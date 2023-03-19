ЦСКА переиграл лидера РПЛ! «Зенит» растерял чемпионский футбол

«Зенит» не воспользовался осечкой «Спартака» в Оренбурге. Чемпион проиграл ЦСКА в Москве и не смог увеличить отрыв от красно-белых. Петербуржцы на семь очков опережают ближайшего преследователя, но теперь это «Ростов».

«Зенит» сыграл с ЦСКА без своей ключевой фигуры в центре поля – травмированного Вильмара Барриоса. Кроме того, в заявке чемпиона и лидера РПЛ отсутствовали Андрей Мостовой и Иван Сергеев. У армейцев вернулся в основу залечивший повреждение Игорь Дивеев – присел на скамейку Кирилл Набабкин. Впервые попал в заявку новичок Илья Агапов.

С первых минут «Зенит» попал под серьёзный прессинг ЦСКА. Игра в основном шла на половине поля сине-бело-голубых, петербуржцы с большим трудом выходили из обороны. Попытки преодолеть давление армейцев через передачи низом обрывались потерями, когда следовал длинный пас вперёд. Матео Кассьерра фактически не цеплялся за мяч, и что-то получалось только за счёт рывков Малкома. «Зенит» не мог раскрыться, да и, наверное, не хотел, поскольку игра в переходах – сильное качество ЦСКА при Владимире Федотове.

Армейцы всё же провели несколько опасных атак с ходу, выигрывая единоборства, перехватывая или отбирая мячи. Хозяева делали акцент на зону левого центрального (Роберт Ренан) и левого (Данил Круговой) защитников «Зенита»: одному из них недостаёт опыта, а второй, в принципе, скорее атакующий бек. Активностью выделялся Хесус Медина. Кстати, штатный левый защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос в этом матче подменял Барриоса на позиции опорника.

Полтайма красно-синие доминировали. Потом взяли паузу, следуя аритмии игры. Только тогда «Зенит» смог перевести игру поближе к чужим воротам, покатать мяч не у собственной штрафной. Вообще, по статистике владения в первом тайме у команды Семака был большой перевес (61% на 39%), вот только по более важному показателю – передачам на чужой трети – ЦСКА превосходил гостей (85:72). Перед перерывом команда Федотова снова добавила, свои шансы упустили Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Но до этого армейцы потеряли Игоря Дивеева, получившего новое повреждение. Как же не везёт защитнику сборной России с травмами! А «Зенит» создал лучший момент за 45 минут благодаря тонкой передаче Малкома. Однако Кассьерра из убойной позиции нанёс слишком простой удар для Игоря Акинфеева. Колумбийцу никак не забить свой первый гол в РПЛ за петербуржцев. Тяжело играть целый сезон без забивающего нападающего, тем не менее «Зениту» это как-то удаётся.

Замена в перерыве Вячеслава Караваева на Дмитрия Чистякова, очевидно, была связана с желанием Семака как-то сбить давление ЦСКА и уменьшить количество потерь мяча на своей половине и в центре поля. «Зенит» подстроился под тактику соперника: перешёл на тройку сзади, играл по той же схеме 3-4-2-1. Круговой стал левым вингбеком, а правым – универсал Кузяев.

Петербуржцы действительно улучшили движение мяча, прессинг красно-синих в дебюте второго тайма не был столь ощутимым, как в первом. При этом «Зенит» не взвинчивал темп, и в целом игре недоставало огня, свойственного большим матчам.

Чтобы болельщики не пожалели, что оформили Fan ID ради игры ЦСКА с «Зенитом», требовался гол. Он бы добавил красок этой чёрно-белой картине, нарисованной во втором тайме красно-синими и сине-бело-голубыми. При счёте 0:0 никто не хотел рисковать, ловушки от Федотова перестали работать. И на 72-й минуте армейцы внезапно забили! «Зенит» на правом фланге своей обороны проиграл эпизод три в три, а после удара Чалова мяч удачно для хозяев срикошетил от Дугласа Сантоса. Михаил Кержаков уже сделал шаг вправо, поэтому не смог перестроиться и совершить сейв. Чалов опять напомнил о себе Валерию Карпину.

«Зенит» пошёл вперёд и едва не спасся в концовке. После углового Кассьерра выиграл воздух у Мойзеса, пробил головой и… конечно же, не забил. Попал в штангу. Что-то необъяснимое происходит с колумбийцем в Санкт-Петербурге. Но ЦСКА стопроцентно заслужил свою победу. Особенно впечатляет перевес армейцев по ударам в створ – 7:1. Команда Федотова нанесла чемпиону первое выездное поражение в сезоне РПЛ: до сегодняшнего дня петербуржцы проиграли только однажды – «Ахмату» на своём поле.