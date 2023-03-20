Федотов хитро переиграл Семака. «Зениту» не помогла даже смена схемы в перерыве!

В центральном матче 20-го тура РПЛ ЦСКА победил «Зенит» — 1:0. Впервые в текущем чемпионате команда Сергея Семака уступила с сухим счётом. И результат не случаен, а закономерен — действующий чемпион не наиграл на победу. Четыре удара за матч из штрафной площади — совсем не по-чемпионски! Не убедительно? Тогда вот ещё громкий факт: Игорь Акинфеев совершил лишь одно спасение, тогда как Михаил Кержаков – шесть! ЦСКА был лучше.

ЦСКА был острее в первом тайме за счёт численного преимущества впереди

Если у «Зенита» до перерыва мог забить только Матео Кассьерра, то у армейцев отличные шансы упустили Антон Заболотный, Фёдор Чалов и Хесус Медина. Все обозначенные футболисты били из пределов штрафной. Атакующие показатели тайма в пользу ЦСКА: 8-6 по ударам и сразу 6-1 по ударам из штрафной!

Отличительная черта первого тайма — численное преимущество армейцев над защитниками «Зенита». За счёт пятёрки впереди у хозяев кто-то регулярно находил бреши в четвёрке защитников гостей. У чемпиона при его атаках такого преимущества нигде не сложилось.

Численное преимущество ЦСКА впереди, Антон Заболотный выйдет один на один с вратарём Фото: Кадр из трансляции

ЦСКА традиционно играл по схеме 3-4-3. До пяти игроков линию атаки своими включениями вперёд дополняли фланговые футболисты Гаич и Обляков. У серба до перерыва есть пас под удар, а россиянин дважды сам угрожал чужим воротам.

Расстановка ЦСКА при атаке

«Зенит» при обороне на своей половине поля использовал вариант 4-5-1. Теоретически снизить нагрузку на линию защиты мог центр поля из трёх футболистов и опускающиеся на помощь защите Клаудиньо и Малком, но ЦСКА чередовал короткие передачи и забросы вперёд, чем ставил соперника в тупик. Хитрó! Показательно, что тот же выход один на один Заболотного в первом тайме случился после передачи Мойзеса от центрального круга.

Расстановка «Зенита» при обороне в первом тайме

«Зенит» сменил схему и переломил игру, но ослабил опорную зону

Учитывая количество острых моментов у ЦСКА, Семаку требовалось сделать хотя бы одно из двух: либо завладеть инициативой и тем самым отодвинуть игру от своих ворот, либо насытить линию защиты. Тренер «Зенита» выбрал второй вариант, выпустив Дмитрия Чистякова вместо Вячеслава Караваева. Чистяков стал третьим центральным защитником, а на правую бровку из середины был сдвинут Далер Кузяев.

Расстановка «Зенита» при обороне во втором тайме

Решение Семака помогло «Зениту» снизить остроту у своих ворот и увеличить у чужих. ЦСКА больше не доминировал: 3-6 по ударам после перерыва и 0-3 по ударам из штрафной площади. Тренер чемпионов России сделал всё, чтобы после игры говорили о нём, а не о Федотове.

Но получилось иначе. Известно, что если на поле в одной из зон количество игроков прибывает, то в другой — обязательно убывает. За счёт чего Семак насытил линию обороны? Тренер рискнул – ослабил опорную зону, передвинув оттуда на фланг обороны Кузяева. Так на одного игрока в центре стало меньше. В итоге Чалов забил, сместившись именно в середину. А чуть позже пробовал забить ещё раз. Если в первом тайме гости позволили хозяевам пробить из-за штрафной дважды, то после перерыва – трижды.

Голевой удар Фёдора Чалова без сопротивления после смещения с фланга Фото: Кадр из трансляции

Семак — молодец, среагировал оперативно на проблему. Игроки ЦСКА — тоже красавцы, сумели подстроиться по ходу встречи. Тот случай, когда комплиментов за доставленное нам зрелище достойны обе стороны.

ЦСКА оказался готов и к прессингу, и к обороне на своей половине

В отличие от «Зенита», которому пришлось приходить в себя по ходу встречи, ЦСКА работал слаженно с первых минут. Не только в атаке, но и в обороне. Возможно, тем и притянул удачу в виде рикошета от Дугласа Сантоса при голевом ударе Чалова.

Если ЦСКА оборонялся на своей половине, то делал это в схеме 5-4-1 — в линию защитников опускались латерали Гаич и Обляков. Так армейцы преимущественно защищались после перерыва. «Зенит» бреши найти не смог.

Интереснее прессинг. При нём ЦСКА действовал по принципу «каждый с каждым». Есть логика, что прессинга было больше в первом тайме, когда «Зенит» играл по ожидаемой для соперника формации. Из девяти отборов и перехватов на чужой половине сразу семь армейцы совершили до перерыва!

В первом тайме «Зенит» атаковал по схеме 4-3-3. ЦСКА при прессинге использовал вариант 3-3-4. Это был славный размен: три защитника против трёх форвардов, три игрока в центре против трёх полузащитников, четверо прессингующих на четырёх защитников. Пара интересных нюансов: Заболотный опускался в глубину и действовал по опорнику Дугласу, а Мойзес регулярно выдвигался за Малкомом и шёл даже на чужую половину.

Расстановка ЦСКА при прессинге в первой тайме

ЦСКА был готов ко всему и сразу. Армейцам не потребовалось присматриваться к сопернику. Так побеждают чемпионов — никакой импровизации по ходу пьесы, чистый расчёт.