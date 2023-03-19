Главный матч недели в Европе! Третье столкновение «Барсы» и «Реала» в 2023 году. LIVE

Привет, друзья! В мировом клубном футболе нет противостояния круче, чем «Барселона» — «Реал». Сегодня, 19 марта, нас ждёт очередная серия этой бесконечной истории, уже третья в 2023 году. В середине января испанские гранды разыграли национальный Суперкубок в Саудовской Аравии. 2 марта встретились в полуфинале Кубка Испании. Оба матча завершились в пользу каталонцев. Теперь они сойдутся в Ла Лиге. И это последний шанс Мадрида возродить интригу в Примере. Сейчас между грандами девять очков, поэтому только победа гостей оставит вопрос о чемпионстве открытым. Любой другой результат фактически откроет зелёную улицу «Барсе» к титулу.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию с «Камп Ноу» — предлагаем последить за главным матчем уикенда вместе с нами.