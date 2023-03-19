Оборона «Спартака» не готова к современному футболу. Матч с «Оренбургом» это доказал

Известно, что «Оренбург» хорошо играет дома. В текущем сезоне РПЛ у команды Марцела Лички лишь одно поражение на стадионе «Газовик». Да и случилось оно давным-давно — ещё 16 июля, в 1-м туре с «Крыльями Советов» (2:4). По забитым мячам в родных стенах накануне тура «Оренбург» и вовсе был второй командой лиги (26), уступая лишь «Зениту» (37).

А ещё не секрет, что «Оренбург» умеет проводить быстрые комбинации, которые являются визитной карточкой. В удачном матче недельной давности с «Сочи» (4:0) у команды Марцела Лички даже прошли две голевые контратаки от своей штрафной, в ходе которых на чужой половине поля оренбуржцы находились менее десяти секунд! Тормозить без повода — не про них.

Отнестись к такому сопернику спустя рукава «Спартак» никак не мог — «Оренбург» давно уважать себя заставил. Выходит, команда Гильермо Абаскаля сыграла в полную силу. Но всё равно влетела — 0:2. Значит, в красно-белом механизме что-то не так.

Потерялся даже капитан «Спартака» и защитник сборной России Георгий Джикия

«Спартак» не стал упрощать игру. Не было ни акцента на длинные передачи, ни насыщения защитной линии. Команда решила сыграть в свой футбол: и низом мяч часто разыгрывала, и большими силами вперёд шла. В итоге подобный подход привёл к двум голевым контратакам «Оренбурга». Показательно, что при обороне оба раза у красно-белых был хаос.

Перед первой голевой атакой чудовищный обрез совершил Антон Зиньковский — его пас перехватил Дмитрий Воробьёв. Просчёт кошмарный, но у его партнёров ещё была возможность всё исправить.

Прессинг Мансильи, обрез Зиньковского и перехват Воробьёва перед первой голевой атакой «Оренбурга» Фото: Кадр из видео

Но что они сотворили? Георгий Джикия ринулся на Воробьёва, которого уже встречал Павел Маслов. Своим смещением капитан «Спартака» открыл возможность для паса на Юрия Ковалёва, который в итоге и открыл счёт. Катастрофическая неразбериха!

Смещение Джикии в центр позволит Воробьёву вывести Ковалёва один на один с вратарём Фото: Кадр из видео

А вот как это выглядело в динамике.

В начале второй голевой атаки «Оренбурга» правый защитник Даниил Денисов находился у чужой штрафной и умудрился запустить Мансилью себе за спину, а догнать оппонента так и не смог! Здесь и сейчас Денисова мог спасти неточный пас партнёра Мансильи, но Вера классно исполняет доставку мяча в подобных случаях.

Денисов запускает Мансилью себе за спину при начале второй голевой атаки «Оренбурга» Фото: Кадр из видео

Но и тут провал одного игрока у спартаковцев ещё была возможность исправить. В конце концов, Мансилье предстояло пробежать с мячом более 50 метров! Изначально всё было хорошо: Маслов держал Воробьёва, а Джикия смотрел за набегающим Ковалёвым. Но в конечном счёте Маслов рванул на Мансилью, а Джикия замедлился и не успел переключиться на Воробьёва — так центрфорвард остался один перед воротами. Джикия переключиться мог, ведь Ковалёв в итоге застрял в глубине.

Маслов держит Воробьёва, а Джикия приглядывает за Ковалёвым Фото: Кадр из видео

Маслов выдвигается на Мансилью, а Джикия не успевает переключиться на Воробьёва Фото: Кадр из видео

При втором голе «Спартак» мог точно разобраться, ведь был ещё Руслан Литвинов. Опорник всю атаку был в роли зрителя. А ведь именно он был рядом с Воробьёвым, когда Мансилья начинал своё ускорение за спину Денисову. Почему потом Литвинов никуда не успел?! Опорник завис — и в штрафную не побежал, и страховать правого защитника не ускорился. Очень легко устранил сам себя из обороны.

Местоположение Литвинова при развитии второй голевой атаки «Оренбурга» Фото: Кадр из видео

Вот как этот момент выглядит в динамике.

Удивительно, но, чтобы заставить защитников «Спартака» теряться, «Оренбургу» стоило лишь периодически включать скорости в атаке! И это ближайший преследователь «Зенита»?

Голевые эпизоды не случайность. «Спартак» зависал на протяжении всего матча

За игру вторая команда лиги позволила «Оренбургу» нанести 21 удар всего и сразу 12 из пределов штрафной — никто в РПЛ в субботу не дал сопернику так много. Хозяева вполне могли забить и третий мяч. Что интересно, похожим образом.

В одном из эпизодов «Спартак» спас голкипер Александр Селихов. Голевой момент возник после обреза Мартинса на своей половине. Когда в похожем эпизоде ошибку допустил Зиньковский, «Оренбург» открыл счёт.

Обрез Мартинса Фото: Кадр из видео

Из глубины опасные прорывы у «Оренбурга» тоже были. В одном из эпизодов Мансилья даже вышел один на один с Селиховым, убежав за спину Литвинову.

Выход один на один Мансильи после паса со своей половины поля Фото: Кадр из видео

Интересно, что после зимней паузы «Спартак» в РПЛ уже в третьем матче подряд пропускает два мяча — ранее такое было в играх с «Уралом» и «Факелом». С каждым разом подобное удивляет всё меньше. Кажется, соперники поняли, что ничего страшного в обороне Абаскаля нет. Промахи могла бы компенсировать атака, но там проблемы с реализацией.

«Оренбург» напомнил о провалах наших команд в еврокубках

Очень приятно, что в РПЛ сейчас такой «Оренбург» есть. Респект Марцелу Личке за работу! Раньше подобные фиаско наших топ-команд мы видели в еврокубках. В последние годы и вовсе частенько. И для нас они обычно становились неожиданностью. Теперь же и в России есть очень дерзкая и, что важно, качественная атакующая команда, которую мы не относим к топовым. А раз так, у нас будет меньше шансов для переоценки возможностей того или иного клуба.

«Спартак» и конкретно Абаскаль достойны похвалы за узнаваемый атакующий футбол и частичную реализацию задумок по ходу сезона. Но на втором месте сейчас команда находится не только благодаря себе, но и за счёт проблем конкурентов. Начало сезона на это явно указывает, как и отдельный матч с «Оренбургом». К слову, уже сегодня «Спартак» может слетать на третье место – «Ростову» всего лишь нужно выиграть у «Химок».