спас команду после обводящих ударов, а затем самоотверженно бросился в ноги Деспотовичу. Но на тот момент команда уже проигрывала. Одноклубники Максименко показали невзрачную игру в нападении. Первый удар в створ пришёл только на 34-й минуте. Футболисты совершили множество ошибок при простых передачах на несколько метров и выполнили кучу бестолковых навесов.

В самой концовке Максименко отметился очередным «привозом». Вратарь оказался первым на мяче и опередил Артёма Кулишева. Казалось, что сейчас голкипер выбьет куда подальше или отдаст кому-то из защитников. На деле всё получилось иначе. Максименко не рассчитал отскок от газона, после чего выполнил бесполезный подкат в ноги сопернику. Кулишев воспользовался таким подарком, легко ушёл от Айртона и спокойно направил мяч в пустые ворота.

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Но на этом беды «Спартака» не закончились. В параллельном матче ЦСКА уничтожил «Крылья Советов» (6:0) и сбросил красно-белых на пятую строчку. «Спартак» упустил место в основной сетке Лиги Европы, а также установил клубный антирекорд по голам. За весь сезон в РПЛ московский клуб отличился всего 36 раз. К примеру, ЦСКА забил 46 мячей, а «Краснодар» (бронзовый призёр того сезона) — 55. Даже «Оренбург» отличился 39 раз.

На пресс-конференции после матча Кононов отметил влияние Максименко на итоговый результат. «Мы увлеклись атакой, и соперник доставил проблемы, — сказал тренер. — Пропустили со стандарта и второй мяч по глупости. Мы достаточно большими силами атаковали, и это неизбежно, когда могут быть такие выпады соперника. Игра Максименко? Он допустил две ошибки, и это повлияло на результат».

Александр Максименко Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Объединение болельщиков «Фратрия» после игры опубликовало пост в социальных сетях. «Ваше безволие станет легендой. «Спартак» бесславно слил сезон в заключительном матче чемпионата, проиграв в гостях «Оренбургу» (0:2) и лишившись путёвки в групповой турнир Лиги Европы. Только пятое место в чемпионате России», — гласил текст сообщения.

А вот Максименко спартаковские фанаты поддержали: «Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча». Вратарь оценил сообщение и поставил лайк. А потом опубликовал короткий пост со словами благодарности за поддержку.

Пресс-служба «Спартака», в свою очередь, разместила заявление на официальном сайте клуба.

— К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам 30 туров «Спартак» занял в таблице Российской Премьер-Лиги только пятое место. Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты… Но команда сделает всё возможное, чтобы стать сильнее!

В следующем сезоне для «Спартака» всё сложилось ещё хуже. Команда так и не добралась до основной сетки Лиги Европы — проиграла в квалификации «Браге» (0:1, 1:2). Лиги конференций тогда ещё не существовало, так что после поражения московский клуб завершил еврокубковую кампанию. Олег Кононов покинул пост главного тренера по ходу сезона, а его место занял Доменико Тедеско. В итоге «Спартак» занял лишь седьмое место в чемпионате.