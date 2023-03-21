Холанд — не самый результативный игрок сезона! Эрлинга обходит французский ноунейм

Самый результативный игрок сезона-2022/2023 – Райан Филипп. Да, не Эрлинг Холанд. Вингер люксембургского клуба «Эсперанж» оформил 21+20 по системе «гол+пас» в 19 матчах чемпионата и опережает форварда «Манчестер Сити» на восемь результативных баллов. Рассказываем, откуда взялся Райан Филипп.

Кто такой Райан Филипп

Райан родился в Ницце, но первые шаги в футболе начал делать в семь лет в академии местного футбольного клуба в городе Ментон. Там игрок занимался до 11 лет пока не перебрался в академию «Рокбрюн-Кап-Мартен» на юго-востоке Франции. Здесь Филипп играл до 2015 года и на один год отлучался в команду «Кавигаль», базирующуюся в Ницце. Райан прогрессировал из года в год и в 2015 году перешёл в «Дижон».

Через три года вингер стал выпускником французского клуба, начал играть за команду до 19 лет, а затем за дубль. В сезоне-2019/2020 Райан дебютировал за основной состав «Дижона» в матче Лиги 1 с «Бордо», сыграв 29 минут. После этого он получил вызов в сборную Франции до 20 лет и принял участие в двух товарищеских матчах – с Хорватией (1:1) и Словенией (2:2). Филипп провёл на поле 14 и 78 минут соответственно, но результативными действиями не отметился.

Райан Филипп Фото: dfco.fr

В феврале 2020 года форвард отправился в аренду до конца сезона в «Тулон», где сыграл пять матчей и забил один гол. Команда Филиппа проиграла четыре встречи из пяти. Сезон-2020/2021 француз начал в «Дижоне», но после четырёх матчей за основной состав в Лиге 1 (все проиграны) и одной встречи за дубль, в которой сделал ассист, перешёл до конца розыгрыша в аренду в «Нанси». Казалось, что там форвард наконец-то раскроется, но он провалился. Перейдя из команды Лиги 1 в команду Лиги 2, Райан сыграл 16 матчей (10 – в старте) и не отметился ни одним результативным действием.

Где он набил такую статистику?

По возвращении в «Дижон», контракт со спортсменом был разорван, и он отправился на правах свободного агента в «Эсперанж». В первом сезоне Филипп записал на свой счёт семь голов и три ассиста в 14 матчах чемпионата Люксембурга, помог команде занять четвёртое место и выйти в квалификацию Лиги конференций.

Райан раззабивался под конец розыгрыша: в трёх матчах он оформил 4+2. В этом сезоне у Филиппа 41 (!) результативное действие в 19 играх: один хет-трик, четыре дубля, один ассистентский хет-трик и четыре ассистентских дубля. Только в двух встречах Райан уходил с поля без результативного балла. В Кубке Люксембурга нападающий сыграл один матч, забил и сделал две голевые передачи.

«Эсперанж» идёт на первом месте с 54 очками. Клуб одержал 17 побед в 21 матче и имеет трёхочковый отрыв от второго места. Контракт Райана Филиппа истекает этим летом, и, кажется, он уйдёт. Такому голеадору пора возвращаться во Францию и постараться навязать борьбу Килиану Мбаппе. Но Лига 1 – это не чемпионат Люксембурга, поэтому сделать это будет крайне сложно. Трансферная стоимость игрока за неполный сезон возросла вдвое – со смешных € 150 тысяч до по-прежнему смешных € 300 тысяч.