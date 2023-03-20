57 лет назад в Англии украли Кубок мира. Его нашёл пёс, а затем расплавили воры в Бразилии

20 марта 1966 года из лондонского выставочного зала Central Hall Westminster была похищена «Золотая богиня» (или Кубок Жюля Риме) — трофей, вручаемый в то время за победу на чемпионате мира. Это произошло всего за несколько месяцев до начала турнира в Англии. В итоге кубок вернули благодаря случайной находке пса. Но затем «богиня» пережила ещё одно похищение, а о её судьбе строили конспирологические теории.

Впервые Кубок Жюля Риме «потеряли» во время Второй мировой войны. В то время трофей находился в фашистской Италии. Чтобы уберечь реликвию, президент итальянской федерации футбола Отторино Барасси тайно забрал его к себе домой и спрятал под кроватью. «Богиня» благополучно пережила всю войну.

Второй раз кубок похитили накануне ЧМ-1966. Приз выставили на всеобщее обозрение в Лондоне. Трофей находился под охраной, однако злоумышленники воспользовались выходным, проникнув в зал с «Золотой богиней» в воскресенье через чёрный вход. После потери английскую футбольную ассоциацию охватила паника: до чемпионата мира оставалось всего четыре месяца. В итоге ювелиру Джорджу Берду было заказано сделать копию кубка. А затем в ассоциацию пришло письмо от человека, подписавшегося Джексоном. Он потребовал £ 15 тыс. за трофей, а в случае невыполнения условий грозился расплавить его.

Кубок Жюля Риме Фото: Mary Turner/Getty Images

Англичане уже мысленно расстались с кубком, но ситуацию спас пёс по кличке Пиклз. Во время прогулки в парке на юге Лондона он обнаружил трофей в кустах! Хозяин пса увидел бумажный свёрток, в котором находилась «Золотая богиня». Злоумышленники думали, что надёжно спрятали трофей, но в итоге их планы нарушил Пиклз. Сборная Англии по футболу выиграла свой первый и пока что единственный чемпионат мира, а пёс и его хозяин были приглашены на праздничный банкет в Букингемский дворец. Позже Пиклзу вручили медаль, а владельца наградили £ 5 тыс. Их регулярно звали на ТВ, а затем они поучаствовали в фильме «Шпион с холодным носом». Пиклз стал «Собакой года» в Англии. К сожалению, из-за трагической случайности пёс скончался спустя год.

Пёс Пиклз Фото: DB dpa/Getty Images

В 1970 году сборная Бразилии в третий раз выиграла чемпионат мира. Кубок Жюля Риме передали южноамериканцам на вечное хранение. И уже в Бразилии в 1983 году «Золотую богиню» похитили в третий раз. Четверо преступников пробрались в здание Бразильской конфедерации футбола и украли трофей. В итоге их поймали спустя пару лет, а вот кубок пропал. Для начала напомним, что в 1966 году англичане создали дубликат.

После победы «трёх львов» на домашнем чемпионате мира им вручили оригинальный кубок, а затем его вернули ФИФА. Дубликат же отдали ювелиру, изготовившему его. В связи с этим после похищения в Бразилии про судьбу оригинального трофея появилось две версии: первая (официальная) – его переплавили на слитки преступники, затем продали их, а деньги пропили. Вторая теория – бразильские преступники украли дубликат, а не оригинал. Якобы настоящий кубок нашли после смерти у английского ювелира, а затем его за подозрительно большую для подделки сумму выкупила ФИФА (£ 255 тыс.). С большой долей вероятности правдива всё же официальная версия. В 2015 году нашли подставку от оригинального кубка, а дубликат выставлен в Национальном музее футбола в Англии.

Лионель Месси после победы на чемпионате мира Фото: Julian Finney/Getty Images

Новый Кубок мира уже не отправляют в страну-победительницу – к чемпиону всегда приезжает дубликат. Так что Лео Месси после ЧМ-2022 фотографировался в постели не с оригинальным трофеем. Оригинал же хранится в Музее футбола в Цюрихе. Его привозят на финал ЧМ под усиленной охраной, чтобы не допустить казуса и больше никогда не потерять главный футбольный трофей.