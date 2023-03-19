Головин и Миранчук не приедут в сборную России? Их травмы вызывают вопросы

Полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин, вызванные в сборную России на мартовские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26), пропустят предстоящие встречи? Валерий Карпин впервые с осени 2021 года вызвал в команду футболистов, выступающих в Европе. Однако в один и тот же день – 18 марта – «Торино» и «Монако», за которые выступают Миранчук и Головин, сообщили, что у игроков обнаружены травмы. Российский футбольный союз (РФС) уже объявил, что Алексей пропустит сборы, официальной информацию по Александру пока нет. Всё это выглядит очень подозрительно.

Головин и Миранчук с радостью восприняли вызов в сборную

Карпин объявил расширенный состав российской команды 6 марта. Тренер включил в список Головина и Миранчука, объяснив решение вызвать легионеров впервые с 2021 года: «Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами — это появление в расширенном списке двух легионеров, Миранчука и Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе также предположительно пройдёт в России. Ещё один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется».

Отметим, что последний раз Миранчук и Головин играли за сборную осенью 2021 года: полузащитник «Монако» вышел на поле в заключительной встрече отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией 14 ноября (0:1), а игрок «Торино» (но тогда ещё «Аталанты») – в матче с Кипром за три дня до этого (6:0). В 2022 году футболисты пропустили все три товарищеские встречи.

Валерий Карпин и Алексей Миранчук Фото: Михаил Шапаев/РФС

Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, комментируя вызов клиента в сборную России, отметил, что футболист рад появившейся возможности: «Конечно, Алексей рад. Вызов в сборную — это радостное событие. Будет счастлив и горд прибыть в расположение национальной команды». Головин также позитивно отреагировал на информацию о вызове в сборную.

Александр Головин полузащитник «Монако» «Всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнёров, будет возможность со всеми пообщаться. Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России — это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать всё, что от нас зависит».

Как Миранчук и Головин выступали за свои клубы в марте?

Александр в мартовских встречах монегасков выходил в стартовом составе: он провёл на поле все 90 минут в матче с «Труа» (5 марта), а через неделю сыграл 76 минут в матче с «Реймсом» (12 марта). У Миранчука также два появления в старте «Торино»: во встречах с «Болоньей» (6 марта, 90 минут) и «Лечче» (12 марта, 80 минут на поле, одна голевая передача). После игр в прошлый уикенд клубы молчали о каких-либо повреждениях футболистов. А пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье 17 марта подтвердил, что Головина отпустят в расположение сборной: «Головин сыграет за сборную России. Клуб его отпустил».

Александр Головин Фото: Chris Ricco/Getty Images

Однако на следующий день, 18 марта, официальный сайт клуба из Монако сообщил, что Головин пропустит предстоящий матч французской Лиги 1 с «Аяччо» из-за дискомфорта в правой приводящей мышце. В этот же день пресс-служба «Торино» объявила, что Миранчук пропустит встречу Серии А с «Наполи». «Алексей не будет принимать участия в завтрашнем матче с «Наполи». Медицинское обследование выявило у полузащитника травму приводящей мышцы левого бедра. Прогнозируемое время восстановления будет сообщено позднее в зависимости от характера повреждения», – сообщается в заявлении.

Удивительное совпадение не только даты появления информации, но и характера повреждений (и Головин, и Миранчук травмировали приводящие мышцы бедра). Вчера, 18 марта, заявление выпустил РФС, сообщивший, что Миранчук пропустит сбор. В сообщении отмечено, что «итальянский клуб официально известил РФС о травме приводящей мышцы бедра». Сегодня появилась аналогичная публикация о повреждении Головина.

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

В сборной должны знать всё о травмах Головина и Миранчука — иначе возникнут подозрения

Не могло случиться так, что футболисты или их клубы подумали, что поездка на товарищеские матчи сборной России – не лучшее решение в данный момент сезона? Своё мнение о ситуации выразил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: «Если у них есть заключение докторов, то такое бывает – трагические, нелепые случайности. Будем желать им выздоровления. Я не сторонник, чтобы сейчас строить какие-то заговоры. Но согласимся, что совпадение странное, и было бы неплохо, чтобы РФС и тренер сборной Карпин имели заключение врачей». Несмотря на то, что медицинский штаб сборной России получил информацию о характере повреждений Миранчука и Головина, вопросы у общественности к честности как «Торино» и «Монако», так и самих игроков, вполне могут остаться. Потому что в этой истории много совпадений: синхронные и одинаковые повреждения, ещё и прямо перед выездом в расположение сборной. Ещё и у единственных легионеров. Кажется, так просто не бывает. Или всё-таки бывает?