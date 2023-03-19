Свиная голова или, может, забег Бэйла? Рейтинг лучших матчей между «Реалом» и «Барсой»

«Реал» против «Барселоны» – возможно, главный матч, который только существует на клубном уровне. Такие игры называют «класико». Их было уже 252 во всех турнирах (101 победа «Реала» и 99 раз выигрывала «Барселона»). Если учитывать ещё и товарищеские матчи, то набирается 286 встреч (105 побед у «Реала» и 116 – у «Барсы»).
Перед очередной встречей мы решили выбрать главное «класико» в истории противостояния. Для этого мы отобрали пять самых великих игр, на наш взгляд. Дальше дело за вами. Выбирайте, какой матч стоит считать главным.
- Если вы считаете какой-то из матчей круче других, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если думаете, что встреча была не самой яркой, и вам больше по душе другая, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Реал» — «Барселона» — 2:1, 2014 год
Тот случай, когда в «класико» решалась судьба трофея. Финал Кубка Испании проходил в Валенсии. Команды обменялись голами (Ди Мария забил за «Реал», а Бартра – за «Барсу»), и казалось, что в основное время команды так и закончат. Однако на 85-й минуте случился знаменитый гол Гарета Бэйла.
Валлиец перешёл в «Реал» летом 2013 года, и на тот момент это был самый дорогой трансфер в истории футбола (€ 100 млн). Первый сезон вингера в Испании был отличным: 15+12 по системе «гол+пас» за 27 туров Ла Лиги. Ну а забег по левому флангу со своей половины поля – это то, что вошло в историю Кубка Испании. Около 15 метров Бэйл пробежал за пределами поля, но всё равно обогнал того же Бартру.
«Реал» — «Барселона» — 11:1, 1943 год
До 1943 года ещё не существовало такого яростного противостояния «Реала» и «Барселоны». Оно началось именно с этого матча – полуфинала Кубка генералиссимуса (так раньше назывался Кубок Испании). Увы, с тех пор остались противоречивые свидетельства, которые обросли мифами. Если хотя бы половина из них – правда, то это был один из самых жутких матчей в истории футбола, и непонятно, как вообще был доигран.
Сообщалось, что военные ещё до начала встречи приказали футболистам «Барселоны» проиграть. По одной из версий, им угрожали пистолетом, поэтому уже в первом тайме команда гостей не сопротивлялась и позволила забить восемь мячей. По другой версии, футболистов «Барселоны» вообще избили, и они вышли на поле хромая. Известно, что гости остались в меньшинстве на 32-й минуте за фол (говорят, что его не было, но видео-трансляций тогда не существовало).
В гостевых футболистов кидали даже бутылки, а вратарь «Барселоны» не прыгал за мячом, потому что уворачивался от монет и камней. Ещё зрители мешали вбрасывать аут, хватая футболистов. Ну а массажиста «Барсы» арестовали прямо во время матча, потому что он сцепился с полицейскими, которые выкрикивали оскорбления.
«Барселона» — «Реал» — 5:0, 2010 год
Первый сезон Моуринью в чемпионате Испании (если не учитывать работу ассистента в «Барселоне»). Его «Реал» шёл на первом месте с великолепной группой атаки (Роналду, Бензема, Ди Мария, Озил). Эго португальского тренера было на пике, когда его команда потерпела разгромное поражение на поле главного противника.
Этот матч выделяется с разных точек зрения. В плане эмоций тут было всё. Гвардиола в какой-то момент отбросил мяч, а тренера за это толкнул Роналду. Ещё несколько месяцев назад Рамос и Пуйоль вместе выиграли чемпионат мира, а тут вцепились друг в друга. Защитник «Реала» на 92-й минуте хватал за лицо нескольких соперников, уже получив красную карточку.
С точки зрения тактики (и даже футбольной философии) – это был знаковый матч. Тики-така «Барселоны» на тот момент переворачивала понимание самой игры. И не только в Испании, а во всём мире. После этого Моуринью признавал на пресс-конференции, что у «Барселоны» есть своя ДНК, а «Реалу» требуется найти свою. Ну а по словам президента клуба Флорентино Переса, это был худший матч в истории его клуба.
«Реал» — «Барселона» — 0:5, 1974 год
Йохан Круифф – особенный футболист для «Барселоны». Когда он уходил из «Аякса», его хотел заполучить и мадридский «Реал». Однако нападающий выбрал Барселону – в этом городе он несколько раз бывал в отпуске, и ему понравилось. Кроме того, «Барсу» возглавлял соотечественник Ринус Михелс. Трансфер стал самым дорогим в истории футбола на тот момент (около £ 1 млн). Подписав контракт с каталонским клубом, Круифф заявил, что никогда не перешёл бы в команду, которая ассоциируется с диктатором Франко.
Тот сезон стал важнейшим в истории «Барселоны». Удалось разгромить «Реал» на его поле со счётом 5:0. Круифф (обладатель «Золотого мяча» на тот момент) забил сам и помог забить ещё три мяча партнёрам. В сезоне-1973/74 каталонцы впервые за 14 лет выиграли чемпионат Испании.
«Барселона» — «Реал» — 0:0, 2002 год
В ноябре 2002 года две главные испанские команды были не в лучшем состоянии – «Барса» шла на 10-м месте, а «Реал» — на четвёртом. Та игра вошла в историю в первую очередь из-за Луиша Фигу. Он пять лет отыграл в «Барселоне», а в 2000-м перешёл в «Реал». Болельщики каталонцев посчитали это абсолютным предательством. Фанаты делали баннеры, называя футболиста иудой (juda$).
В 2002-м Фигу проводил лишь второй матч за «Реал» на «Камп Ноу». Несколько игр он пропустил из-за травм и дисквалификаций. Португалец стабильно подавал в «Реале» угловые, но в первом матче на «Камп Ноу» воздержался – вместо него это делали партнёры. А в 2002-м Фигу принципиально пошёл подавать сам. И не уходил, несмотря на то, что кидали в него с трибун. А бросали всё, что только было под рукой: в том числе стеклянные бутылки и свиную голову. Целый дождь из разных предметов. Матч даже пришлось прервать и увести футболистов с поля. После возобновления встречи метание предметов не остановилось, но игру всё-таки довели до конца.
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