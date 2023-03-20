«Арбитры ФИФА не справляются. Это очень плохо». Разбор судейства в 20-м туре РПЛ

РПЛ ушла на первую в этом году международную паузу, но перед этим порадовала болельщиков восемью матчами 20-го тура. Некоторые результаты по-настоящему удивили, а работа арбитров оставила смешанные эмоции.
Специально для «Чемпионата» судейство в 20-м туре РПЛ традиционно разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.
«Оренбург» — «Спартак» — 2:0
Хорошая работа Кукуяна. Был только один момент, когда на 81-й минуте арбитр поздно стартовал и опоздал за эпизодом. Не прочитал или забыл, наверное, что аргентинцы в «Оренбурге» очень быстрые. Молодец, что не стал выдумывать и просто продолжил игру. Скорее всего, помощник подсказал Кукуяну, что нарушение если и было, то до штрафной. Я считаю, что фола не было: Литвинов произвёл «правильный» толчок, то есть единоборство носило характер оттирания. Игрок «Спартака» коснулся соперника разрешённой частью спины и оттёр его от мяча. А Мансилья падал ещё до того, как Литвинов начал распрямлять руку. Учитывая дистанцию, Кукуян, наверное, гадал и в итоге угадал. Здесь я его поддерживаю.
А если бы Литвинов в этом эпизоде действительно нарушил правила, следовало бы назначить штрафной удар и показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол.
Оценка Кукуяна — 8,4.
«Урал» — «Динамо» — 0:1
Амелин тоже отработал хорошо. Единственный эпизод для обсуждения — гол «Динамо» на 73-й минуте. Помощник продолжил игру и поднял флаг на предмет положения «вне игры», когда мяч оказался в воротах. По повторам трудно сказать, имел ли место ли офсайд, но у VAR в этом случае не было стопроцентных доказательств ошибки, как и доказательств легитимности гола. Так что это решение помощника и его же ответственность. Если бы он засчитал гол, VAR бы также не полез.
Оценка Амелина — 8,4.
Алексей Амелин
Фото: fc-ural.ru
«Факел» — «Сочи» — 3:0
Насколько хорошо Любимов отработал в 19-м туре, настолько плохо сделал это в 20-м. Ключевая ошибка на 31-й минуте, когда арбитр не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Он находился в обратной диагонали, пытался выгрести себя, перешёл на шаг и не увидел эпизода. VAR вмешался, Любимов отправился к монитору и назначил пенальти.
Ещё у Любимова несколько ошибок с жёлтыми карточками. На 56-й минуте он не показал карточку игроку «Факела» за грубую игру, на 59-й — футболисту «Сочи» за неуважение к игре, на 73-й — игроку «Сочи» за грубую игру. А на 81-й минуте неверно показал Мелкадзе первую жёлтую: футболисты держали друг друга, это обоюдная борьба.
Оценка Любимова — 7,4.
«Локомотив» — «Краснодар» — 3:2
На 45+2-й минуте мяч попал в руку игроку «Краснодара», но Левников продолжил игру. Это логично, потому что со своей позиции арбитр не мог видеть нарушения — в этот момент перед ним пробегал футболист. Казарцев на VAR позвал Левникова к монитору, однако тот оставил своё решение в силе. Я не согласен с арбитром, потому что игрок «Краснодара» не контролировал мяч и его действие блокировало полёт мяча, который направлялся в сторону Дзюбы. Левников мог руководствоваться тем, что Дзюба положил руку на руку защитника и таким образом отодвинул её, хотя я такого действия не увидел. Второй аргумент в пользу арбитра: футболист «Краснодара» разгибал ногу и пытался сыграть в мяч, но тот попал в бедро и отскочил в руку. ЭСК может зацепиться за эти моменты и поддержать Левникова. Но моё мнение: это 11-метровый.
На 45+5-й минуте Левников не назначил самостоятельно 11-метровый удар и сделал это только после просмотра повтора. Смольников попытался выпрыгнуть вверх, и ему наступили на голеностоп — это фол по неосторожности. Трудный эпизод в плане восприятия, поскольку Левников, скорее всего, смотрел вверх, где были мяч и руки игроков.
На 72-й минуте Левников неверно показал вторую жёлтую карточку Смольникову. Арбитр всё это время смотрел на мяч, так что эпизод остался у него за спиной — значит, ему подсказали. Но это всё же вторая жёлтая, и такие подсказки были ни к чему — безрассудных действий и чего-либо ещё не было. Шла борьба за позицию, игрок «Краснодара» держал руками Смольникова, тот хотел оторваться и с помощью рук просто отодвинул соперника, который затем оступился и упал. Не знаю, что там донесли до Левникова и зачем он удалил футболиста «Локомотива».
Оценка Левникова — 6,4.
«Химки» — «Ростов» — 0:1
Здесь в поле работал Москалёв, а на VAR — Чебан. И второй в хорошем смысле удивил. Чебан вытащил эту игру. В прошлый раз у него по оценке получилось неплохо, а по впечатлению — никак. Здесь же он к базовой оценке 7 получит два дополнительных балла. То есть у него будет оценка 9 по 10-балльной шкале.
На 15-й минуте Москалёв не назначил 11-метровый в ворота «Химок», хотя находился в хорошей позиции и всё видел. Комличенко играл в мяч, а Идову пытался его выбить, не успел и попал по ноге игроку «Ростова» — это фол по неосторожности. Москалёв продолжил игру, Чебан позвал его к монитору, и арбитр назначил пенальти.
Далее момент на 27-й минуте. Хорошо, что Москалёв показал Бикелу жёлтую, потому что эпизод был интенсивным, и я понимаю, почему арбитр не увидел, что нога шла в колено. Может, он посчитал, что она шла вскользь. Вновь вмешался Чебан и попросил Москалёва посмотреть момент на предмет красной карточки, тот отменил жёлтую и удалил игрока «Химок».
Также Москалёв четырежды ошибся с жёлтыми карточками: на 31-й минуте не показал игроку «Химок» за грубую игру, на 54-й — футболисту «Ростова» за грубую игру, а на 79-й неверно показал игроку «Ростова», который первым сыграл в мяч, и не показал футболисту «Химок».
Оценка Москалёва — 7,0.
«Пари НН» — «Торпедо» — 1:1
Начну с того, что тема Михайлова и его карточек арбитров не касается. А если говорить о самой игре, Турбин хорошо отработал. Никаких проблем.
Оценка Турбина — 8,4.
Евгений Турбин
Фото: vk.com/fcnn_ru
«Крылья Советов» — «Ахмат» — 0:1
В этом матче в роли главного арбитра дебютировал Шафеев из Волгограда, а на VAR работал Шадыханов. До самой концовки было только два момента: на 62-й минуте Шафеев неверно показал жёлтую игроку «Ахмата» и на 90+5-й не показал жёлтую футболисту «Ахмата» за грубую игру.
А на 90+6-й минуте арбитр, находясь в хорошей позиции, не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата», и «Крылья» уже обратились в ЭСК насчёт этого эпизода. Игрок самарцев принял мяч на грудь, после чего соперник напрыгнул на него сзади и попал ногой в спину. Началась проверка, Шафеев почему-то дал сигнал в виде монитора и закончил игру. Арбитры показывают монитор только после фактического нарушения правил, и, раз уж Шафеев сделал это, он должен пойти и посмотреть. Может быть, ему здесь помешало волнение.
Оценка Шафеева — 7,7.
ЦСКА — «Зенит» — 1:0
Хорошая работа Карасёва. Без каких-либо проблем и нареканий.
Оценка Карасёва — 8,4.
Впечатление от тура более приятное, чем в прошлый раз, в том плане, что серьёзные матчи прошли хорошо. Но его портит тот факт, что арбитры ФИФА — Любимов и Москалёв — не справляются со своей работой. Это неприятно, и это систематическая проблема. Любимов работает нестабильно, а Москалёв, который после драки в матче «Зенит» — «Спартак» долгое время не судил, снова исполняет. Это очень плохо.
- 20 марта 2023
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