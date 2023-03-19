«Ростов» обыграл «Химки». Карпин обошёл «Спартак» и теперь гонится за «Зенитом»!

«Химки» и «Ростов» – команды с разными задачами. Подмосковный клуб изо всех сил пытается избежать прямого вылета в Первую лигу, а команда Валерия Карпина хочет завершить сезон как можно выше. В 2023 году «Химки» выглядят лучше, чем в прошлом: сыграли вничью на выезде с «Факелом» (1:1) и почти отстояли ничью с «Зенитом» в гостях, пропустив в концовке (2:3). Что касается «Ростова», то южане уступили дома «Локомотиву» (1:3) и обыграли «Пари НН» (2:1). Выезд в Подмосковье стал для команды Валерия Карпина непростым, но три очка удалось набрать, играя вполноги. Что, конечно же, не понравилось главному тренеру дончан.

В третий раз в этом сезоне на острие атаки «Химок» с первых минут вышел Илья Садыгов. Он забил всего один гол в 18 матчах сезона-2022/2023 во всех турнирах, но получил доверие от Спартака Гогниева. Как и другие игроки хозяев, форвард был незаметен в первом тайме. Уже на 14-й минуте защитник «Химок» Брайн Идову нарушил правила в своей штрафной на Николае Комличенко, и главный судья Владимир Москалёв после просмотра видеоэпизода поставил пенальти. Максим Осипенко хладнокровно исполнил 11-метровый удар и вывел «Ростов» вперёд – 1:0.

«Химки» «похоронили» сами себя. Через девять минут после гола Осипенко нападающий подмосковной команды Жаниу Бикел прямой ногой влетел в Кирилла Щетинина. Владимир Москалёв быстро посмотрел повтор и выписал португальцу красную карточку. Так играть нельзя!

Была сыграна только треть матча, а в возвращение «Химок» мало кто верил – 0:1, удаление, отсутствие поддержки на трибунах. Когда подмосковный клуб остался вдесятером, Гогниев сделал две замены: вместо Садыгова и Владимира Хубулова на поле вышли Данил Казанцев и Неманья Главчич. Во втором тайме «Химки» прибавили, но самый опасный момент хозяева создали на 63-й минуте. После подачи Александра Руденко Кристиан Гонсалес переиграл вверху Андрея Ланговича и пробил головой в нижний угол. Сергей Песьяков парировал удар, а Данил Глебов был первым на отскоке.

Валерий Карпин сделал первую замену на 73-й минуте, и сразу тройную. Эти перестановки, как и выходы на поле Егора Голенкова и Алексея Миронова, добавили команде свежих сил, благодаря которым «Ростов» довёл матч до победы. Точный удар Осипенко принёс жёлто-синим три очка.

«Ростов» обошёл «Спартак» в турнирной таблице и набрал 41 очко. Теперь южане отстают на семь очков от «Зенита» и опережают на один балл команду Гильермо Абаскаля. В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Торпедо». «Химки», идущие в зоне вылета, примут «Краснодар».