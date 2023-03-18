В Испании разыграли пенальти в стиле Месси и Суареса. Получилось нелепо

Розыгрыш пенальти – нечастое явление в футболе. Многие помнят, как в 2016 году Лионель Месси и Луис Суарес исполнили такой трюк в матче с «Сельтой». Но бывают и курьёзные попытки. Субботняя встреча двух середняков Ла Лиги, в которой «Райо Вальекано» поделил очки с «Жироной» (2:2), не привлекла бы большого внимания, если бы не фейл двух футболистов хозяев.

На 23-й минуте счёт открыл Иси Паласон. Он получил мяч от Оскара Трехо и после аккуратного паса точно пробил издали в девятку. Через шесть минут «Жирона» сравняла – Виктор Цыганков воспользовался отскоком вблизи от ворот и быстро отправил мяч мимо вратаря. «Райо Вальекано» почти сразу сделал счёт 2:1 в свою пользу: Оскар Трехо прибавил к голевой передаче забитый мяч.

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Перед перерывом «Райо Вальекано» заработал пенальти. Защитник «Жироны» Арнау Мартинес свалил игрока соперника в подкате, и главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес, переговорив с бригадой VAR, указал на «точку». Арнау Мартинес получил жёлтую карточку, а Оскар Трехо не забил пенальти – Пауло Гассанига угадал направление удара. Вратарю «Жироны» не повезло – арбитр попросил перебить. На этот раз Оскар Трехо схитрил – подбежал к 11-метровой отметке и отпасовал набегавшему Иси Паласону. Испанец был первым на мяче, но пробил выше створа.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Забей «Райо Вальекано», и команда из Мадрида могла одержать первую победу за шесть матчей. Но этого не произошло – после перерыва Виктор Цыганков оформил дубль и принёс «Жироне» одно очко. Теперь «Райо Вальекано» отстаёт на два очка от «Вильярреала» и зоны еврокубков, а Оскар Трехо и Иси Паласон в одной компании с Тьерри Анри и Робером Пиресом, которые также не смогли реализовать пенальти в октябре 2005 года в матче с «Манчестер Сити». А вот у Михаила Мудрика, когда он играл в юношеской команде донецкого «Шахтёра», получилось!