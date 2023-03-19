Свиная голова или, может, забег Бэйла? Рейтинг лучших матчей между «Реалом» и «Барсой»

«Реал» против «Барселоны» – возможно, главный матч, который только существует на клубном уровне. Такие игры называют «класико». Их было уже 252 во всех турнирах (101 победа «Реала» и 99 раз выигрывала «Барселона»). Если учитывать ещё и товарищеские матчи, то набирается 286 встреч (105 побед у «Реала» и 116 – у «Барсы»).

Okko. Начало игры — в 23:00 мск. Матч 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» в прямом эфире покажет. Начало игры — в 23:00 мск.

Перед очередной встречей мы решили выбрать главное «класико» в истории противостояния. Для этого мы отобрали пять самых великих игр, на наш взгляд. Дальше дело за вами. Выбирайте, какой матч стоит считать главным.

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