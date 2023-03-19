Антонио Конте перегорел. Выдал интервью, после которого у него нет будущего в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» умудрился потерять очки с последней командой АПЛ – 3:3. Тут важно отметить, что «Саутгемптон» сравнял счёт на 93-й минуте с весьма сомнительного пенальти. Обычно в такой ситуации тренер будет недоволен судейством, но Антонио Конте прошёлся по своим игрокам. И даже по своему клубу.

Сначала тренер отправился на флеш-интервью, где ответил на несколько вопросов вещателя SkySports. Вот что сказал итальянец:

– Мы проиграли в Кубке Англии «Шеффилду». Помню, у них была половина состава – молодые, не из первой команды. Сегодня мы побеждали «Саутгемптон» со счётом 3:1. Вы знаете моё понимание футбола: случиться может что угодно в любой момент, нужно опасаться происходящего. Есть такое, что тренер – первый, кто ответственен, клуб – первый, кто виноват, а игроки… Футболисты должны брать на себя ответственность. То, что мы видим в последние месяцы, мне не нравится. Я не привык видеть такие ситуации. Я вижу много эгоистичных футболистов, а не команду.

– Как вы планируете это исправить? Насколько это разочаровывает вас как тренера?

– Сейчас мы достигли высшей точки. Можно прикрывать один глаз или два, но правильно держать их открытыми и говорить правду. Мы должны делать фанатов счастливыми, а мы этого не делаем. Нам всем нужно брать на себя ответственность. Все должны её брать. Не только клуб за свои трансферы. Тренер… У клуба было много важных тренеров в прошлом, а проблема была всегда одна. Возможно, если мы начнём считать, что игроки должны нести ответственность, то будет подходящий момент для их развития. В противном случае мы рискуем остаться вне еврокубков.

Антонио Конте Фото: Warren Little/Getty Images

Уже это высказывание Конте было весьма мощным. Редко тренер позволяет себе вот так критиковать игроков – публично требовать, чтобы они брали на себя ответственность. Однако этот комментарий был лишь затравкой, потому что затем тренер отправился на пресс-конференцию и отвечал на вопросы журналистов. И тут Антонио снова был откровенен.

– Мы профессионалы. Клуб нам много платит. Игроки получают деньги. Я получаю деньги. Понимаете? И не для того, чтобы находить оправдания, утрачивать дух и терять чувство причастности. И не для того, чтобы воздерживаться от ответственности. А мы именно это и демонстрируем. Для меня такое неприемлемо. Для меня. Первый раз в карьере вижу такую ситуацию. До сих пор я не мог её исправить, но по сравнению с прошлым сезоном стало хуже.

– Почему?

– Я не знаю. Потому что они привыкли к этому тут. Привыкли не играть за что-то важное. Они не хотят играть под давлением. Они не хотят играть при стрессе. Ну да, без этого же проще. Такова история «Тоттенхэма». 20 лет при этом владельце, и они ничего не выиграли. Почему?

Высказывания Конте – это информационная бомба. И первое ощущение, что тренер делает всё для увольнения. Что-то похожее выдал Роналду в ноябре, но тогда это было явно лучше спланировано, а тут тренер взорвался на эмоциях после упущенной победы. Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает через 2,5 месяца. И интересно, что председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниел Леви присутствовал на выездном матче в Саутгемптоне.

Дэниел Леви Фото: Michael Steele/Getty Images

Само собой, к высказываниям Конте можно относиться по-разному. В чём-то он, вероятно, прав, хотя в такой форме заявления тренера выглядят недопустимыми. И речь здесь не только про публичную критику руководства и футболистов (хотя это тоже), но и про то, что Конте перешёл на «они» в какой-то момент. Часто такое слышали? Тем более в топ-клубе. А самое забавное, что всего лишь неделю назад Конте отвечал на вопрос про разногласия с Ришарлисоном и напоминал, как важно говорить именно «мы».

Заход «первый раз в карьере вижу такое» напоминает слова классической злой учительницы в школе: «Вы худший класс в моей жизни!» Нужно понимать, что Конте всегда был скандальным. Это как бы входило в его стоимость. Просто обычно это были жалобы на недостаток трансферов. Теперь же руководителей «Тоттенхэма» пнули по больному месту (отсутствие трофеев).

Конте намекает, что это с футболистами и владельцем что-то не в порядке. Возможно так оно и есть, но такими высказываниями Конте сам разрывает связь с руководством и игроками. И делает это в момент сезона, когда ещё есть шансы на попадание в топ-4.

В этом плане таблица АПЛ сейчас выглядит противоречиво. С одной стороны, «Тоттенхэм» держится на четвёртом месте по набранным очкам. С другой – по потерянным идёт шестым! Впереди ещё 10 туров, и за это время вполне можно побороться за место в Лиге чемпионов, но Конте пошёл на открытый конфликт с командой и клубом.

Таблица АПЛ

Мы сейчас не можем знать, как оно сложится. Может быть, эмоциональный взрыв от Конте зарядит команду. Но пока больше похоже, что тренер перестал держать под контролем себя, футболистов и вообще ситуацию.

Конте – своего рода эмоциональный вампир. А ещё он может на сборах нагрузить футболистов до тошноты. И это не фигура речи – игроки натурально блюют. И если тренер говорит, что в команде не бьются друг за друга, то в этом, вероятно, есть и его вина. Тем более что команда с 2021 года кадрово изменилась под тренера, а лидеры всё те же, что и раньше – Кейн, Хёйбьерг и Сон (хотя этот сезон у корейца невнятный). С другой стороны, трансферы Бентанкура, Кулушевски и Перишича получились вполне удачными. Только вот через 2,5 месяца, по всей видимости, это будет иметь значение уже для другого тренера.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что досрочное увольнение Конте не планируется. Видимо, Антонио всё-таки отработает контракт до конца и летом покинет команду. Хотя тяжело представить, чтобы владельцы проигнорировали такие заявления. Недавно Конте перенёс операцию и лечился. Кажется, его уход из клуба уже прямо сейчас пошёл бы на пользу всем.