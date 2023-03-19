Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Барселона» — «Реал» Мадрид, текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги, 19 марта 2023 года, где смотреть

Главный матч недели в Европе! Третье столкновение «Барсы» и «Реала» в 2023 году. LIVE
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
,
«Барселона» — «Реал» Мадрид
Комментарии
Последний шанс Мадрида вернуться в чемпионскую гонку.

Привет, друзья! В мировом клубном футболе нет противостояния круче, чем «Барселона» — «Реал». Сегодня, 19 марта, нас ждёт очередная серия этой бесконечной истории, уже третья в 2023 году. В середине января испанские гранды разыграли национальный Суперкубок в Саудовской Аравии. 2 марта встретились в полуфинале Кубка Испании. Оба матча завершились в пользу каталонцев. Теперь они сойдутся в Ла Лиге. И это последний шанс Мадрида возродить интригу в Примере. Сейчас между грандами девять очков, поэтому только победа гостей оставит вопрос о чемпионстве открытым. Любой другой результат фактически откроет зелёную улицу «Барсе» к титулу.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию с «Камп Ноу» — предлагаем последить за главным матчем уикенда вместе с нами.

Испания - Примера. 26-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023