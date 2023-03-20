«Арбитры ФИФА не справляются. Это очень плохо». Разбор судейства в 20-м туре РПЛ

РПЛ ушла на первую в этом году международную паузу, но перед этим порадовала болельщиков восемью матчами 20-го тура. Некоторые результаты по-настоящему удивили, а работа арбитров оставила смешанные эмоции.

Специально для «Чемпионата» судейство в 20-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Спартак» — 2:0

Хорошая работа Кукуяна. Был только один момент, когда на 81-й минуте арбитр поздно стартовал и опоздал за эпизодом. Не прочитал или забыл, наверное, что аргентинцы в «Оренбурге» очень быстрые. Молодец, что не стал выдумывать и просто продолжил игру. Скорее всего, помощник подсказал Кукуяну, что нарушение если и было, то до штрафной. Я считаю, что фола не было: Литвинов произвёл «правильный» толчок, то есть единоборство носило характер оттирания. Игрок «Спартака» коснулся соперника разрешённой частью спины и оттёр его от мяча. А Мансилья падал ещё до того, как Литвинов начал распрямлять руку. Учитывая дистанцию, Кукуян, наверное, гадал и в итоге угадал. Здесь я его поддерживаю.

А если бы Литвинов в этом эпизоде действительно нарушил правила, следовало бы назначить штрафной удар и показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол.

Оценка Кукуяна — 8,4.

«Урал» — «Динамо» — 0:1

Амелин тоже отработал хорошо. Единственный эпизод для обсуждения — гол «Динамо» на 73-й минуте. Помощник продолжил игру и поднял флаг на предмет положения «вне игры», когда мяч оказался в воротах. По повторам трудно сказать, имел ли место ли офсайд, но у VAR в этом случае не было стопроцентных доказательств ошибки, как и доказательств легитимности гола. Так что это решение помощника и его же ответственность. Если бы он засчитал гол, VAR бы также не полез.

Оценка Амелина — 8,4.

Алексей Амелин Фото: fc-ural.ru

«Факел» — «Сочи» — 3:0

Насколько хорошо Любимов отработал в 19-м туре, настолько плохо сделал это в 20-м. Ключевая ошибка на 31-й минуте, когда арбитр не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Он находился в обратной диагонали, пытался выгрести себя, перешёл на шаг и не увидел эпизода. VAR вмешался, Любимов отправился к монитору и назначил пенальти.

Ещё у Любимова несколько ошибок с жёлтыми карточками. На 56-й минуте он не показал карточку игроку «Факела» за грубую игру, на 59-й — футболисту «Сочи» за неуважение к игре, на 73-й — игроку «Сочи» за грубую игру. А на 81-й минуте неверно показал Мелкадзе первую жёлтую: футболисты держали друг друга, это обоюдная борьба.

Оценка Любимова — 7,4.

«Локомотив» — «Краснодар» — 3:2

На 45+2-й минуте мяч попал в руку игроку «Краснодара», но Левников продолжил игру. Это логично, потому что со своей позиции арбитр не мог видеть нарушения — в этот момент перед ним пробегал футболист. Казарцев на VAR позвал Левникова к монитору, однако тот оставил своё решение в силе. Я не согласен с арбитром, потому что игрок «Краснодара» не контролировал мяч и его действие блокировало полёт мяча, который направлялся в сторону Дзюбы. Левников мог руководствоваться тем, что Дзюба положил руку на руку защитника и таким образом отодвинул её, хотя я такого действия не увидел. Второй аргумент в пользу арбитра: футболист «Краснодара» разгибал ногу и пытался сыграть в мяч, но тот попал в бедро и отскочил в руку. ЭСК может зацепиться за эти моменты и поддержать Левникова. Но моё мнение: это 11-метровый.

На 45+5-й минуте Левников не назначил самостоятельно 11-метровый удар и сделал это только после просмотра повтора. Смольников попытался выпрыгнуть вверх, и ему наступили на голеностоп — это фол по неосторожности. Трудный эпизод в плане восприятия, поскольку Левников, скорее всего, смотрел вверх, где были мяч и руки игроков.

На 72-й минуте Левников неверно показал вторую жёлтую карточку Смольникову. Арбитр всё это время смотрел на мяч, так что эпизод остался у него за спиной — значит, ему подсказали. Но это всё же вторая жёлтая, и такие подсказки были ни к чему — безрассудных действий и чего-либо ещё не было. Шла борьба за позицию, игрок «Краснодара» держал руками Смольникова, тот хотел оторваться и с помощью рук просто отодвинул соперника, который затем оступился и упал. Не знаю, что там донесли до Левникова и зачем он удалил футболиста «Локомотива».

Оценка Левникова — 6,4.

«Химки» — «Ростов» — 0:1

Здесь в поле работал Москалёв, а на VAR — Чебан. И второй в хорошем смысле удивил. Чебан вытащил эту игру. В прошлый раз у него по оценке получилось неплохо, а по впечатлению — никак. Здесь же он к базовой оценке 7 получит два дополнительных балла. То есть у него будет оценка 9 по 10-балльной шкале.

На 15-й минуте Москалёв не назначил 11-метровый в ворота «Химок», хотя находился в хорошей позиции и всё видел. Комличенко играл в мяч, а Идову пытался его выбить, не успел и попал по ноге игроку «Ростова» — это фол по неосторожности. Москалёв продолжил игру, Чебан позвал его к монитору, и арбитр назначил пенальти.

Далее момент на 27-й минуте. Хорошо, что Москалёв показал Бикелу жёлтую, потому что эпизод был интенсивным, и я понимаю, почему арбитр не увидел, что нога шла в колено. Может, он посчитал, что она шла вскользь. Вновь вмешался Чебан и попросил Москалёва посмотреть момент на предмет красной карточки, тот отменил жёлтую и удалил игрока «Химок».

Также Москалёв четырежды ошибся с жёлтыми карточками: на 31-й минуте не показал игроку «Химок» за грубую игру, на 54-й — футболисту «Ростова» за грубую игру, а на 79-й неверно показал игроку «Ростова», который первым сыграл в мяч, и не показал футболисту «Химок».

Оценка Москалёва — 7,0.

«Пари НН» — «Торпедо» — 1:1

Начну с того, что тема Михайлова и его карточек арбитров не касается. А если говорить о самой игре, Турбин хорошо отработал. Никаких проблем.

Оценка Турбина — 8,4.

Евгений Турбин Фото: vk.com/fcnn_ru

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 0:1

В этом матче в роли главного арбитра дебютировал Шафеев из Волгограда, а на VAR работал Шадыханов. До самой концовки было только два момента: на 62-й минуте Шафеев неверно показал жёлтую игроку «Ахмата» и на 90+5-й не показал жёлтую футболисту «Ахмата» за грубую игру.

А на 90+6-й минуте арбитр, находясь в хорошей позиции, не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата», и «Крылья» уже обратились в ЭСК насчёт этого эпизода. Игрок самарцев принял мяч на грудь, после чего соперник напрыгнул на него сзади и попал ногой в спину. Началась проверка, Шафеев почему-то дал сигнал в виде монитора и закончил игру. Арбитры показывают монитор только после фактического нарушения правил, и, раз уж Шафеев сделал это, он должен пойти и посмотреть. Может быть, ему здесь помешало волнение.

Оценка Шафеева — 7,7.

ЦСКА — «Зенит» — 1:0

Хорошая работа Карасёва. Без каких-либо проблем и нареканий.

Оценка Карасёва — 8,4.

Впечатление от тура более приятное, чем в прошлый раз, в том плане, что серьёзные матчи прошли хорошо. Но его портит тот факт, что арбитры ФИФА — Любимов и Москалёв — не справляются со своей работой. Это неприятно, и это систематическая проблема. Любимов работает нестабильно, а Москалёв, который после драки в матче «Зенит» — «Спартак» долгое время не судил, снова исполняет. Это очень плохо.