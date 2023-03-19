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ЦСКА — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч 20-го тура РПЛ, видео голов, 19 марта 2023 года

Суперматч в РПЛ! Случится ли историческая победа ЦСКА над «Зенитом»? LIVE
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
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ЦСКА — «Зенит». LIVE
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Чемпион не проигрывает сегодняшнему сопернику уже больше четырёх лет.

Всем привет! 20-й тур РПЛ подходит к концу, но менее интересно от этого не становится. Последняя встреча игровой недели станет главной: ЦСКА примет «Зенит» в Москве. Команды по-разному проводят сезон: армейцы пытаются обрести стабильность с Владимиром Федотовым, а сине-бело-голубые несутся к очередному титулу. Но матч пройдёт в столице, а это дополнительная интрига.

Если ЦСКА сумеет одолеть «Зенит», победа станет исторической. Дело в том, что московская команда не может переиграть сегодняшнего соперника уже больше четырёх лет. Последняя победа ЦСКА над «Зенитом» случилась 11 ноября 2018 года!

Всего же у ЦСКА и «Зенита» к настоящему моменту 163 встречи. Несмотря на статистику последних лет, преимущество по победам по-прежнему на стороне армейцев — 68. У «Зенита» выигранных матчей 47, а ещё 48 раз команды сыграли вничью.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча игрового дня в России. Оставайтесь с нами и следите за развитием событий!

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
1
2
0
0
1
0
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Теги Футбол РПЛ ФК Зенит ПФК ЦСКА •••

Заглавное фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Источник: «Чемпионат»

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